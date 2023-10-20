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38 статей

Cat sitting under a table indoors

Личное пространство кошек на период карантина

Norwegian Forest Cat sitting in a kitchen eating from a feeding bowl

Смена корма для кошки

Черно-белое изображение сидящих взрослых мэйн-куна и британской короткошерстной

Каждая порода имеет особые потребности относительно поддержания здоровья

Узнайте об особенностях ухода за каждой породой, а также о том, как правильно заботиться о здоровье ее представителей.
Подобрать породу

Здоровье кожи и шерсти

Взрослая кошка лежит и смотрит на щетку для груминга с остатками белой шерсти.

Почему у кошки выпадает шерсть?

Взрослая норвежская лесная кошка стоит в кухне рядом с двумя серебристыми мисками.

Влияние рациона на здоровье кожи кошки

Взрослая британская короткошерстная кошка сидит и чешется.

Кожный зуд у кошки

Взрослая кошка сидит на улице и чешет ухо

Заболевания кожи у кошек

Cat lying down indoors

Перхоть и сухость кожи у кошек

Взрослая кошка сидит на улице в высокой траве и чешет свой подбородок

Кожные аллергии у кошек

Здоровье мочевыделительной системы

Взрослая кошка лежит в помещении на темном деревянном полу.

Заболевания мочевого пузыря у кошек

Ветеринарный врач осматривает взрослую кошку, которая лежит на смотровом столе.

Как лечить кошку с заболеваниями мочевыделительной системы

Взрослая кошка лежит в помещении.

Недержание мочи у кота

Взрослая кошка стоит в помещении рядом с серебристой миской.

Как питание влияет на здоровье мочевыделительной системы кошки

Здоровье пищеварительной системы

Взрослая кошка сидит в помещении на деревянном полу и ест из красной миски

Как рацион поддерживает пищеварительную систему кошек

Взрослая кошка породы мэйн-кун лежит на деревянном полу

Поддержание здоровья пищеварительной системы кошки

Взрослая кошка лежит в помещении на белом одеяле.

Симптомы нарушений пищеварения у кошки

Взрослая кошка лежит в комнате на одеяле кремового цвета.

Профилактика нарушений пищеварения у кошек

Взрослая кошка стоит в кабинете ветеринарного врача и ест из серебристой миски.

Кормление кошки после операции

Взрослая кошка сидит в саду рядом с серебристой миской.

Нарушения пищеварения у кошек

Стареющая кошка спит на подушке.

Токсичные для кота продукты

Общее благополучие

Взрослая кошка лежит на ковре в окружении серых одеял.

Стресс у кошек. Как распознать?

Котенок лежит в помещении наверху игрового комплекса для кошек.

Сколько стоит содержать кошку

Взрослая норвежская лесная кошка идет по ковру в гостиной.

Что нужно знать, перед тем как завести кошку

Cat lying down on a scratching tree

Уход за котенком и взрослой кошкой

Две взрослые кошки вместе идут по полю.

Стоит ли брать кошку из приюта

Взрослая кошка стоит рядом с котенком и лижет его ухо.

Взрослая кошка или котенок - кого выбрать?

Взрослая британская короткошерстная кошка лежит в помещении на подоконнике.

Какую кошку выбрать — чистопородную или метиса?

Оптимальный вес

Kitten playing with a red ball

Игры и упражнения для котят

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

Поддержание оптимального веса у кошки

Взрослая русская гончая бежит в высокой траве.

Как помочь кошке снизить вес

Взрослая кошка сидит в комнате и ест из серебристой миски.

Как помочь кошке набрать вес

Взрослая кошка скоттиш-страйт сидит на смотровом столе, ветеринарный врач проводит ее осмотр.

Риски для здоровья кошек с избыточным весом

Ветеринарный врач осматривает взрослого мэйн-куна, который лежит на смотровом столе

Сколько должна весить кошка

Взрослая абиссинская кошка стоит в помещении, отворачиваясь от белой миски.

Потеря веса у кота

Старение

Стареющая кошка стоит в помещении и ест из красной миски.

Питание для кошек зрелого возраста

Пожилая кошка лежит на улице.

Как пожилой возраст влияет на организм кошек

Стареющая кошка спит на подушке.

Как ухаживать за кошкой зрелого возраста

Стареющая кошка лежит в помещении на ковре.

Уход за кошкой зрелого возраста

Ветеринарный врач осматривает стареющую кошку.

Распространенные заболевания у зрелых кошек

Черно-белое изображение сидящего котенка мэйн-куна на белом фоне

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Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, обратитесь к ветеринарному врачу за профессиональной консультацией.
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Здоровое питание

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