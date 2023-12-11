Здоровье - основа жизни
Рационы ROYAL CANIN® Kitten специально разработаны для котят и имеют надлежащее содержание витаминов и минералов для поддержания их здорового развития.
Этапы роста котенка
Неонатальный период
Когда котята рождаются, они почти не могут двигаться, слышать, а их глаза полностью закрыты. Примерно в возрасте 5 дней они открывают глаза. В это же время котята начинают прибавлять в весе от 10 до 30 граммов в день.
Отлучение от матери
К этому времени у котят уже полностью сформировано обоняние и хорошо развит слух. Начинают формироваться свойственные взрослым кошкам режим сна, моторика и навыки социального взаимодействия. Основные социальные навыки складываются в процессе общения с матерью и другими котятами.
Период интенсивного роста
На этом этапе котенок начинает понимать, какое место он занимает в доме, и у него постепенно формируются различные модели поведения в зависимости от полученного воспитания и жизненного опыта.
Период длительного роста
У котенка начнут прорезываться 30 коренных зубов. К восьми месяцам котенок достигает 80% веса взрослого животного. В зависимости от породы, взрослый возраст наступает в период от 12 до 15 месяцев.