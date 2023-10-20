Каждая порода имеет особые потребности относительно поддержания здоровья
Узнайте об особенностях ухода за каждой породой, а также о том, как правильно заботиться о здоровье ее представителей.
Здоровье пищеварительной системы
Найти ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, обратитесь к ветеринарному врачу за профессиональной консультацией.
Здоровое питание
Наши разработки основаны на глубоком и постоянно совершенствующемся научном понимании здоровья и питания домашних животных.>
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