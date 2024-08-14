Здоровое питание для стерилизованных/кастрированных кошек
Гамма ROYAL CANIN® STERILISED включает рационы, разработанные для поддержания здоровья стерилизованных кошек. Благодаря балансу нутриентов снижается риск набора избыточного веса и ожирения, обеспечивается поддержание здоровья мочевыделительной системы.
Что происходит в организме кошек после стерилизации или кастрации?
Изменяется гормональный фон, замедляется обмен веществ, снижается активность, энергетические потребности на 20-30% меньше. Однако аппетит увеличивается примерно на 20%, как и количество потребления корма, что может стать причиной ожирения при неправильном питании, повышается риск образования мочевых камней. В связи с этим для предупреждения проблем со здоровьем (например, ожирения, диабета, мочекаменной болезни) стерилизованным котам важно обеспечить питание с учетом особых потребностей.
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