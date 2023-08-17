Хотите завести кошку?
Советы и информация, которые помогут вам принять правильное решение для себя и для благополучия вашей будущей кошки.
Подходит ли вам кошка как питомец
Есть много факторов, которые следует учитывать, планируя завести кошку.
Выбор кошки, которая подходит именно вам
Каждая порода уникальна, поэтому уделите время выбору породы, которая лучше всего подойдет для вас и вашего образа жизни.
Выбор кошки, которая подходит именно вам
Существует множество различных пород кошек. Узнайте больше о том, какая порода лучше всего соответствует вашему образу жизни.
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