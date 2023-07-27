Kitten Sterilised
сухой корм для котов
Киттен Стерелайзд. Полнорационный сухой корм для стерилизованных котят в возрасте от 6 до 12 месяцев
Доступные размеры
400g
2kg
3.5kg
Крепкая иммунная система
Поддерживает развитие здоровой иммунной системы котят с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. Ч. Витаминов е и с.
Рост и контроль веса
После стерилизации/кастрации энергетические потребности котят меняются и повышается риск набора веса. Формула рациона содержит умеренный уровень жира, что помогает ограничить набор веса, при этом не сокращая потребление белка, кальция и фосфора, необходимых для здорового роста.
Поддержание микробиома
Комбинация пребиотикив (мос) и белков высокой степени усваиваемости способствует балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Дегидратированные протеины мяса птицы, пшеничный глютен* , растительная клетчатка, пшеничная мука, животные жиры, гидролизат протеинов мяса птицы, кукурузная мука, рис, кукуруза, кукурузный глютен, буряковый жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжевые продукты, оболочка и семена подорожника, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов и бета-глюканов) (0,27%), масло водорослей рода шизохитриум (источник ДГК), мука бархатцев прямостоящих.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин А – 21500 MЕ; витамин D3 – 800 МЕ; железо (3b103) – 32 мг; йод (3b201, 3b202) – 3,2 мг; медь (3b405, 3b406) – 10 мг; марганец (3b502, 3b504) – 41 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 128 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,04 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Консерванты, антиоксиданты.
Аналитические компоненты: влажность – 5,5%; сырой протеин – 34%; сырой жир – 12%; сырая зола – 7,4%; сырая клетчатка – 9,8%; безазотистые экстрактивные вещества – 31,3%.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу высокой усваиваемости.
|Возраст котенка (в месяцах)
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Вес котенка (кг)
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Рацион (г/в день)
|79g
|83g
|80g
|77g
|73g
|69g
|66g
|63g
|61g
|Возраст котенка (в месяцах)
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Вес котенка (кг)
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Рацион (г/в день)
|1 pouch + 56g
|1 pouch + 60g
|1 pouch + 57g
|1 pouch + 54g
|1 pouch + 50g
|1 pouch + 46g
|1 pouch + 43g
|1 pouch + 40g
|1 pouch + 38g
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/ re emploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 3,5 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-