Kitten Sterilised

Рост и контроль веса

После стерилизации/кастрации энергетические потребности котят меняются и повышается риск набора веса. Формула рациона содержит умеренный уровень жира, что помогает ограничить набор веса, при этом не сокращая потребление белка, кальция и фосфора, необходимых для здорового роста.