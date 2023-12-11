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Здоровье - основа жизни

Период роста котенка отмечается колоссальными физическими и поведенческими изменениями. Питание, разработанное с учетом потребностей в период развития, поможет котенку вырасти сильной и здоровой кошкой.
 
Рационы ROYAL CANIN® Kitten специально разработаны для котят и имеют надлежащее содержание витаминов и минералов для поддержания их здорового развития.
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Этапы роста котенка

Понимание этапов роста котенка поможет вам своевременно распознавать возникающие проблемы и решать их. Для здорового роста котенка очень важен надлежащий баланс питательных веществ в составе корма. 
Sacred Birman neonatal kittens black and white
От рождения до 3 недель

Неонатальный период

Когда котята рождаются, они почти не могут двигаться, слышать, а их глаза полностью закрыты. Примерно в возрасте 5 дней они открывают глаза. В это же время котята начинают прибавлять в весе от 10 до 30 граммов в день.

Sacred Birman kitten black and white
4–8 недель

Отлучение от матери

К этому времени у котят уже полностью сформировано обоняние и хорошо развит слух. Начинают формироваться свойственные взрослым кошкам режим сна, моторика и навыки социального взаимодействия. Основные социальные навыки складываются в процессе общения с матерью и другими котятами.

Sacred Birman kitten standing in black and white on a white background
2–4 месяца

Период интенсивного роста

На этом этапе котенок начинает понимать, какое место он занимает в доме, и у него постепенно формируются различные модели поведения в зависимости от полученного воспитания и жизненного опыта.

Sacred Birman kitten black and white
Старше 4 месяцев

Период длительного роста

У котенка начнут прорезываться 30 коренных зубов. К восьми месяцам котенок достигает 80% веса взрослого животного. В зависимости от породы, взрослый возраст наступает в период от 12 до 15 месяцев.

Наши гаммы рационов для котят

Питание для котят от ROYAL CANIN® поддерживает их рост и развитие, обеспечивая всеми питательными веществами, необходимыми в первый год жизни.
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