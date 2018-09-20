Какую кошку выбрать — чистопородную или метиса?
При выборе кошки необходимо учитывать ряд факторов. Один из них — выбор чистокровной или смешанной породы. Важно понимать, как это повлияет на потребности и характеристики животного.
Поведение кошки зависит от набора генов и ее жизненного опыта, полученного в период социализации. Это короткий для котят период, который завершается примерно в возрасте восьми недель, хотя котенок будет и дальше, примерно до шести месяцев, оставаться восприимчивым к изменению поведения.
Кошка с родословной
Чистопородные кошки составляют лишь небольшую часть популяции кошек. Термин «родословная» обычно относится к записи о родителях и происхождении кошки. Кошка с родословной регистрируется как представитель определенной породы одним из основных органов регистрации пород кошек. Это является гарантией того, что животное соответствует характеристикам породы и имеет подтвержденное происхождение.
Стоит ли заводить чистопородную кошку?
На этот вопрос не существует однозначного ответа, потому что все зависит от личных предпочтений. Некоторые люди предпочитают взять кошку из приюта, сделав доброе дело и радуясь появлению домашнего любимца.
Иногда в приюты попадают чистопородные кошки, так как при многих клубах работает служба спасения для кошек этой же породы, потерявших дом.
Иногда заводчики также ищут владельцев для кошек, которые больше не участвуют в разведении, хотя большинство заводчиков предпочитают оставлять их, предварительно стерилизовав.
От того, решите вы завести кошку с родословной или без, зависит и место приобретения кошки. Большинство чистопородных животных приобретается у заводчиков, тогда как вариантов появления в вашем доме беспородной кошки значительно больше. Обычно они попадают к новым хозяевам из приютов для животных, также это могут быть котята из нежелательного помета, который появился у питомца друзей или соседей.
Почему выбирают чистопородную кошку?
Порода создается путем избирательного скрещивания, направленного на получение отличных физических характеристик: например, длинной шерсти, определенной формы головы и ушей, хвоста. Такой отбор также влияет на темперамент и поведение животного. Вот почему черты характера конкретной породы, как правило, четко определены. Гораздо сложнее угадать характер взятого из приюта или найденного котенка, и любители беспородных кошек скажут вам, что в этом и заключается очарование таких животных. Любителей чистопородных кошек привлекает не только красота животного, но и их характер.
Например, рэгдолл, как известно, — спокойная и тихая кошка, которая без труда приспосабливается к новому дому, норвежские лесные кошки обладают общительным нравом, что делает их отличными компаньонами для детей, в то время как ориенталы более требовательны к тому, сколько времени уделяет им человек, и создают очень прочные связи со своими владельцами. Знание характеристик и требований каждой чистокровной породы поможет вам выбрать кошку, которая лучше всего соответствует вашим ожиданиям.
На сегодняшний день наиболее популярными считаются рэгдолл, мэйн-кун и бенгальская порода. В последние годы на пике популярности и новые породы с очень специфическими физическими характеристиками, например, бесшерстные канадские сфинксы, мягкие и курчавые рексы и бесхвостые мэнские кошки.
Многие люди выбирают породу, ориентируясь на внешний вид животного, но гораздо важнее, чтобы его темперамент и поведение с большой вероятностью соответствовали ожиданиям будущих хозяев. Чтобы узнать больше об уникальных характеристиках и потребностях различных пород кошек, воспользуйтесь нашим инструментом по подбору пород или посетите выставку кошек и поговорите с заводчиками.
Почему стоит выбрать метиса?
В процессе становления породы для разведения используют только отдельных кошек, обладающих требуемыми физическими характеристиками и темпераментом. Если количество животных, у которых присутствуют необходимые характеристики, ограничено, генофонд в породе оказывается крайне скудным.
В этих условиях для закрепления желаемых признаков, к сожалению, приходится прибегать к близкородственным скрещиваниям. Инбридинг может повысить риск возникновения генетических заболеваний. Однако генетические тесты, которые становятся все более совершенными и доступными, во многих случаях позволяют заводчикам выявлять и предотвращать подобные проблемы. Большинство фелинологических организаций поддерживают ответственное разведение животных и добросовестно подходят к селекции и использованию инбридинга.
Некоторые заводчики доводят ряд морфологических особенностей до крайности, которая известна как «гипертип». Примерами являются представители сиамской и ориентальной пород со все более вытянутой головой, а также, в противоположность им, персидские и экзотические кошки со все более плоскими мордами. Такое преувеличенное выделение особенностей экстерьера не обходится без анатомических и физиологических последствий и может послужить причиной заболеваний.
У беспородных кошек и животных смешанной породы генофонд намного шире. В этом случае вероятность развития наследственных заболеваний может быть значительно ниже.
Играет ли различие между полами значительную роль у чистопородных кошек или метисов?
Наиболее важный вопрос заключается в том, насколько сильно отличается поведение и характер котов и кошек.
Гендерные различия менее заметны у чистопородных кошек, характер которых является частью стандарта породы. Это позволяет выбрать породу, ориентируясь на характер кошки, который будет наилучшим образом соответствовать вашим предпочтениям и образу жизни.
По поводу беспородных кошек, характер которых менее предсказуем, иногда говорят, что самцы более спокойные, терпимые и свободолюбивые, а самки предпочитают держаться ближе к дому. С другой стороны, также считается, что самки могут отличаться более доминирующим поведением в доме, что иногда затрудняет совместное проживание с другими животными.
Тем не менее, многие поведенческие различия, которые проявляются в период полового созревания, например, необходимость помечать территорию мочой у самцов или течка у самок, обычно исчезают после стерилизации или кастрации.
Независимо от того, выберете ли вы чистопородную кошку или метиса, важно помнить, что все кошки являются особенными, и отличительные черты их характера или требования к содержанию могут быть разными. Поговорите с заводчиком или сотрудником приюта, который знает индивидуальные особенности каждой кошки и поможет вам определить, какая из них лучше всего подходит для вашего образа жизни и соответствует вашим требованиям.
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