Перечень пород
Получите экспертную информацию о темпераменте и потребностях более 300 пород собак. Прокрутите страницу или воспользуйтесь поиском, чтобы найти нужную вам породу.
Х-small- для собак весом до 4 кг
Mini- для собак весом от 5 до 10 кг
Medium- для собак весом от 11 до 25 кг
Австралийская короткохвостая пастушья собака
Австралийская овчарка
Австралийский келпи
Австрийская гончая
Австрийский пинчер
Альпийский таксообразный бракк
Аляскинский маламут
Американский водяной спаниель
Американский кокер-спаниель
Американский стаффордширский терьер
Американский фоксхаунд
Английский кокер-спаниель
Английский сеттер
Maxi- для собак весом от 26 до 44 кг
Giant- для собак весом более 45 кг
Здоровое питание для собаки
Рацион, который удовлетворяет физиологические потребности собаки.
Найти подходящий корм для смешанной породы
Полноценное питание для собак всех типов.