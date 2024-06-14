Фонд Royal Canin, заснований 8 грудня 2020 року, Royal Canin Foundation – це неприбуткова організація, заснована 8 грудня 2020 року. Вона має на меті має на меті продемонструвати особливу роль котів і собак у житті суспільства через підтримку ключових проєктів. Домашні улюбленці справді роблять світ добрішим та більш сприйнятливим як для людей, так і для тварин.

«Ми прагнемо підкреслити численні переваги котів та собак у нашому житті та фінансуємо проєкти, які підтримують позитивну роль домашніх тварин у покращенні здоров’я та благополуччя людей», – зазначив Фабріс Матьє, директор зі сталого розвитку та адміністратор фонду Royal Canin.

Фонд Royal Canin надає фінансову та організаційну підтримку проєктам по всьому світу, які спрямовані на зміцнення позитивного впливу домашніх тварин у покращенні здоров’я та добробуту людей. Ці проєкти охоплюють три ключові сфери: здоров’я та добробут робочих або службових собак; домашні тварини, які допомагають підтримувати здоров’я людей і медичне обслуговування.

У 2021 році правління фонду виділило близько 1 млн доларів США на підтримку понад 10 зі 44 проектів, які були запропоновані співробітниками та за які голосували працівники Royal Canin зі всього світу.

Виявлення раку грудей собаками. Фонд підтримує французький Інститут Кюрі в його проекті Kdog, метою якого є розробка чіткої та ефективної методології виявлення раку собаками. Рак молочної залози має специфічний запах, який собаки можуть виявити з вірогідністю понад 90%, як засвідчили тести. Проект Kdog прагне розробити науковий інструментарій та протоколи, сертифікаційні тренінги й рекомендації для наукових спільнот, що працюють у галузі медичної діагностики.

Сертифікований тренінг для кінологів та інструкторів, які навчають собак виявляти захворювання. Це французько-канадський проєкт, який ґрунтується на здатності собак виявляти важкі захворювання у людей, такі як рак, судоми, хвороба Паркінсона та COVID-19. Французькі та канадські ветеринарні коледжі, фахівці, що співпрацюють із кінологами та медичні університети об'єднують зусилля, щоб запровадити сертифіковану медичну підготовку для власників собак-діагностів, а також забезпечити стандартизовану методологію й отримання знань із цієї дисципліни. Згодом ця методологія стане частиною наукового інструментарію, розробленого Інститутом Кюрі (Франція), і буде доступна для будь-кого, хто забажає розробити протокол діагностування хвороби за участю собак.

Підготовка медичних службових собак для виявлення COVID-19. Medical Detection Dogs – зареєстрована у Великій Британії благодійна організація, що досліджує здатність собак розпізнавати людські хвороби за запахом. Фонд підтримує проєект із визначення того, чи має COVID-19 запах, який можуть навчитися розпізнавати собаки. Також його метою є залучення собак до швидкого неінвазивного скринінгу на COVID-19 у пунктах перетину кордону та в громадських місцях.

Тренування собак із метою допомогти дітям із аутизмом набути навичок спілкування. Польська асоціація Po To Jestem спеціалізується на дресируванні собак для зоотерапії та роботи у якості поводирів. Асоціація, за підтримки фонду, матиме змогу відкрити заклад для дітей з розладами аутистичного спектру, де вони почуватимуться безпечно. Щотижня понад 20 дітей із аутизмом зможуть працювати з дресированими собаками та розвивати навички невербального спілкування.

Заснування фонду є реальним доказом відданості Royal Canin своїй місії: створювати кращий світ для котів та собак, адже домашні тварини роблять наше життя кращим.

Дізнайтеся більше про фонд на офіційному сайті організації.