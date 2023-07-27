Kitten Sterilised

Kitten Sterilised

сухой корм для котов

Киттен Стерелайзд. Полнорационный сухой корм для стерилизованных котят в возрасте от 6 до 12 месяцев

Доступные размеры

400g

2kg

3.5kg

Крепкая иммунная система

Поддерживает развитие здоровой иммунной системы котят с помощью комплекса нутриентов, эффективность которых научно доказана, в т. Ч. Витаминов е и с.

Рост и контроль веса

После стерилизации/кастрации энергетические потребности котят меняются и повышается риск набора веса. Формула рациона содержит умеренный уровень жира, что помогает ограничить набор веса, при этом не сокращая потребление белка, кальция и фосфора, необходимых для здорового роста.

Поддержание микробиома

Комбинация пребиотикив (мос) и белков высокой степени усваиваемости способствует балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/ re emploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 2 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--
Sac 3,5 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году