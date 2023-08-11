Все, что нужно знать о породе



Не обманывайтесь этой изящной манерой поведения, густой шелковистой шерстью и милым бантом. Может показаться, что йоркширский терьер не выходит из салонов красоты, однако это выносливая, жизнерадостная и умная маленькая собака. Как и все терьеры, они отличаются смелостью, бесстрашием и упорством, — последнее обусловлено их охотничьим прошлым.

Выведенные на севере Англии во время промышленной революции (да, несмотря на свой горделивый вид, на самом деле они из рабочего класса), йоркширские терьеры изначально должны были защищать шахты и текстильные фабрики от вредителей. Только в поздний период викторианской эпохи они стали популярны в качестве комнатных собачек и начали буквально купаться в роскоши английской аристократии.

Йоркширских терьеров отличает царственная осанка, как будто у них всегда было особое предназначение. Но на самом деле это дружелюбные игривые собаки с любознательным характером, общение с которыми доставляет массу удовольствия.

Еще одна характерная черта йоркширских терьеров — им нравится внимание, и они любят оставаться рядом со своими владельцами. Эти собаки могут оберегать своего хозяина, если в этом есть необходимость, а еще иногда они любят потявкать. По этой причине, а также из-за своих миниатюрных размеров они лучше подходят для семей с детьми более старшего возраста.

Конечно же, йоркширские терьеры известны своей эффектной шелковистой шерстью. Этим собакам делают разные модные прически, дополняя их аксессуарами для волос, чтобы пряди не падали им на глаза. Интересный факт — длинная струящаяся шерсть йоркширского терьера исключительно тонкая и больше похожа на человеческий или конский волос. Чтобы шерсть этих собак не теряла свой блеск, ей требуется определенный уход. При этом йорки не линяют, поэтому вам не нужно пылесосить диван.

Будучи одной из самых маленьких пород собак, компактный йоркширский терьер хорошо впишется в большинство жилых пространств. Йорки — отличные компаньоны для тех, кто живет один, и одна из самых долгоживущих пород. Они часто живут более пятнадцати лет. Неудивительно, что йоркширский терьер является одной из самых популярных маленьких комнатных собачек.