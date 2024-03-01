Более 50 лет в области здорового питания
1968: Наша увлеченность идеей влияния питания на здоровье животных началась с одного человека
1972: Bienvenue a Le Groupe Guyomarc'h
1974: Выход на международный рынок
1980: Выпуск AGR, глобальной инновации
1982: Элемент французской культуры
1985
1990: Новый владелец. Новая стратегия. Неизменная философия
1994: Новаторский прорыв в питании для кошек
1997: Публикации компании ROYAL CANIN®: новая глава
1997: Питание с учетом размеров
1999: Питание с учетом потребностей питомцев определенных пород
2001: Объединение знаний
Первая научная конференция в Монпелье собрала 150 ветеринарных врачей со всей Европы для обсуждения вопросов питания и обеспечения благополучия животных. Одновременно в Эмарге открылся Кампус Royal Canin. Это центр передовых технологий, объединяющий все направления деятельности. В оснащенных по последнему слову техники зданиях, расположенных вокруг завода, так называемом кампусе, разместились Научно-исследовательский центр Royal Canin, питомники собак и кошек, головной офис и французский филиал.
2002: Новая семья — Mars
ROYAL CANIN SAS становится частью корпорации Mars Inc.
2002: Корм для собак определенной породы
Мы выпускаем первый корм для собак определенной породы — Mini Yorkshire Terrier YPR 28 для йоркширских терьеров. Это рацион, разработанный с учетом конкретных физических и физиологических потребностей породы.
2003: Объединение наилучших подходов
Выпуск новой эксклюзивной ветеринарной гаммы продуктов VDiet — результат сотрудничества ROYAL CANIN Research с Уолтемским центром питания домашних животных (WCPN).
2005
Современная клиника по лечению ожирения. В сотрудничестве с WCPN (Центром питания домашних животных Waltham) мы поддерживаем создание в Ливерпуле (Великобритания) первой европейской клиники по контролю веса.
2009: Появление линейки влажных кормов
2009: Последний континент
С открытием первой фабрики в Азии наша продукция стала выпускаться на девяти предприятиях. Теперь компания Royal Canin производит и поставляет продукцию на всех континентах, кроме Антарктиды.
2012: Anallergenic — революционная инновация
Нам понадобилось 10 лет исследований, чтобы разработать первую диагностическую диету, предназначенную для собак с аллергическими реакциями. Эта диета - революционное решение для домашних животных с экстремальными пищевыми аллергиями. Данный продукт содержит глубокие гидролизаты протеина (олигопептиды), которые легко усваиваются и не распознаются гиперчувствительной иммунной системой.
2014: Каждая собака уникальна
Благодаря преимуществам исследований GHA, при котором сканируется ДНК собаки, ветеринарные врачи имеют возможность составлять индивидуальную программу по профилактике и лечению с учетом генетического кода конкретного животного.
Выпуск гаммы продуктов ICU в 2016 г.
2016 г. — Кобрендинг
Вместе — лучше: стремление к совершенству — бренды ROYAL CANIN и EUKANUBA объединяет общее стремление сделать мир для домашних животных лучше.
2017 г. — Приведите собаку на работу
2018 г. — Развитие инфраструктуры
Открытие 15-го завода в Кимдже (Южная Корея) позволяет нам расширить свою деятельность в Восточной Азии. В то же время расширение нашего кампуса за счет строительства Глобального инновационного центра поможет нам выполнять свою миссию — делать мир для домашних животных лучше.