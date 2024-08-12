Забота о здоровье собаки
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Советы, статьи и информация, которые помогут вам в уходе за собакой.
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Здоровье пищеварительной системы
Каждая порода имеет особые потребности относительно поддержания здоровья
Узнайте об особенностях ухода за каждой породой, а также о том, как правильно заботиться о здоровье ее представителей.
за 3 минуты
Выберите подходящий рацион
1
Расскажите о своем любимце
2
Получите индивидуальные рекомендации
3
Наблюдайте за изменениями в здоровье своего любимца
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