Вся наша деятельность направлена на создание формул питания с учетом индивидуальных потребностей животных для поддержания их здоровья и благополучия в течение долгих лет. Узнайте больше о нашем научном подходе к питанию для домашних питомцев, экологически чистых ингредиентах и рационах, учитывающих особенности животных.