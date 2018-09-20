Процесс старения происходит у собак постепенно и иногда может оставаться незамеченным владельцами. Существует ряд признаков старения, которые нужно знать, чтобы понять, что ваша собака стареет. Кроме того, необходимо знать об изменениях, которые происходят в организме собаки в процессе старения.

Стареющие собаки

Старение — это естественный, сложный биологический процесс, который может влиять на способность организма поддерживать некоторые метаболические процессы и повышает предрасположенность к заболеваниям. Несмотря на то что старение неизбежно, существуют способы замедлить этот процесс или, по крайней мере, не ускорять его. Главное — предотвратить или отсрочить начало заболевания, если это возможно, выявить заболевание как можно раньше в случае его развития и активно лечить его, чтобы сохранить здоровье собаки как можно дольше. Профилактическая ветеринарная помощь — предпочтительный подход для стареющих собак.

Когда собака считается старой?

Возраст — это число, а не состояние. Зрелость и старость — это субъективные понятия, формулируемые на основании ожидаемой продолжительности жизни. Собака считается зрелой, когда она достигает середины ожидаемой продолжительности жизни, а старой — когда позади остаются три четверти ожидаемой продолжительности жизни. Безусловно, собаки разных размеров стареют по-разному и с разной скоростью. У мелких пород продолжительность жизни больше, чем у крупных, поэтому мелкая собака и стареть будет медленнее.

И наоборот, крупным собакам требуется больше времени, чтобы достичь зрелого возраста, и они быстрее стареют. Это означает, что и потребности у них разные.

Влиянение старения на организм

Старение — это естественный процесс, который влияет на весь организм. Ни одна система органов не остается незатронутой. Однако на развитие заболеваний будет влиять индивидуальная восприимчивость или предрасположенность органа. Чтобы замедлить влияние процесса старения на организм, важно понять суть старения.

Увеличение жировых отложений

С возрастом собаки часто набирают избыточный вес. Жировые отложения накапливаются за счет снижения мышечной массы. При большой потере мышечной массы снижается подвижность животного, в результате оно расходует меньше энергии. В результате вес собаки еще больше растет, а мышечная масса еще сильнее снижается, и так далее. Крайне важно следить за физической кондицией животного, предотвращая набор веса и потерю мышечной массы. Кроме того, важно купировать любую боль, которая может возникнуть, чтобы она не мешала собаке активно двигаться.