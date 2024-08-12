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Забота о здоровье собаки

Советы, статьи и информация, которые помогут вам в уходе за собакой.
37 статей

Dog playing outside with a red hoop

Досуг собак во время карантина

Two dogs meeting outside whilst on a walk

Как социализировать собаку после изоляции

Jack Russel Terrier looking out of a window

Страх разлуки у собак после окончания карантина

Бесплатный совет

Взрослая собака лежит в кухне

10 токсичных продуктов для собаки

Здоровье кожи и шерсти

Щенок цвергшнауцера бегает на свежем воздухе в поле.

Заболевания кожи у собак

Щенок джек-рассел-терьера сидит на улице и чешется

Почему собака постоянно расчесывает кожу?

Взрослый бигль сидит на улице и расчесывает ухо

Перхоть и сухость кожи у собак

Взрослый ирландский терьер лежит у окна в то время, как его расчесывают.

Почему у собаки выпадает шерсть?

Взрослый золотистый ретривер стоит в помещении и ест из серебристой миски.

Влияние рациона на здоровье кожи собаки

Взрослый джек-рассел-терьер идет по полю, опустив морду к траве.

Кожная аллергия у собак

Здоровье мочевыделительной системы

Стареющий золотистый ретривер лежит на улице в траве.

Недержание мочи у собаки

Взрослая собака стоит на улице и ест из красной миски

Как питание влияет на здоровье мочевыделительной системы собаки

Взрослый немецкий дог стоит в саду и пьет из серебристой миски.

Как лечить собаку с заболеваниями мочевыделительной системы

Молодая собака лежит на диване.

Заболевания мочевого пузыря у собак

Здоровье пищеварительной системы

Гастроэнтерит у собак: симптомы и как лечить

Взрослая такса стоит на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача в присутствии своего владельца.

Распространенные нарушения пищеварения у собак

5 tips for mix feeding dry and wet food for dogs

5 tips for mix feeding dry and wet food for dogs

Взрослый пудель лежит на диване и облизывается.

Что влияет на здоровье пищеварительной системы собаки?

Взрослый новошотландский ретривер лежит в помещении на коврике.

Запор у собаки

Взрослый золотистый ретривер стоит на улице и ест из красной миски.

Рацион собаки и здоровье ее пищеварительной системы

Взрослый золотистый ретривер лежит на полу рядом с серебристой миской.

Профилактика нарушений пищеварения у собак

Взрослый джек-рассел-терьер с закрепленным на нем конусом лежит в помещении на лежанке для собак.

Кормление собаки после операции

Взрослая такса сидит на смотровом столе, ветеринарный врач проводит ее осмотр.

Симптомы нарушений пищеварения у собаки

Щенок сидит в высокой траве и грызет палку.

Диарея у щенка

Взрослая собака лежит в кухне

10 токсичных продуктов для собаки

Общее благополучие

Взрослая бернская горная собака стоит на улице на заснеженной пешеходной дорожке.

Уход за собакой в холодную погоду

5 tips for mix feeding dry and wet food for dogs

5 tips for mix feeding dry and wet food for dogs

Взрослый бигль, бегущий в воде

Как защитить собаку от жары?

Оптимальный вес

Взрослый джек-рассел-терьер бежит по пляжу с красным мячиком в зубах.

Как помочь собаке снизить вес

Взрослый золотистый ретривер лежит в кухне рядом с миской.

Потеря веса у собаки

Взрослые собаки, бегущие по полю с высокой травой.

Риски для здоровья собак с избыточным весом

Взрослый золотистый ретривер лежит на своей подстилке синего цвета.

Есть ли у собаки избыточный вес?

Взрослый золотистый ретривер бежит в поле вместе с человеком.

Поддержание оптимального веса собаки

Щенок бигля стоит на улице и ест из синей миски.

Как помочь собаке набрать вес

Старение

Пожилая собака стоит на улице с женщиной.

Уход за стареющей собакой

Стареющий английский кокер-спаниель лежит в поле.

Распространенные заболевания у собак зрелого возраста

Пожилой ирландский сеттер лежит на улице.

Питание для собак зрелого возраста

Пожилая немецкая овчарка стоит на улице в поле.

Уход за собакой зрелого возраста

Стареющий золотистый ретривер лежит в саду.

Признаки старения у собак

Черно-белое изображение сидящих взрослых пуделя и йоркширского терьера

Каждая порода имеет особые потребности относительно поддержания здоровья

Узнайте об особенностях ухода за каждой породой, а также о том, как правильно заботиться о здоровье ее представителей.
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