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Golden Retriever adults running in black and white on a white background

Поддержание оптимального веса начинается со здоровых привычек

Оптимальный вес — залог общего здоровья и благополучия собаки. Предлагаем вам четыре простых способа для поддержки оптимального веса и здоровья вашего любимца.
Golden Retriever adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Оптимальный вес — это не только килограммы

Взвешивание — не единственный способ проверить, имеется ли у вашей собаки избыточный вес. Вы можете оценить оптимальную кондицию вашей собаки с помощью 10-балльной шкалы оценивания, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.

Здоровое телосложение
Golden Retriever adult playing in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Активность — залог здоровья

Физическая активность необходима для постоянного развития и поддержания оптимального веса собаки. Необходимый уровень физических нагрузок  при этом зависит от возраста, веса и породы.

Здоровая физическая активность
Golden Retriever adult in black and white eating from a red bowl

Необходимый размер порций меньше, чем вы думаете

Многие владельцы полагают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих собак перекармливают, провоцируя набор веса и появление других проблем со здоровьем.

Правильный размер порций
Labrador Retriever puppy in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Здоровое развитие продолжается всю жизнь

Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.

Здоровый рост

Успешное поддержание здоровой формы — это не столько достижение «идеального веса», сколько предотвращение набора лишнего. Но если не изменить плохие привычки навсегда, долгосрочная коррекция веса не принесет результатов.

Александр Дж. Герман, профессор ветеринарии мелких животных в компании Royal Canin, руководитель клиники Royal Canin по коррекции веса, Ливерпульский университет, Великобритания
Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background

Поиск ветеринарного врача

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

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