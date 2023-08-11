Поговорим о йоркширских терьерах
Миниатюрные, но отважные — свои скромные размеры эти собаки с лихвой компенсируют характером. Йоркширские терьеры, известные своим дерзким, но дружелюбным темпераментом и яркой индивидуальностью, могут быть прекрасными компаньонами и сильно привязываются к людям. Из этих собак, обладающих всеми чертами настоящего терьера, также получаются хорошие сторожевые песики. Благодаря этой особенности, а также их великолепной длинной шелковистой шерсти их часто по праву называют «миниатюрными львами».
Официальное название: йоркширский терьер
Другие названия: йорк
Происхождение: Соединенное Королевство
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Степень линьки1 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии *1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами3 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра *2 out of 5
Способность стать семейным питомцем *3 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|18 - 20.5 cm
|18 - 20.5 cm
|Вес
|Вес
|1.8 - 3.2 kg
|1.8 - 3.2 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 22 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Знакомьтесь: йоркширские терьеры
Все, что нужно знать о породе
Не обманывайтесь этой изящной манерой поведения, густой шелковистой шерстью и милым бантом. Может показаться, что йоркширский терьер не выходит из салонов красоты, однако это выносливая, жизнерадостная и умная маленькая собака. Как и все терьеры, они отличаются смелостью, бесстрашием и упорством, — последнее обусловлено их охотничьим прошлым.
Выведенные на севере Англии во время промышленной революции (да, несмотря на свой горделивый вид, на самом деле они из рабочего класса), йоркширские терьеры изначально должны были защищать шахты и текстильные фабрики от вредителей. Только в поздний период викторианской эпохи они стали популярны в качестве комнатных собачек и начали буквально купаться в роскоши английской аристократии.
Йоркширских терьеров отличает царственная осанка, как будто у них всегда было особое предназначение. Но на самом деле это дружелюбные игривые собаки с любознательным характером, общение с которыми доставляет массу удовольствия.
Еще одна характерная черта йоркширских терьеров — им нравится внимание, и они любят оставаться рядом со своими владельцами. Эти собаки могут оберегать своего хозяина, если в этом есть необходимость, а еще иногда они любят потявкать. По этой причине, а также из-за своих миниатюрных размеров они лучше подходят для семей с детьми более старшего возраста.
Конечно же, йоркширские терьеры известны своей эффектной шелковистой шерстью. Этим собакам делают разные модные прически, дополняя их аксессуарами для волос, чтобы пряди не падали им на глаза. Интересный факт — длинная струящаяся шерсть йоркширского терьера исключительно тонкая и больше похожа на человеческий или конский волос. Чтобы шерсть этих собак не теряла свой блеск, ей требуется определенный уход. При этом йорки не линяют, поэтому вам не нужно пылесосить диван.
Будучи одной из самых маленьких пород собак, компактный йоркширский терьер хорошо впишется в большинство жилых пространств. Йорки — отличные компаньоны для тех, кто живет один, и одна из самых долгоживущих пород. Они часто живут более пятнадцати лет. Неудивительно, что йоркширский терьер является одной из самых популярных маленьких комнатных собачек.
Два факта о йоркширских терьерах
1. Сказка о двух терьерах
В иллюстрированной книге Л. Фрэнка Баума Удивительный волшебник из страны Оз маленький песик Тото выглядит как йоркширский терьер. Однако, когда по этой истории был снят фильм, главную роль сыграл керн-терьер. Но йорки взяли реванш, когда в фильме с Одри Хепберн «Забавная мордашка» снялся собственный пес актрисы.
2. Висячие уши...
Еще один забавный факт о йоркширских терьерах — знаете ли вы, что их щенки рождаются с висячими ушами? Более того, в некоторых случаях они остаются такими на всю жизнь. Это может быть проблемой, только если вы собираетесь показывать йорка на выставке, так как судьи хотят видеть стоячие уши у этой породы, но это никоим образом не является проблемой для собаки. Кроме того, многие люди считают висячие ушки довольно привлекательными.
История породы
Йоркширские терьеры появились на северо-востоке Англии и названы в честь графства, из которого они происходят. Ничего удивительного. А вот довольно неожиданный факт — их история тесно связана с промышленной революцией.
