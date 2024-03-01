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Более 50 лет в области здорового питания

С 1968 года компания ROYAL CANIN® работает над тем, чтобы сделать питание одним из методов поддержания здоровья кошек и собак. Это наш способ сделать мир для домашних животных лучше.

1968: Наша увлеченность идеей влияния питания на здоровье животных началась с одного человека

Жан Катари родился в мае 1927 года в небольшом французском городке Ле-Пюи-ан-Веле. Он начал свою карьеру в качестве ветеринарного врача, работая с лошадьми и быками. С годами он пришел к выводу, что питание может влиять на здоровье животных. В 1968 году он создал специальный корм для собак, так называемый «желтый суп». В этом же году была зарегистрирована торговая марка ROYAL CANIN®.

1972: Bienvenue a Le Groupe Guyomarc'h

Компанию ROYAL CANIN® приобретает группа Guyomarc'h. Благодаря ее экспертному опыту мы внедряем гораздо более точный подход к разработке формул продуктов и удовлетворению особых потребностей животных. Группа Guyomarc’h предоставляет подразделениям ROYAL CANIN® значительную автономию. Guyomarc'h обеспечивает ROYAL CANIN® финансовую поддержку, выделяет ресурсы на научные исследования, оказывает помощь в разработке стратегий, в том числе маркетинговых. Еще одной отличительной чертой эпохи Guyomarc’h становится децентрализация управления компанией.

1974: Выход на международный рынок

К началу 1974 года продукция ROYAL CANIN® продается в восьми странах Европы: Франции, Бельгии, Дании, Германии, Италии, Испании, Швеции и Нидерландах.

1980: Выпуск AGR, глобальной инновации

AGR — первый в мире полнорационный корм для щенков крупных пород, который получил высокую оценку заводчиков по всему миру и более 15 лет считался «эталонным кормом».

1982: Элемент французской культуры

Бегущая собака: легендарная реклама. Этот рекламный ролик, в котором была использована музыка Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», стал частью французской поп-культуры.

1985

Бренд ROYAL CANIN® выходит на рынок США благодаря сотрудничеству с четырьмя импортерами.

1990: Новый владелец. Новая стратегия. Неизменная философия

Paribas Affaires Industrielles покупает Guyomarc'h Groupe. Это приводит к серьезным изменениям стратегии, росту амбиций и глобальному развитию. Наша философия остается неизменной — сделать мир для домашних животных лучше.

1994: Новаторский прорыв в питании для кошек

Выпуск гаммы продуктов RCFI, тройная революция в питании для кошек. Новое решение — это продукция класса премиум в виде сухого корма и специализированная дистрибуция через заводчиков и ветеринарных врачей в условиях, когда остальная часть рынка кормов для кошек представлена влажными кормами, реализуемыми через супермаркеты.

1997: Публикации компании ROYAL CANIN®: новая глава

Мы опубликовали энциклопедию ROYAL CANIN® о собаках, а через год — энциклопедию о кошках. Авторы энциклопедий получили Гран-при Ветеринарной академии.

1997: Питание с учетом размеров

После многих лет исследований и разработок был выпущена гамма продуктов RCCI SIZE. Это первая в мире программа питания, учитывающая размеры и возраст собак.

1999: Питание с учетом потребностей питомцев определенных пород

Наш первый продукт для животных определенной породы. Крокета миндалевидной формы была специально разработана с учетом строения челюстей и способа потребления корма, характерного для персидских кошек; при этом формула продукта позволяет удовлетворить их уникальные потребности, связанные с особенностями здоровья.

2001: Объединение знаний

Первая научная конференция в Монпелье собрала 150 ветеринарных врачей со всей Европы для обсуждения вопросов питания и обеспечения благополучия животных. Одновременно в Эмарге открылся Кампус Royal Canin. Это центр передовых технологий, объединяющий все направления деятельности. В оснащенных по последнему слову техники зданиях, расположенных вокруг завода, так называемом кампусе, разместились Научно-исследовательский центр Royal Canin, питомники собак и кошек, головной офис и французский филиал.

2002: Новая семья — Mars

ROYAL CANIN SAS становится частью корпорации Mars Inc.

2002: Корм для собак определенной породы

Мы выпускаем первый корм для собак определенной породы — Mini Yorkshire Terrier YPR 28 для йоркширских терьеров. Это рацион, разработанный с учетом конкретных физических и физиологических потребностей породы.

2003: Объединение наилучших подходов

Выпуск новой эксклюзивной ветеринарной гаммы продуктов VDiet — результат сотрудничества ROYAL CANIN Research с Уолтемским центром питания домашних животных (WCPN).

2005

Современная клиника по лечению ожирения. В сотрудничестве с WCPN (Центром питания домашних животных Waltham) мы поддерживаем создание в Ливерпуле (Великобритания) первой европейской клиники по контролю веса.

2009: Появление линейки влажных кормов

ROYAL CANIN® начинает производить влажные корма, которые поступают в продажу в зоомагазинах. Появляется линейка влажных продуктов для кошек Feline Health Nutrition.

2009: Последний континент

С открытием первой фабрики в Азии наша продукция стала выпускаться на девяти предприятиях. Теперь компания Royal Canin производит и поставляет продукцию на всех континентах, кроме Антарктиды.

2012: Anallergenic — революционная инновация

Нам понадобилось 10 лет исследований, чтобы разработать первую диагностическую диету, предназначенную для собак с аллергическими реакциями. Эта диета - революционное решение для домашних животных с экстремальными пищевыми аллергиями. Данный продукт содержит глубокие гидролизаты протеина (олигопептиды), которые легко усваиваются и не распознаются гиперчувствительной иммунной системой.

2014: Каждая собака уникальна

Благодаря преимуществам исследований GHA, при котором сканируется ДНК собаки, ветеринарные врачи имеют возможность составлять индивидуальную программу по профилактике и лечению с учетом генетического кода конкретного животного.

Выпуск гаммы продуктов ICU в 2016 г.

Гамма продуктов ICU (жидкий полнорационный корм, специально разработанный для кормления через зонд) позволяет ветеринарным врачам оказывать помощь кошкам и собакам, находящимся в тяжелом состоянии. Благодаря этому корму кошки и собаки могут получать жизненно важное питание, необходимое для быстрого выздоровления.

2016 г. — Кобрендинг

Вместе — лучше: стремление к совершенству — бренды ROYAL CANIN и EUKANUBA объединяет общее стремление сделать мир для домашних животных лучше.

2017 г. — Приведите собаку на работу

Теперь сотрудники нашего кампуса в Эмарге могут приходить на работу со своими питомцами. Каждая собака получает приветственный набор: миску для воды, табличку, информирующую о присутствии собаки, поводок для прогулок, одеяло, красный матрас и идентификационный значок, чтобы все сотрудники знали ее кличку.

2018 г. — Развитие инфраструктуры

Открытие 15-го завода в Кимдже (Южная Корея) позволяет нам расширить свою деятельность в Восточной Азии. В то же время расширение нашего кампуса за счет строительства Глобального инновационного центра поможет нам выполнять свою миссию — делать мир для домашних животных лучше.

Черно-белое изображение взрослого йоркширского терьера в положении стоя на белом фоне

Наши ценности

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Взрослая абиссинская кошка в положении сидя на белом фоне, черно-белое изображение

Здоровое питание

Наши разработки основаны на глубоком и постоянно совершенствующемся научном понимании здоровья и питания домашних животных.
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