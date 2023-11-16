Здоровье — наша страсть
Мы уделяем особое внимание уникальным потребностям кошек и собак. Благодаря такому пристальному вниманию к каждой детали мы разрабатываем сбалансированные рационы для здорового питания животных.
Наш подход к питанию
Вся наша деятельность направлена на создание формул питания с учетом индивидуальных потребностей животных для поддержания их здоровья и благополучия в течение долгих лет. Узнайте больше о нашем научном подходе к питанию для домашних питомцев, экологически чистых ингредиентах и рационах, учитывающих особенности животных.
Электронный журнал "veterinary focus" для ветеринарных врачей
Специализированный информационный ресурс, посвященный здоровью животных.
Совершенство в каждой детали
Посмотрите, как во всем, что мы делаем, нами движет страсть к здоровью домашних питомцев.