В те времена, в 1800-х годах, горняки и фабричные рабочие часто ездили в регион в поисках работы, и среди них было несколько шотландцев. Эти будущие рабочие с севера привезли с собой собственные породы терьеров, и со временем эти шотландские собаки стали скрещиваться с английскими разновидностями. Это привело к появлению породы «йоркширский терьер», которую мы знаем и любим сегодня.
Хотя мы не можем быть уверены в их точном происхождении, считается, что йоркширский терьер появился в результате скрещивания как минимум трех пород терьеров — староанглийского черно-подпалого терьера, мальтезе и скай-терьера. В любом случае эти выносливые маленькие терьеры заработали себе репутацию превосходных охотничьих собак и использовались для ловли мелких вредителей в шахтах и на фабриках. Порода была официально признана Клубом собаководов Англии в 1886 году.
В конце викторианской эпохи йоркширский терьер стал популярным животным-компаньоном — любимой декоративной собачкой английской аристократии. Однако вскоре порода стала пользоваться популярностью далеко за пределами Йоркшира и США. С тех пор йорков любят во всем мире.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики йоркширского терьера
1.Голова
2.Морда
3.Тело
4.Шерсть
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о йоркширском терьере — от характерных особенностей породы до общего описания здоровья
Маленькие лапки йорка нуждаются в особом уходе
Одной из самых частых проблем у йоркширского терьера является вывих коленной чашечки (привычный вывих надколенника). Это заболевание, когда коленная чашечка буквально смещается относительно своего нормального положения. Могут проявляться следующие симптомы: очевидный дискомфорт, хромота или странная подпрыгивающая походка. В более позднем возрасте это также может привести к артриту. Как всегда, профилактика лучше, чем лечение, поэтому вам лучше держать своего йорка подальше от любых мест, где он может попытаться прыгнуть. Однако, если заболевание возникает, можно использовать множество методов лечения, таких как упражнения для наращивания мышечной массы, коррекция веса и применение противовоспалительных препаратов. Хирургическая операция может стать хорошим решением.
Лучше использовать шлейку, а не поводок
Как и у многих других маленьких пород собак, у йоркширских терьеров может быть предрасположенность к заболеванию, известному как коллапс трахеи, которое представляет собой сужение или сжатие трахеи. Это может вызвать обструкцию дыхательных путей и привести к появлению различных симптомов: хрипов, дыхания со свистом, рвотных позывов. В тяжелых случаях могут случаться обмороки. Вызванное генетическими факторами заболевание часто возникает в тех случаях, когда йоркширский терьер в ошейнике или на поводке делает выпад вперед или когда владелец собаки слишком сильно тянет ее назад. Поэтому настоятельно рекомендуется выбрать шлейку, которая позволит лучше контролировать движения йорка.
Важно заботиться об их зубах и деснах
Еще один фактор, на который стоит обратить внимание, — здоровье зубов йоркширских терьеров. Из-за маленького размера рта они могут быть более склонны к таким проблемам, как гингивит (воспаление десен) или заболевания пародонта (когда поражается вся поддерживающая структура зуба).
В более серьезных случаях возникающие в результате бактерии могут распространяться по всему телу и повреждать печень и почки, поэтому важно не забывать о здоровье зубов. Однако есть хорошая новость — ежедневная чистка поможет избежать таких проблем. Когда зубы остаются чистыми и здоровыми, в первую очередь снижается вероятность инфицирования десен. Хорошее питание имеет такое же большое значение, как и регулярные осмотры у профессионала.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для йоркширских терьеров нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Питание обеспечивают энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету. Для здоровья мочевыделительной системы у йоркширских терьеров всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
У щенков йоркширских терьеров потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10-месячного возраста иммунная система щенков йоркширского терьера развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварение щенков и взрослых йоркширских терьеров также различается: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Сбалансированное потребление клетчатки, такой как подорожник, может помочь облегчить перемещение пищи по кишечному тракту, а пребиотики (ФОС) могут поддерживать здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной флоры, что способствует хорошему качеству стула.
Важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет, являются зубы щенка — сначала молочные (первые) зубы, а затем постоянные. Эта фаза роста отличается повышенной потребностью в энергии, поэтому корм, разработанный специально для периода роста питомца, должен иметь высокую питательную ценность (выраженную в ккал на 100 г корма). Концентрация остальных питательных веществ в таком корме также будет выше, чем обычно. Для поддержания здоровья их длинной и шелковистой шерсти требуются питательные вещества, такие как жирные кислоты омега-3 (ЭПК-ДГК), жирные кислоты омега-6, масло огуречника и биотин. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни йоркширского терьера важно не кормить собаку едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте их крокетами, взятыми из их суточной порции корма, чтобы предотвратить чрезмерное увеличение веса.
