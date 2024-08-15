Здоровье имеет значение
С 1968 года мы в мельчайших подробностях изучаем уникальные потребности кошек и собак. За это время мы узнали, что даже незначительные изменения в рационе могут иметь серьезное влияние на жизнь и здоровье вашего питомца.
Что такое здоровое питание?
Формула каждого рациона разработана для обеспечения необходимого количества природных антиоксидантов, витаминов, клетчатки, пребиотиков и минералов, которые жизненно важны для поддержания здоровья вашего питомца.
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Формула, разработанная с учетом особых потребностей
Рассмотрим в качестве примера особенности породы немецких овчарок. Этих собак все любят за их отвагу, преданность и ум, но какими бы физически сильными и умными ни были представители данной породы, им характерна чувствительная пищеварительная система. По этой причине мы разработали формулу, содержащую легкоусваиваемые белки и специально отобранные виды клетчатки, чтобы внешняя сила этих собак была подкреплена отличным здоровьем.
Питание с учетом особенностей породы
Джек-рассел-терьер в отличной физической форме способен прыгать на высоту, в шесть раз превышающую его собственный рост. Чтобы полностью раскрыть потенциал этой собаки, необходим рацион со специально отобранными протеинами и антиоксидантами, который будет полностью удовлетворять уникальные потребности породы.
Уникальные формулы для уникальных потребностей
Многие домашние питомцы отличаются уникальным строением челюстей и особенностями поведения, что может создавать определенные трудности во время потребления корма. Именно поэтому мы не только создаем формулы с учетом особых пищевых потребностей, но и разрабатываем форму и текстуру каждой крокеты, что позволяет нам учитывать индивидуальные потребностикаждого питомца.
Результат
Результат нашей работы - питание, которое максимально учитывает особенности здоровья каждого животного. Ваш питомец получает полнорационный и сбалансированный комплекс питательных веществ, в том числе аминокислот, необходимых для развития сильных мышц, поддержания здоровья и имунной системы. Мы обеспечиваем его энергией, которая позволяет вести активную и здоровую жизнь.
Здоровое питание
Здоровье каждой кошки и собаки так же уникально, как и они сами. Однако потребности, связанные с особенностями здоровья, часто определяются размерами, породой или образом жизни животного. Узнайте, как наши рационы могут помочь каждому домашнему питомцу поддерживать здоровье.