Жан Катари родился в мае 1927 года в небольшом французском городке Ле-Пюи-ан-Веле. Он начал свою карьеру в качестве ветеринарного врача, работая с лошадьми и быками. С годами он пришел к выводу, что питание может влиять на здоровье животных. В 1968 году он создал специальный корм для собак, так называемый «желтый суп». В этом же году была зарегистрирована торговая марка ROYAL CANIN®.