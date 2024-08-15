Позаботьтесь о здоровье своего питомца. Сделайте его счастливым
Получите советы по питанию и поддержанию здоровья, которые помогут защитить вашу кошку на всех этапах ее жизни. Ниже вы можете ознакомиться с различными статьями, материалами и руководствами по этой теме.
Наилучшее начало жизни
Узнайте, как позаботиться о здоровье вашего котенка в первые недели и месяцы его жизни, когда он особенно уязвим.
Нормальный вес начинается со здоровых привычек
Нормальный вес — залог здоровья и благополучия вашей кошки. Узнайте больше о четырех простых способах поддержания нормального веса и хорошего телосложения вашей кошки.
Узнайте больше о породах кошек
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Подберите оптимальный корм для вашей кошки
Каждый рацион разрабатывается с учетом пищевых потребностей вашей кошки, связанных с особенностями ее здоровья, породы и образом жизни.
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