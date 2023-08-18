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Главная страницаИнформация о компанииНаши ценности

Здоровье — наша страсть

Мы работаем ради здоровья и благополучия каждой кошки и собаки. OR: Все, что мы делаем, - ради здоровья и благополучия каждой кошки и собаки.

Лежащий котенок мэйн-куна на белом фоне, черно-белое изображение

Стремление к знаниям

Глубокое понимание потребностей кошек и собак - это движущая сила, позволяющая нам разрабатывать сбалансированное питание для домашних питомцев. Мы никогда не прекращаем учиться и никогда не принимаем информацию без научного обоснования. Именно поэтому мы сотрудничаем с ведущими учеными, ветеринарными врачами и экспертами по поведению животных, а также поддерживаем постоянный диалог с владельцами кошек и собак по всему миру.

Сидящий щенок немецкой овчарки на белом фоне, черно-белое изображение

Благополучие кошек и собак — прежде всего

Мы всегда ставим потребности домашних животных на первое место. Этот принцип дает нам четкое понимание направления наших исследований и возможность обеспечивать надлежащее качество нашей продукции, а также помогает кошкам и собакам жить более долгой и здоровой жизнью.

Черно-белое изображение лежащего взрослого померанского шпица на белом фоне

Точность в каждой детали

Благодаря глубоким знаниям и значительному опыту мы понимаем индивидуальные потребности животных и знаем, какие питательные вещества будут им полезны. Такая точность обеспечивает совершерство наших продуктов: от формы, текстуры, вкусовых качеств и усвояемости до безопасности и отслеживаемости.

Уважение к их природе

Мы уважаем кошек и собак за то, что они - невероятные животные. Это уважение зарождается в глубоком понимании их природы и уникальных функциональных потребностей, а также влияет на каждое решение, принимаемое нами относительно наших продуктов и услуг, и определяет способ ведения нашего бизнеса.

Черно-белое изображение сидящей взрослой русской голубой кошки на белом фоне

Устойчивое развитие

Наш подход к обеспечению устойчивого развития заключается в том, что мы относимся к домашним животным, людям и планете с уважением, которого они заслуживают.

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Черно-белое изображение щенка кокер-спаниеля в положении стоя на белом фоне

Получите ответы на свои вопросы

Ответы экспертов на самые распространенные вопросы о здоровье домашних животных, о компании Royal Canin и наших продуктах.

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Котенок мэйн-куна на белом фоне в положении стоя, черно-белое изображение

Гарантированное качество

Качество и безопасность продукции - наши базовые принципы, которых мы придерживаемся во всех странах, где работаем.

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