Глубокое понимание потребностей кошек и собак - это движущая сила, позволяющая нам разрабатывать сбалансированное питание для домашних питомцев. Мы никогда не прекращаем учиться и никогда не принимаем информацию без научного обоснования. Именно поэтому мы сотрудничаем с ведущими учеными, ветеринарными врачами и экспертами по поведению животных, а также поддерживаем постоянный диалог с владельцами кошек и собак по всему миру.