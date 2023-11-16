Здоровье — наша страсть

Мы уделяем особое внимание уникальным потребностям кошек и собак. Благодаря такому пристальному вниманию к каждой детали мы разрабатываем сбалансированные рационы для здорового питания животных.

Наши ценности

Узнайте больше об идеях и ценностях, определяющих роль компании Royal Canin в мире.

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Наша история

Узнайте больше о том, как мы ежедневно воплощаем эти ценности в жизнь в течение 50 лет.

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Черно-белое изображение взрослых немецкой овчарки и абиссинской кошки

Наш подход к питанию

Вся наша деятельность направлена на создание формул питания с учетом индивидуальных потребностей животных для поддержания их здоровья и благополучия в течение долгих лет. Узнайте больше о нашем научном подходе к питанию для домашних питомцев, экологически чистых ингредиентах и рационах, учитывающих особенности животных.

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За стабильное будущее

Устойчивое развитие - ключевой аспект в работе Royal Canin по всему миру.

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Высокие стандарты качества

Качество и безопасность продукции — основа нашей деятельности в любой стране мира.

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Электронный журнал "veterinary focus" для ветеринарных врачей

Специализированный информационный ресурс, посвященный здоровью животных.

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Совершенство в каждой детали

Посмотрите, как во всем, что мы делаем, нами движет страсть к здоровью домашних питомцев. 
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