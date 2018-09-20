Потеря веса у кота
По мере взросления кошки ее вес меняется естественным образом под влиянием таких факторов, как пол, порода, возраст, образ жизни и питание. Однако если вы замечаете внезапное снижение массы тела вашей кошки, важно проконсультироваться с ветеринарным врачом, так как это может быть индикатором серьезного заболевания. Потеря в весе может произойти при сохранении нормального аппетита животного, а также при повышении или снижении аппетита.
Нарушения работы желудочно-кишечного тракта у кошек
Если кошка испытывает дискомфорт, боль или неприятные ощущения в пищеварительной системе, это может привести к потере аппетита и возможной потере в весе, поскольку животное не хочет есть. Среди распространенных желудочно-кишечных нарушений можно назвать, например, воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), нарушения баланса кишечной флоры, проявления пищевой аллергии или нарушения работы тонкого кишечника. Вы также можете заметить ухудшение состояния шерсти и кожи вашей кошки.
Системные заболевания
У кошек с системными заболеваниями, такими как хронические заболевания почек, гипертиреоз или сахарный диабет, может наблюдаться потеря в весе. В зависимости от того, какое заболевание вызывает потерю в весе, аппетит у вашей кошки может и не измениться. Важно обратиться к ветеринарному врачу, чтобы он исключил наличие подобных заболеваний, которые могут привести к потере в весе.
Заболевания печени у кошек
У кошек клинические признаки заболеваний печени могут не проявляться, пока болезнь не перейдет в тяжелую форму. Однако потеря в весе является одним из признаков ранней стадии нарушений, наряду с вялостью, рвотой и отказом от корма.
Паразиты у кошки
Некоторые внутренние паразиты могут привести к потере веса у кошки. Лямблии (паразиты рода Giardia) и кокцидии (Coccidia) вызывают тяжелую диарею, в результате которой развиваются обезвоживание и потеря в весе. Если вы подозреваете, что кошка заражена паразитами, обязательно обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы определить, о каких именно паразитах идет речь, и узнать, как защитить от них питомца (и вас).
Волосяные комочки у кошек
Кошки уделяют много времени уходу за своей шерстью, что помогает им регулировать температуру тела, а также сохранять шерсть и кожу в чистоте. Однако если проглоченная шерсть не выводится должным образом через пищеварительную систему, она может накапливаться и образовывать волосяные комочки. Эти комки спутанной шерсти могут приводить к срыгиванию, запору, закупорке пищевода, потере аппетита и веса.
Дефицит витаминов у кошек
Снижение массы тела в сочетании с такими дерматологическими проблемами, как шелушение кожи, выпадение шерсти и зуд, могут быть индикаторами дефицита одного из витаминов группы B, возникающего в результате желудочно-кишечных заболеваний или несбалансированного питания. Это водорастворимые витамины, которые не накапливаются в организме, поэтому кошка должна постоянно получать комплекс витаминов группы В в составе корма для поддержания здоровья кожи и шерсти.
Если диета животного не является полноценной и сбалансированной, может возникнуть риск дефицита витаминов и других питательных веществ. Если ваша кошка теряет вес и вы беспокоитесь, что это может быть связано с недостатком витаминов, обратитесь к ветеринарному врачу.
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу снижения массы тела кошки, обязательно посетите ветеринарного врача. Он проведет полное обследование и определит причину проблемы. Лучший способ поддерживать оптимальный вес у кошки — регулярно посещать ветеринарного врача и точно взвешивать порции корма. Это позволит заметить любые изменения в пищевом поведении кошки.
