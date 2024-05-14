Поддержание оптимального веса начинается со здоровых привычек
Оптимальный вес — это не только килограммы
Взвешивание — не единственный способ проверить, имеется ли у вашей собаки избыточный вес. Вы можете оценить оптимальную кондицию вашей собаки с помощью 10-балльной шкалы оценивания, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.
Активность — залог здоровья
Физическая активность необходима для постоянного развития и поддержания оптимального веса собаки. Необходимый уровень физических нагрузок при этом зависит от возраста, веса и породы.
Необходимый размер порций меньше, чем вы думаете
Многие владельцы полагают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих собак перекармливают, провоцируя набор веса и появление других проблем со здоровьем.
Здоровое развитие продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Успешное поддержание здоровой формы — это не столько достижение «идеального веса», сколько предотвращение набора лишнего. Но если не изменить плохие привычки навсегда, долгосрочная коррекция веса не принесет результатов.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.