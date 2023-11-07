Royal Canin packages for mixed breed dog

Перечень пород

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Х-small

- для собак весом до 4 кг
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Mini

- для собак весом от 5 до 10 кг
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Medium

- для собак весом от 11 до 25 кг
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Maxi

- для собак весом от 26 до 44 кг
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Giant

- для собак весом более 45 кг
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adult chihuahua and puppy

Здоровое питание для собаки

Рацион, который удовлетворяет физиологические потребности собаки.
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Найти подходящий корм для смешанной породы

Полноценное питание для собак всех типов.
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