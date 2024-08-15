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Забота о здоровье котенка

Первые месяцы жизни котенка — время интенсивного роста и развития. Позаботившись о здоровье своего питомца на этом этапе, вы заложите основу для здоровой жизни питомца в будущем.

Семь советов по поддержанию здоровья котенка

Есть много простых способов позаботиться о здоровье и благополучии вашего питомца. Вот несколько советов от ветеринарных врачей и специалистов по питанию из компании Royal Canin.

1. Научитесь понимать язык тела своего котенка, чтобы сразу заметить, если он вдруг заболеет. Если что-то вызывает у вас беспокойство - обратитесь к ветеринарному врачу.

2. Обеспечьте своему котенку надлежащее питание, выбрав сбалансированный рацион, разработанный специалистами.

3. Котятам нужно много спать, потому предоставьте своему любимцу удобное место для отдыха, где его ничто не побеспокоит.

4. Никогда не будите спящего котенка.

5. Котенку также необходимы физические нагрузки и общение, поэтому уделяйте время для совместных игр.

6. Чтобы котенок набрался уверенности, его регулярно должны брать на руки или гладить разные люди.

7. Всегда придерживайтесь протокола вакцинации, рекомендованного ветеринарным врачом.

Выберите подходящий рацион
за 3 минуты

Выберите подходящий рацион

1

Расскажите о своем любимце

2

Получите индивидуальные рекомендации

3

Наблюдайте за изменениями в здоровье своего любимца

Выбрать индивидуальный рацион
Корм Royal Canin для котят

Укрепите иммунитет котенка благодаря здоровому питанию, учитывающему его потребности

Для здоровья и благополучия котенка в долгосрочной перспективе жизненно важно сформировать у него сильную иммунную систему в первые месяцы жизни. Наши рационы, разработанные на основании научных данных, помогают поддерживать стабильный и здоровый рост ваших питомцев.

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Первый визит котенка к ветеринарному врачу

Важно посетить ветеринарного врача вскоре после появления котенка в вашем доме. Врач должен провести ряд важных проверок и процедур, таких как вакцинация и дегельминтизация. Это отличная возможность узнать больше о состоянии здоровья котенка и о том, как ухаживать за ним.

Первое посещение ветеринарного врача

Вакцинация котенка

Дополнительные материалы

Котенку, который лежит на смотровом столе, делают инъекцию

Вакцинация котят

Ветеринарный врач вакцинирует котенка, который лежит на смотровом столе.

График вакцинации котят

Ветеринарный врач осматривает котенка, который сидит на смотровом столе.

Кальцивироз у котов

Ветеринарный врач осматривает котенка, который лежит на смотровом столе.

Вирус иммунодефицита кошек

Ветеринарный врач осматривает серого котенка.

Лейкоз у котов

Ветеринарный врач осматривает молодую кошку, которая лежит на смотровом столе.

Хламидиоз у котов

Специалист осматривает котенка в ветеринарном кабинете.

Чумка у котов

Котенок лежит на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача.

Инфекционный перитонит у котов

Котенок лежит на смотровом столе в кабинете ветеринарного врача.

Ринотрахеит у котов

Ветеринарный врач осматривает молодую кошку, которая лежит на смотровом столе.

Паразиты у котов

Ветеринарный врач осматривает котенка, который лежит на смотровом столе.

Кастрация кота

Ветеринарный врач осматривает молодую кошку, которая лежит на смотровом столе.

Стерилизация кошки

Дегельминтизация и стерилизация котят

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Профилактика гельминтов у котят

Так как иммунная система котенка еще не сформировалась, он более склонен к заражению гельминтами, чем взрослые кошки. Гельминты относятся к эндопаразитам. У котят и кошек обычно встречается два их типа.

  • Круглые гельминты паразитируют в тонком кишечнике котенка и образуют скопления, которые могут вызывать его непроходимость.
  • Ленточные гельминты прикрепляются к стенкам кишечника и вызывают вздутие живота, диарею, а иногда и поражение шерсти животного.
Дегельминтизация котят
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Каковы симптомы наличия гельминтов?

