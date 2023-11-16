Забота о здоровье собаки
Чем больше вы знаете о здоровье и пищевых потребностях вашей собаки, тем лучше вы сможете о ней заботиться. Ниже вы можете ознакомиться со статьями, информацией и рекомендациями.
Лучшее начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Нормальный вес начинается со здоровых привычек
Нормальный вес — залог здоровья и благополучия вашей собаки. Узнайте больше о четырех простых способах поддержания нормального веса и хорошего телосложения вашей собаки.
Узнайте больше о породах собак
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Подберите оптимальный корм для вашей собаки
Каждый рацион разрабатывается с целью обеспечить вашей собаке питание с учетом ее потребностей, размеров, особенностей породы, возраста и образа жизни.
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