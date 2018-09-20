Признаки старения у собак
Процесс старения происходит у собак постепенно и иногда может оставаться незамеченным владельцами. Существует ряд признаков старения, которые нужно знать, чтобы понять, что ваша собака стареет. Кроме того, необходимо знать об изменениях, которые происходят в организме собаки в процессе старения.
Стареющие собаки
Старение — это естественный, сложный биологический процесс, который может влиять на способность организма поддерживать некоторые метаболические процессы и повышает предрасположенность к заболеваниям. Несмотря на то что старение неизбежно, существуют способы замедлить этот процесс или, по крайней мере, не ускорять его. Главное — предотвратить или отсрочить начало заболевания, если это возможно, выявить заболевание как можно раньше в случае его развития и активно лечить его, чтобы сохранить здоровье собаки как можно дольше. Профилактическая ветеринарная помощь — предпочтительный подход для стареющих собак.
Когда собака считается старой?
Возраст — это число, а не состояние. Зрелость и старость — это субъективные понятия, формулируемые на основании ожидаемой продолжительности жизни. Собака считается зрелой, когда она достигает середины ожидаемой продолжительности жизни, а старой — когда позади остаются три четверти ожидаемой продолжительности жизни. Безусловно, собаки разных размеров стареют по-разному и с разной скоростью. У мелких пород продолжительность жизни больше, чем у крупных, поэтому мелкая собака и стареть будет медленнее.
И наоборот, крупным собакам требуется больше времени, чтобы достичь зрелого возраста, и они быстрее стареют. Это означает, что и потребности у них разные.
Влиянение старения на организм
Старение — это естественный процесс, который влияет на весь организм. Ни одна система органов не остается незатронутой. Однако на развитие заболеваний будет влиять индивидуальная восприимчивость или предрасположенность органа. Чтобы замедлить влияние процесса старения на организм, важно понять суть старения.
Увеличение жировых отложений
С возрастом собаки часто набирают избыточный вес. Жировые отложения накапливаются за счет снижения мышечной массы. При большой потере мышечной массы снижается подвижность животного, в результате оно расходует меньше энергии. В результате вес собаки еще больше растет, а мышечная масса еще сильнее снижается, и так далее. Крайне важно следить за физической кондицией животного, предотвращая набор веса и потерю мышечной массы. Кроме того, важно купировать любую боль, которая может возникнуть, чтобы она не мешала собаке активно двигаться.
Заболевания ротовой полости
Образование зубного налета вызывают воспаление десен и инфекции (пародонтит), которые могут привести к выпадению зубов. При подобных проблемах собаке становится труднее разгрызать корм из-за болевых ощущений.
Помимо появления неприятного запаха из ротовой полости, это приводит к быстрому размножению бактерий, которые перемещаются в другие области организма и могут вызывать поражение других органов. Иммунная система начинает работать с повышенной нагрузкой, что затрудняет функционирование организма в целом, делая его более восприимчивым к инфекциям.
Поддержание гигиены ротовой полости важно на всех стадиях жизни собаки, но особенно для стареющих животных. Нужно, чтобы ваша собака с раннего возраста привыкла к чистке зубов. Эта профилактическая мера поможет сохранить здоровье ее зубов на всю жизнь. Правильное питание также имеет большое значение. Состав и даже физические характеристики крокет — размер, форма, жесткость — могут помочь замедлить образование зубного налета.
Замедление транзита корма по кишечнику
У пожилых собак транзит кормовых масс по пищеварительному тракту замедляется. Это связано со снижением тонуса мышц кишечника и уменьшением секреции пищеварительных ферментов, которые помогают расщеплять корм. В таких случаях у собак иногда возникают чередующиеся эпизоды запоров и диареи. Эти проблемы можно контролировать с помощью специально разработанной диеты.
Кишечник, как и весь организм, начинает работать менее эффективно. Эффективность переваривания корма несколько снижается, всасывание питательных веществ ухудшается; животному нужно больше времени, чтобы приспособиться к изменению рациона. Свести к минимуму подобные проявления поможет высококачественный, легко усвояемый рацион.
Иммунная система и органы чувств
При старении уровень иммунной защиты снижается, поэтому пожилые собаки наиболее восприимчивы к инфекциям и другим болезням. У стареющих собак также снижается острота зрения и обоняния, что может привести к снижению аппетита.
Важно помочь собаке оставаться активной, даже когда она становится старше. Если животное стало меньше двигаться и, по вашему мнению, утрачивает интерес к окружающему миру, его следует показать ветеринарному врачу. Крайне важно, чтобы неизбежные признаки старения не приводили к инвалидности из-за поражения органов.
При надлежащем уходе и питании, учитывающем их особые потребности, стареющие собаки могут продолжать жить полноценной и здоровой жизнью. Если вы не уверены в том, как лучше кормить стареющую собаку и ухаживать за ней с учетом изменения ее потребностей, вам лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом.
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