Есть несколько симптомов присутствия гельминтов в организме котенка: тошнота, диарея, вздутие живота, потеря веса, ухудшение состояния шерсти, слабость, отсутствие энергии, болезненные ощущения в области анального отверстия, рвота и кровь в стуле. Если у котенка легочные нематоды, то могут также наблюдаться кашель, одышка и затрудненное дыхание.

Дегельминтизация котят
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Дегельминтизация у котят

Котенок должен регулярно проходить дегельминтизацию в рамках стандартной программы вакцинации. На основе информации об образе жизни кошки ветеринарный врач порекомендует схему плановой дегельминтизации, обязательно учитывая, бывает ли животное на улице и вступает ли в контакт с другими кошками.

Дегельминтизация котят
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Нужно ли стерилизовать котенка?

Процедура, которая препятствует размножению, лишая животное возможности производить яйцеклетки или сперму, называется кастрацией (относительно кошек ее иногда называют стерилизацией). Она предусматривает небольшую операцию, которую выполняет ветеринарный врач с использованием общего наркоза.

Стерилизация котят
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Дополнительные преимущества кастрации и стерилизации котенка

Помимо предотвращения появления незапланированного помета, стерилизация котят обеспечивает и некоторые другие преимущества, связанные с их здоровьем и поведением. Например, после кастрации в организме кошки прекратится выделение половых гормонов, привлекающих котов, а симптомы течки исчезнут. Кроме того, уменьшится вероятность побега или агрессивного поведения.

Стерилизация котят
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Некоторые преимущества стерилизации и кастрации для здоровья

После стерилизации у особей женского пола уменьшается риск возникновения опухолей молочных желез, развития пиометры и инфекций яичников, а также заражения паразитами. Стерилизация также снижает риск рака яичек у особей мужского пола. Среди других преимуществ — предотвращение заболеваний, передающихся половым путем, а также менее выраженный запах мочи и меньшее количество меток.

Стерилизация котят
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Лучший возраст для кастрации или стерилизации котенка

Как правило, котенка можно стерилизовать после начала полового созревания (в 6–7 месяцев). Ветеринарный врач может дать индивидуальные рекомендации для вашего котенка.

Стерилизация котят

Дополнительные материалы

Ветеринарный врач осматривает молодую кошку, которая лежит на смотровом столе.

Паразиты у котов

Ветеринарный врач осматривает котенка, который лежит на смотровом столе.

Кастрация кота

Ветеринарный врач осматривает молодую кошку, которая лежит на смотровом столе.

Стерилизация кошки

После стерилизации котята обычно более склонны к набору веса, поскольку их аппетит повышается, а активность снижается. Чтобы котенок не набрал избыточный вес и избежал сопутствующих проблем со здоровьем, важно скорректировать его питание. В этом вам поможет ветеринарный врач.

Обнаружение симптомов заболевания

Обладая знаниями о распространенных проблемах со здоровьем у котят и о симптомах, по которым их можно обнаружить на ранней стадии, вы будете чувствовать себя увереннее и лучше заботиться о своем котенке.

Распространенные проблемы со здоровьем
Питание котят

Правильное питание помогает поддерживать здоровье котенка

Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье котенка, является питание. Пищевые потребности котят и кошек меняются в зависимости от возраста. Обеспечение котенка необходимыми питательными веществами, соответствующими его возрасту и индивидуальным потребностям, очень важно для поддержания прочности костей, здоровья кожи и шерсти, работы пищеварительной системы и т. д.

Питание, соответствующее возрасту котенка

Кормление котенка

Кормление котенка

Узнайте больше о пищевых потребностях котенка, а также о том, как сформировать у него здоровые пищевые привычки.

Кормление котенка
Питание котят

Здоровое питание для котят

Питание, учитывающее потребности котят разного возраста, породы и образа жизни.

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