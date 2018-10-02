Что такое chlamydophila felis?

Chlamydophila felis — это вид бактерий, который вызывает конъюнктивит у кошек и котят.

Каковы симптомы заражения chlamydophila felis?

Если у вашей кошки или котенка конъюнктивит, у них могут наблюдаться различные симптомы. Следует обращать внимание на следующие симптомы:

любые выделения и накопление жидкости в глазах;

постоянное и чрезмерно частое моргание;

постоянное косоглазие;

покраснение тканей глаза.

Будет ли конъюнктивит сопровождаться другими симптомами?

Часто глазные инфекции в виде конъюнктивита сочетаются с инфекциями верхних дыхательных путей. В совокупности они называются «кошачьим гриппом» и вызываются несколькими различными возбудителями инфекций.

Чаще всего такие возбудители включают герпесвирус кошек-1 (FHV) и калицивирус кошек (FCV), которые очень распространены в популяции кошек.

Бактерии, такие как bronchiseptica и mycoplasma, также могут внести свой вклад в развитие кошачьего гриппа.

Как распространяется кошачий грипп?

Кошачий грипп распространяется непосредственно кошками, а также людьми, которые не моют руки после того, как погладят инфицированную кошку. Он также распространяется через предметы, которые загрязнены выделениями из носа или глаз и не очищены должным образом, например миски для корма, клетки и щетки.

Каковы другие симптомы кошачьего гриппа?

Клинические признаки кошачьего гриппа включают:

обильные выделения из глаз и носа;

избыточное слюноотделение;

чихание;

язвы в ротовой полости;

воспаленные десны;

больное горло;

увеличенные лимфатические узлы.

Всегда ли симптомы кошачьего гриппа проявляются в явной форме?

Кошка или котенок, у которых отсутствуют клинические признаки или симптомы заболевания, такого как кошачий грипп, все же могут быть носителями некоторых вирусов, включая калицивирус кошек, герпесвирус кошек, FeLV, а также бактерии chlamydophila felis.

Будьте бдительны, если ваш котенок общается с другими кошками. Существует вероятность того, что другие кошки в популяции являются носителями вышеуказанных вирусов, несмотря на то, что выглядят здоровыми.

Если это так, то они представляют риск для других кошек, живущих с ними, особенно для котят.

Можно ли сделать прививку моей кошке против chlamydophila felis и конъюнктивита?

Ваша кошка может быть привита против chlamydophila felis по совету ветеринарного врача.

Кошек и котят регулярно вакцинируют против нескольких основных вирусов и заболеваний, которые могут способствовать развитию кошачьего гриппа, однако эти прививки не всегда включают вакцину против chlamydophila felis.

Ваш ветеринарный врач сможет определить, нужна ли эта вакцина вашему питомцу.

Какие обязательные прививки обычно делают кошкам?

Обязательные прививки делают против следующих заболеваний:

герпесвирус кошек (fHV);

калицивирус у кошек (FCV);

вирус панлейкопении кошек (FPV);

вирус лейкемии кошек (FeLV).

Вакцинация против chlamydophila felis не проводится ветеринарными врачами на постоянной основе, но часто рекомендуется. Ветеринарный врач примет во внимание образ жизни вашего котенка, в частности, будет ли он выходить на улицу и общаться с другими кошками. Затем врач разработает план рекомендованной вакцинации и составит соответствующую схему вакцинации.

Если ваш котенок будет находиться рядом с другими кошками, важно поговорить с ветеринарным врачом о том, чтобы сделать вашему питомцу прививки против всех возбудителей кошачьего гриппа.