Основные цели в области питания взрослого йоркширского терьера:
Поддержание здоровья и красоты кожи и шерсти благодаря повышенному содержанию незаменимых жирных кислот (омега-3, ЭПК и ДГК и омега-6), масла огуречника и биотина.
Удовлетворение их привередливости в питании. Размер крокет должен быть очень маленьким и соответствовать миниатюрным челюстям йоркширских терьеров во избежание проблем с захватыванием корма. В сочетании с великолепным ароматом и вкусом это поможет стимулировать аппетит привередливой в еде собаки.
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров.
Поддержание здоровой пищеварительной системы. Диета со сбалансированным потреблением клетчатки для облегчения прохождения пищи по кишечному тракту и легкоусвояемыми белками способствует хорошему качеству стула.
В отношении йоркширских терьеров, живущих в основном в помещении, из-за снижения активности важно строго следовать рекомендациям по кормлению, написанным на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерное увеличение веса. То же самое касается стерилизованных йоркширских терьеров, поскольку стерилизация повышает риск набора избыточного веса у собак.
После 8 лет у йоркширских терьеров возникают первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами диета помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а основные питательные вещества, такие как таурин, поддерживают нормальную работу сердца. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих йоркширских терьеров должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
легкоусвояемые белки, смесь пребиотиков и клетчатки, способствующие поддержанию сбалансированной кишечной флоры и оптимальному качеству стула.
Пониженное содержание фосфора способствует замедлению постепенного ухудшения работы почек
Увеличенная доза микроэлементов: железа, цинка и марганца, — помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки. Крокеты можно размягчить теплой водой, которая усилит аромат и облегчит прием пищи. Формула с хелаторами кальция помогает уменьшить образование зубного камня и поддерживать здоровье зубов.
Забота о йоркширском терьере
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Несмотря на свои длинные шелковистые локоны, йоркширские терьеры не склонны к линьке. Однако для придания блеска уникальной шерсти этих собак, больше похожей на человеческие волосы, их необходимо аккуратно расчесывать каждый день. Шерсть свисает почти до земли, если ее не обрезать, поэтому йоркширских терьеров нужно периодически постригать. Им рекомендуется принимать регулярные ванны — это также прекрасная возможность проверить их уши. Йоркширским терьерам следует подстригать когти по мере необходимости. Еще одна рекомендация по грумингу йоркширского терьера — стрижка челки, которая позволит шерсти не падать на глаза. Шерсть также можно подобрать в фирменный хвостик с бантом на макушке. Для простоты некоторые владельцы предпочитают просто обрезать челку.
Хотя иногда йоркширские терьеры бывают упрямыми, они обычно стремятся угодить. Они также быстро учатся и любят умственную активность. Это означает, что они хорошо реагируют на дрессировку, получая вознаграждения. Этот процесс доставляет удовольствие как собаке, так и ее владельцу и помогает укрепить связи между ними. Кроме того, йоркширские терьеры могут преуспеть в занятиях по аджилити и послушанию, а некоторые из них становятся отличными собаками-терапевтами. Как и другие маленькие собачки, они могут немного медленнее привыкать к дому, но они справятся с этим, если вы будете достаточно терпеливы. Кроме того, ранняя социализация и взаимодействие с людьми и животными позже принесет свои плоды.
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Все о йоркширских терьерах
Если вам интересно, сколько живут йоркширские терьеры, то знайте — их средний возраст составляет от 12 до 15 лет. Однако они могут дожить и до более позднего возраста. В среднем йоркширские терьеры женского пола живут на полтора года больше, чем мужского.
One question that is asked a lot is, do Yorkshire Terriers shed? While they are known for their long, flowing coats, they actually shed no more than normal human hair. On a related topic, you might be wondering if the Yorkshire Terrier is hypoallergenic. The answer is no, as there is, in fact, no such thing as a hypoallergenic dog. The main allergen is produced by all breeds regardless of their coat.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности йоркширского терьера
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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