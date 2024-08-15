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British shorthair

Позаботьтесь о здоровье своего питомца. Сделайте его счастливым

Получите советы по питанию и поддержанию здоровья, которые помогут защитить вашу кошку на всех этапах ее жизни. Ниже вы можете ознакомиться с различными статьями, материалами и руководствами по этой теме.

Наилучшее начало жизни

Узнайте, как позаботиться о здоровье вашего котенка в первые недели и месяцы его жизни, когда он особенно уязвим.
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Нормальный вес начинается со здоровых привычек

Нормальный вес — залог здоровья и благополучия вашей кошки. Узнайте больше о четырех простых способах поддержания нормального веса и хорошего телосложения вашей кошки.
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Узнайте больше о породах кошек

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Взрослый мэйн-кун в положении стоя на белом фоне, черно-белое изображение

Хотите завести кошку?

Перед тем как завести кошку, вам нужно многое узнать. 
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Подберите оптимальный корм для вашей кошки

Каждый рацион разрабатывается с учетом пищевых потребностей вашей кошки, связанных с особенностями ее здоровья, породы и образом жизни.
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Выберите подходящий рацион
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Выберите подходящий рацион

1

Расскажите о своем любимце

2

Получите индивидуальные рекомендации

3

Наблюдайте за изменениями в здоровье своего любимца

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Maine Coon

Как заботиться о здоровье кошки

Советы по обеспечению наилучшего ухода за кошкой на каждом этапе ее жизни.
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Sphynx adult

Здоровое питание для кошки

Наши разработки основаны на глубоком и постоянно совершенствующемся научном понимании здоровья и питания домашних животных.
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