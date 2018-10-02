С первых дней жизни котенок развивается быстрыми темпами. С какого возраста его можно считать взрослой кошкой и какие этапы можно выделить в развитии котенка, пока он не достигнет взрослого возраста?

Этапы жизни кошки

В первые месяцы жизни котенок очень быстро растет и получает навыки социализации в общении с матерью и другими котятами. В этот период вес котенка значительно увеличивается. В возрасте четырех-пяти месяцев котенок набирает в весе примерно по 100 г в неделю. Кроме того, он начинает меньше спать и больше играть.

Этапы взросления котенка

Котенок начинает сосать молоко матери сразу после рождения, а примерно через неделю открывает глаза. Он набирает в весе по 10–30 г в день, поэтому в данный период необходимо ежедневное взвешивание для контроля состояния его здоровья. В возрасте около двух недель у котят появляются молочные зубы, и они делают первые попытки вставать на лапы.

В месячном возрасте котенок уже активно играет — это часть его социализации, притом очень важная. В это время можно начинать отлучать котенка от матери и переводить его на твердый корм, который обеспечит животное необходимыми питательными веществами. По прошествии двух месяцев процесс отлучения от матери должен завершиться, и котенок должен научиться полностью самостоятельно питаться.