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Хотите завести кошку?

Советы и информация, которые помогут вам принять правильное решение для себя и для благополучия вашей будущей кошки.
Черно-белое изображение взрослой египетской мау в положении стоя на белом фоне

Подходит ли вам кошка как питомец

Есть много факторов, которые следует учитывать, планируя завести кошку.

Adult cat lying down indoors and being stroked by a child

Как научить детей ухаживать за кошкой

Взрослая норвежская лесная кошка идет по ковру в гостиной.

Что нужно знать, перед тем как завести кошку

Cat lying down on a scratching tree

Уход за котенком и взрослой кошкой

Взрослый кот лежит на полу рядом со взрослым золотистым ретривером.

Знакомство кошек с другими питомцами

Черно-белое изображение взрослого мэйн-куна, лежащего на белом фоне

Выбор кошки, которая подходит именно вам

Каждая порода уникальна, поэтому уделите время выбору породы, которая лучше всего подойдет для вас и вашего образа жизни.

Котенок лежит в помещении наверху игрового комплекса для кошек.

Сколько стоит содержать кошку

Две взрослые кошки вместе идут по полю.

Стоит ли брать кошку из приюта

Взрослая кошка стоит рядом с котенком и лижет его ухо.

Взрослая кошка или котенок - кого выбрать?

Взрослая британская короткошерстная кошка лежит в помещении на подоконнике.

Какую кошку выбрать — чистопородную или метиса?

Выбор кошки, которая подходит именно вам

Существует множество различных пород кошек. Узнайте больше о том, какая порода лучше всего соответствует вашему образу жизни.

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