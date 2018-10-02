Когда котенок становится взрослым котом
С первых дней жизни котенок развивается быстрыми темпами. С какого возраста его можно считать взрослой кошкой и какие этапы можно выделить в развитии котенка, пока он не достигнет взрослого возраста?
Этапы жизни кошки
В первые месяцы жизни котенок очень быстро растет и получает навыки социализации в общении с матерью и другими котятами. В этот период вес котенка значительно увеличивается. В возрасте четырех-пяти месяцев котенок набирает в весе примерно по 100 г в неделю. Кроме того, он начинает меньше спать и больше играть.
Этапы взросления котенка
Котенок начинает сосать молоко матери сразу после рождения, а примерно через неделю открывает глаза. Он набирает в весе по 10–30 г в день, поэтому в данный период необходимо ежедневное взвешивание для контроля состояния его здоровья. В возрасте около двух недель у котят появляются молочные зубы, и они делают первые попытки вставать на лапы.
В месячном возрасте котенок уже активно играет — это часть его социализации, притом очень важная. В это время можно начинать отлучать котенка от матери и переводить его на твердый корм, который обеспечит животное необходимыми питательными веществами. По прошествии двух месяцев процесс отлучения от матери должен завершиться, и котенок должен научиться полностью самостоятельно питаться.
В возрасте от трех до шести месяцев котенок растет, у него развиваются и крепнут мышцы и кости, вырабатываются социальные навыки. Котенку нужен высококалорийный корм, так как его потребности в энергии в три раза превышают потребности взрослой кошки. Однако молочные зубы котенка еще не сменились на постоянные, поэтому важно давать ему корм, который он может без труда разгрызать. Котенок спит как взрослая кошка — по 13–16 часов в день.
Заключительные этапы взросления котенка
Когда котенку исполняется один год, он становится взрослой кошкой. На этом этапе он игрив и полностью социализирован. Это здоровое животное с блестящей шерстью, крепким скелетом, мышцами и отличными охотничьими рефлексами.
Полезно знать особенности этапов взросления котенка, поскольку в этом случае вы сможете оказать ему необходимую помощь в вопросах питания, поведения и содержания в домашних условиях. Если вы подозреваете, что у вашего котенка есть отклонения в развитии, обратитесь к ветеринарному врачу.
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