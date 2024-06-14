Обучение котенка
Котята обучаются двумя разными способами: за счет подражания действиям матери и за счет нового опыта и поощрений. Хотя котята более независимы, чем щенки, важно с раннего возраста работать над их правильным поведением и учить их правилам совместного проживания с другими людьми и животными.
Зачем воспитывать котенка?
Это хорошо сказывается на их физическом и психическом состоянии
Введение в игры с котенком элементов обучения поможет направить его избыточную энергию в правильное русло, а также сохранить здоровье и бодрость. Обучение котенка новым навыкам и упражнения на ловкость также помогают развивать умственные способности.
Это помогает котятам усвоить правила поведения
Многие котята кусаются и царапаются. Игра поможет им понять, какое поведение является приемлемым и неприемлемым, до того, как их когти и зубы окончательно сформируются.
Это поможет снизить уровень тревожности, связанной с новыми условиями.
Время от времени требуется обрезать котенку когти, посещать с ним ветеринарного врача и давать ему лекарства. Правильное воспитание поможет вашему котенку приспособиться к незнакомым условиям и сориентироваться в новых ситуациях без паники и агрессии.
Чувство дома
Обучение котенка не обязательно означает овладение трюками. Речь может идти всего лишь о приучении к лотку или когтеточке, или даже о приучении котенка приходить, услышав свою кличку. Все это может помочь вашему питомцу хорошо себя чувствовать в семье.
Как научить котенка распознавать свою кличку
- Выберите короткую кличку с небольшим количеством слогов. Это облегчит распознавание для котенка.
- Позовите котенка, чтобы покормить его или поиграть с ним, и повторяйте его кличку в процессе. Такое поощрение поможет вашему питомцу научиться откликаться на свою кличку
- Старайтесь не произносить кличку во время наказания — это вызовет отрицательные ассоциации с ней.
- Произнесите кличку котенка и сразу же дайте ему лакомство.
- Или произнесите имя и киньте котенку бумажный шарик.
- Котята зачастую более восприимчивы, когда голодны, поэтому попробуйте выполнить эти упражнения перед кормлением.
Как приучить котенка к туалетному лотку
Большинство котят учатся пользоваться лотком, наблюдая за матерью. Но если котенок не знает, как пользоваться кошачьим туалетом, ваша задача — научить его. Приучив котенка к лотку до закрепления у него нежелательных привычек, вы убережете и себя, и его от ненужного стресса.
Отдельный лоток в тихом месте
Разместите туалет для котенка в тихом уголке вашего дома. Если у вас есть другие кошки, позаботьтесь о том, чтобы его лоток стоял отдельно.
Используйте один и тот же наполнитель
Используйте наполнитель, к которому привык котенок. Если вы не уверены в выборе, возможно, придется попробовать несколько вариантов.
Использование лотка после кормления и сна
Сразу после кормления или сна посадите котенка в лоток. Затем, если котенок будет не против, возьмите его лапу и покажите, как копать наполнитель.
Обращайте внимание на движения и реакции вашего питомца
Обязательно следите за котенком в остальное время. Если вам кажется, что котенок хочет в туалет, просто посадите его в лоток.
Избегайте наказаний
Не наказывайте котенка, если он сходил в туалет вне лотка, так как это вызовет негативную ассоциацию.
Почему котенок не использует кошачий туалет?
Есть ряд причин, по которым ваш котенок не пользуется кошачьим туалетом. Вот наиболее распространенные из них:
Поддержание чистоты
Важно ежедневно чистить лоток котенка и досыпать свежий наполнитель, чтобы в доме не было неприятных запахов.
Размеры
Возможно, кошачий туалет слишком мал и неудобен для котенка.
Расположение
Если кошачий туалет находится в шумном, оживленном месте или слишком близко к мискам с едой и водой, котенок может проявлять беспокойство и не использовать его.
Негативный опыт
Важно не беспокоить котенка и не наблюдать за ним, когда он пользуется кошачьим туалетом, чтобы избежать формирования у него негативных ассоциаций.
Как приучить котенка к когтеточке
Котенок инстинктивно стремится точить когти. Если вы хотите помочь ему следовать своим инстинктам без ущерба для мебели, задумайтесь о приобретении когтеточки и приучении к ней котенка с первых дней его появления в доме.
Коррекция поведения с помощью запахов
Котята обладают невероятно острым обонянием — они различают запахи в 14 раз лучше, чем люди. Если распылить на мебель средство с ароматом цитрусовых, это заставит котенка держаться от нее подальше. И напротив, средство с запахом валерианы или кошачьей мяты, нанесенное на новую когтеточку, заставит кошку проявить к ней интерес.
Превратите использование когтеточки в игру
Чтобы приучить котенка к использованию когтеточки, располагайте на ней его любимые игрушки, завлекайте его в игру, проводя по поверхности перышком, или крепите к когтеточке кусочки различных мягких тканей. Это также поможет котенку хорошо запомнить, где находится когтеточка.
Хвалите котенка, когда он точит когти
В первый раз, когда котенок начнет царапать когтеточку, похвалите и погладьте его. Благодаря этому некоторые впечатлительные котята начинают ассоциировать царапанье с человеческой лаской и похвалой.
Почему котенок не использует когтеточку?
Социализация котенка
Социализацию следует начинать как можно раньше, чтобы избежать формирования нежелательного поведения и помочь котенку правильно реагировать на окружающую обстановку во взрослом возрасте. Узнайте, как социализировать котенка.
Здоровое питание для котят
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