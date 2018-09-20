При выборе кошки необходимо учитывать ряд факторов. Один из них — выбор чистокровной или смешанной породы. Важно понимать, как это повлияет на потребности и характеристики животного.

Поведение кошки зависит от набора генов и ее жизненного опыта, полученного в период социализации. Это короткий для котят период, который завершается примерно в возрасте восьми недель, хотя котенок будет и дальше, примерно до шести месяцев, оставаться восприимчивым к изменению поведения.

Кошка с родословной

Чистопородные кошки составляют лишь небольшую часть популяции кошек. Термин «родословная» обычно относится к записи о родителях и происхождении кошки. Кошка с родословной регистрируется как представитель определенной породы одним из основных органов регистрации пород кошек. Это является гарантией того, что животное соответствует характеристикам породы и имеет подтвержденное происхождение.

Стоит ли заводить чистопородную кошку?

На этот вопрос не существует однозначного ответа, потому что все зависит от личных предпочтений. Некоторые люди предпочитают взять кошку из приюта, сделав доброе дело и радуясь появлению домашнего любимца.

Иногда в приюты попадают чистопородные кошки, так как при многих клубах работает служба спасения для кошек этой же породы, потерявших дом.

Иногда заводчики также ищут владельцев для кошек, которые больше не участвуют в разведении, хотя большинство заводчиков предпочитают оставлять их, предварительно стерилизовав.

От того, решите вы завести кошку с родословной или без, зависит и место приобретения кошки. Большинство чистопородных животных приобретается у заводчиков, тогда как вариантов появления в вашем доме беспородной кошки значительно больше. Обычно они попадают к новым хозяевам из приютов для животных, также это могут быть котята из нежелательного помета, который появился у питомца друзей или соседей.

Почему выбирают чистопородную кошку?

Порода создается путем избирательного скрещивания, направленного на получение отличных физических характеристик: например, длинной шерсти, определенной формы головы и ушей, хвоста. Такой отбор также влияет на темперамент и поведение животного. Вот почему черты характера конкретной породы, как правило, четко определены. Гораздо сложнее угадать характер взятого из приюта или найденного котенка, и любители беспородных кошек скажут вам, что в этом и заключается очарование таких животных. Любителей чистопородных кошек привлекает не только красота животного, но и их характер.

Например, рэгдолл, как известно, — спокойная и тихая кошка, которая без труда приспосабливается к новому дому, норвежские лесные кошки обладают общительным нравом, что делает их отличными компаньонами для детей, в то время как ориенталы более требовательны к тому, сколько времени уделяет им человек, и создают очень прочные связи со своими владельцами. Знание характеристик и требований каждой чистокровной породы поможет вам выбрать кошку, которая лучше всего соответствует вашим ожиданиям.

На сегодняшний день наиболее популярными считаются рэгдолл, мэйн-кун и бенгальская порода. В последние годы на пике популярности и новые породы с очень специфическими физическими характеристиками, например, бесшерстные канадские сфинксы, мягкие и курчавые рексы и бесхвостые мэнские кошки.

Многие люди выбирают породу, ориентируясь на внешний вид животного, но гораздо важнее, чтобы его темперамент и поведение с большой вероятностью соответствовали ожиданиям будущих хозяев. Чтобы узнать больше об уникальных характеристиках и потребностях различных пород кошек, воспользуйтесь нашим инструментом по подбору пород или посетите выставку кошек и поговорите с заводчиками.