Здоровье — наша страсть
Мы работаем ради здоровья и благополучия каждой кошки и собаки. OR: Все, что мы делаем, - ради здоровья и благополучия каждой кошки и собаки.
Стремление к знаниям
Глубокое понимание потребностей кошек и собак - это движущая сила, позволяющая нам разрабатывать сбалансированное питание для домашних питомцев. Мы никогда не прекращаем учиться и никогда не принимаем информацию без научного обоснования. Именно поэтому мы сотрудничаем с ведущими учеными, ветеринарными врачами и экспертами по поведению животных, а также поддерживаем постоянный диалог с владельцами кошек и собак по всему миру.
Благополучие кошек и собак — прежде всего
Мы всегда ставим потребности домашних животных на первое место. Этот принцип дает нам четкое понимание направления наших исследований и возможность обеспечивать надлежащее качество нашей продукции, а также помогает кошкам и собакам жить более долгой и здоровой жизнью.
Точность в каждой детали
Благодаря глубоким знаниям и значительному опыту мы понимаем индивидуальные потребности животных и знаем, какие питательные вещества будут им полезны. Такая точность обеспечивает совершерство наших продуктов: от формы, текстуры, вкусовых качеств и усвояемости до безопасности и отслеживаемости.
Уважение к их природе
Мы уважаем кошек и собак за то, что они - невероятные животные. Это уважение зарождается в глубоком понимании их природы и уникальных функциональных потребностей, а также влияет на каждое решение, принимаемое нами относительно наших продуктов и услуг, и определяет способ ведения нашего бизнеса.