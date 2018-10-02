Каков нормальный вес для вашего котенка? Всё, что нужно знать
Появление в доме нового котенка — это захватывающее время, полное игр и объятий. Это также время, когда ваш котенок нуждается в правильном питании и уходе, чтобы он мог вырасти и развиться в здорового взрослого питомца.
Котятам требуется от 12 до 15 месяцев, чтобы вырасти и достичь взрослого веса. На рост и вес котенка могут влиять несколько факторов, включая генетику, породу, пищевые привычки и факторы окружающей среды.
В течение первого года жизни котенок быстро растет и набирает вес по мере развития скелета и мышц. Тем не менее, важно следить, чтобы набор веса не был чрезмерным, так как ожирение у кошек может вызывать проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе.
Каким должен быть рацион котят?
Пищевые потребности котенка отличаются от потребностей взрослой кошки, так как молодым животным требуется больше энергии для поддержания роста. Сначала котенок получает все необходимое из материнского молока и постепенно прибавляет в весе. Когда вы начнете переводить котенка на твердый корм, выберите рацион, содержащий все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья вашего питомца.
У котенка всего 500 вкусовых рецепторов по сравнению с 9000 у человека, поэтому текстура и запах корма для котенка важнее, чем вкус. Выбирайте корм для растущего котенка по параметрам крокет и аромату. Ежедневно давайте котенку рекомендованное количество корма, разделяя его на небольшие порции в течение дня или оставляя весь объем в миске, чтобы котенок мог самостоятельно регулировать частоту кормлений. Обязательно учтите два других обязательных требования: наличие свежей воды и тихое место для кормления.
Котята, в отличие от людей, не нуждаются в разнообразном рационе, поэтому старайтесь не кормить своего питомца разными видами корма. Блюда с вашего стола не всегда содержат все необходимые питательные вещества и могут способствовать увеличению веса, расстройству пищевого поведения, а также развитию привычки выпрашивать корм. Если необходимо сменить рацион котенка, делайте это постепенно, так как его пищеварительной системе нужно время, чтобы приспособиться к новому корму.
Как контролировать вес котенка?
Помимо выбора подходящего корма, вы можете контролировать вес своего котенка, регулярно взвешивая его, особенно в течение первых 12 месяцев жизни. Прежде чем котенок начнет есть твердый корм, взвешивайте его каждый день. Он должен стабильно набирать вес, и если это не так, вам следует проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы выяснить, нужно ли вам дополнить рацион своего питомца молоком для котят.
Примерно с двухмесячного возраста котенка необходимо взвешивать каждую неделю или один раз в две недели, чтобы отслеживать его развитие. Наибольший прирост веса наблюдается в возрасте четырех-пяти месяцев, когда котята прибавляют в среднем по 100 г в неделю.
Когда ваш котенок уже переведен с материнского молока на «твердый корм», следует убедиться, может ли он самостоятельно регулировать свои пищевые привычки, или вам нужно ему помочь. В природе кошки едят часто и понемногу, от 15 до 17 раз в сутки, малыми порциями, как днем, так и ночью.
Насыпьте котенку суточную порцию корма и наблюдайте за его поведением. Если он будет съедать по нескольку кусочков и периодически возвращаться к миске в течение дня, вы можете продолжить выдавать ему всю дневную норму сразу. Если же он съедает весь корм сразу, вам лучше разделить суточную порцию на несколько частей и выдавать их котенку постепенно в течение дня, чтобы избежать переедания и выпрашивания корма.
При установлении режима кормления нужно учитывать образ жизни котенка. Если ваша кошка не выходит на улицу или ведет малоподвижный образ жизни, ее потребности в энергии будут ниже, чем у кошки, которая постоянно гуляет. Если кошка стерилизована, это может повлиять на вероятность набора ею избыточного веса, так как после операции потребности животного в энергии снижаются, а аппетит, напротив, повышается, что может привести к формированию жировых отложений.
Вы можете снизить вероятность развития ожирения у кошки. Для этого проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, чтобы определить оптимальный размер порции, учитывая образ жизни вашего животного. Кроме того, стимулируйте активность своего питомца: позволяйте ему бывать на улице либо играйте с ним в помещении.
утем корректировки рациона, подобрав вид и нормы кормления с учетом образа жизни вашего животного. Если у вас есть вопросы, поговорите со своим ветеринарным врачом — он сможет вам помочь.
Здоровое питание для котенка
Гамма рационов, которые помогают формированию естественных защитных сил организма, поддерживают здоровый рост и способствуют развитию пищеварительной системы.
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