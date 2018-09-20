Сколько должна весить кошка

Несмотря на то что вес кошки и в норме меняется в течение ее жизни, важно уметь своевременно понять, когда вес (слишком высокий или слишком низкий) начинает представлять угрозу для ее здоровья. Это может быть трудной задачей, если увеличение или снижение веса происходит медленно, однако вы можете обратить внимание на несколько основных показателей.

Сведения о кошках, предрасположенных к избыточному весу

Кошки, которые наиболее подвержены риску набора веса:

короткошерстные кошки смешанных пород — в большей степени, чем чистопородные кошки;

кошки в возрасте 5–10 лет со сниженным уровнем активности;

коты;

стерилизованные кошки, так как стерилизация может способствовать быстрому увеличению веса;

кошки, которых кормят без ограничений и в большем количестве, чем рекомендуется;

кошки, постоянно содержащиеся в помещении, с которыми мало играют и которые страдают от недостатка физической активности.

Как вы можете оценить вес своей кошки

На вес кошки влияют многие факторы, в том числе ее размеры, порода, пол и возраст. Это означает, что взвешивание кошки и сравнение полученного показателя с «идеальным весом» не всегда позволяет получить объективный результат. Вы можете воспользоваться альтернативным способом проверки веса кошки в домашних условиях, выполнив несколько простых действий.

Посмотрите на кошку сбоку и сверху. Должны быть хорошо видны костные выступы, живот должен быть подтянут (заметен переход от грудной клетки к брюшной полости — «талия» между ребрами и тазовыми костями). Если кости слишком заметны, это может говорить о недостатке массы тела у вашей кошки. Если кошка выглядит «слишком большой», ее силуэт расплывчат, «талия» отсутствует, то, возможно, вес животного превышает норму.

Пальпация (прощупывание) тела кошки также поможет понять, является ли ее вес нормальным. Осторожно проверьте, можете ли вы прощупать и сосчитать ребра вашего питомца, прощупываются ли спинные позвонки и мышцы, есть ли «жировой карман» на животе. Далее, чтобы узнать, стоит ли беспокоиться из-за веса вашей кошки, ориентируйтесь на следующую информацию:

Если вы смогли прощупать ребра, но они незаметны визуально, ваша кошка имеет идеальный вес.

Если ребра прощупываются, но вы не можете их сосчитать, ваша кошка страдает избыточным весом.

Если вам вообще не удается прощупать ребра, ваша кошка страдает ожирением.

Важно показать кошку ветеринарному врачу, если у вас есть какие-либо опасения по поводу ее здоровья. Ветеринарный врач обследует животное аналогичным образом и проведет другие исследования, чтобы определить вес вашего питомца.