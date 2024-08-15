Здоровое питание

Рассмотрим в качестве примера особенности породы немецких овчарок. Этих собак все любят за их отвагу, преданность и ум, но какими бы физически сильными и умными ни были представители данной породы, им характерна чувствительная пищеварительная система. По этой причине мы разработали формулу, содержащую легкоусваиваемые белки и специально отобранные виды клетчатки, чтобы внешняя сила этих собак была подкреплена отличным здоровьем.