Вакцинация крайне важна для формирования иммунитета котенка и его защиты от контагиозных заболеваний, которые могут быть смертельно опасны.



Рекомендованные вакцинации защищают котенка от следующих болезней:

лейкемия кошек — ослабляет иммунную систему и резко снижает сопротивляемость инфекциям;

калицивирус кошек (FCV) — очень заразен и является распространенной причиной респираторных заболеваний. Это заболевание передается при прямом контакте с глазами или носом зараженных кошек или при контакте с зараженными предметами, например мисками или игрушками;

вирус панлейкопении кошек (FPV) — смертельно опасное вирусное заболевание, одним из симптомов которого является рвота. У кошки может также наблюдаться диарея, но это не обязательный симптом;

герпесвирус кошек (FHV-1) — основная причина кошачьего гриппа и заболеваний глаз;

вирус бешенства (RV) — передается через слюну зараженного животного и может попасть в кровь в результате укуса.

Вашему котенку могут понадобиться и другие прививки. Правильно подобрать их вам поможет ветеринарный врач.