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Потребности каждой кошки и собаки для обеспечения здоровья очень разные. Мы создаем рационы, которые отвечают особым потребностям животных и помогают им оставаться здоровыми на протяжении всей жизни.

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Як Royal Canin допомагає українським тваринам

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Cat packages

Продукты для кошек

Kitten packages

Продукты для котят

Dog packages

Продукты для собак

Puppy packages

Продукты для щенков

playful kitten and puppy

Здоровье - основа жизни

Первый год жизни очень важен для здорового развития щенков и котят. От питания на этом этапе зависит состояние их здоровье в течение всей жизни
КотенокЩенок

Mars виділяє додаткові 13,5 мільйонів доларів на допомогу Україні

Позиція корпорації Mars щодо ситуації в Україні.
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cat and dog breeds

Узнайте больше про породы

Каждая порода уникальна, как и их потребности в здоровье. Получите советы и информацию о некоторых породах и сбалансированном питании для них.
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