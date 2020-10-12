Поддержание здоровья пищеварительной системы кошки

Пищеварительные системы кошек и людей сильно различаются. Важно это понимать, чтобы предотвратить любые нарушения пищеварения у кошки и определить начинающиеся проблемы. Ведь то, что вам кажется вкусным, может вызвать хроническое нарушение пищеварения или даже быть токсичным для кошек.
Взрослая кошка породы мэйн-кун лежит на деревянном полу

Чем пищеварительная система у кошек отличается от человеческой?

Вкус

У кошек очень мало вкусовых рецепторов (475) по сравнению с людьми (около 9000) и собаками (1700)1. Это означает, что кошки могут ощущать горечь, кислотность, соленость и умами, но совсем не могут чувствовать сладкий вкус. Тем не менее вкус важен для кошек, так как аромат и вкус часто связаны. Кошки могут чувствовать запах корма с помощью носа и задней части глотки.

Разгрызание

Кошки используют свои острые зубы, чтобы раскусывать и разрывать пищу, а их челюсти не могут двигаться из стороны в сторону. По сравнению с людьми, которые долго пережевывают пищу, кошки тратят на это меньше времени. Они разгрызают корм, используя задние зубы, что влияет на работу пищеварительной системы, так как корм поступает в желудок кусками.

Время приема пищи

Размер желудка кошки гораздо меньший, чем у людей или собак. Этот факт, вместе с тем, что кошки по природе охотники-одиночки, означает, что вместо двух-трех основных приемов пищи, кошки едят дробно, небольшими порциями в течение дня. Кошки также чувствительны к шумной окружающей обстановке, и их легко потревожить, когда они едят, поэтому для них важно есть в спокойных и тихих местах, чтобы не помешать приему пищи.

Диета

Люди всеядны, и 60–65% нашего рациона должны составлять сухие углеводы. Кошки, напротив, плотоядны и могут обойтись без такого высокого содержания углеводов. В отличие от людей, им требуется питание с повышенным содержанием белков и жиров.

Часто возникает вопрос, сколько времени требуется кошкам на переваривание пищи. Кошкам нужно всего от 12 до 24 часов, чтобы корм прошел через кишечник, в то время как человеку может потребоваться на переваривание пищи до пяти дней.2

Детальное знакомство с пищеварительной системой кошки

Как у собак и у людей, каждый элемент пищеварительной системы кошки играет определенную роль в расщеплении корма и всасывании необходимых питательных веществ. Кроме того, в ней содержатся полезные бактерии, называемые микробиотой, отвечающие за поддержание здоровья кишечника, а также множество иммунных клеток для защиты всего организма.

Пищеварительная система кошек особенно чувствительна, и ее работу легко нарушить, например внезапными изменениями в питании. Кроме того, благодаря ее особому устройству кошки могут есть часто и небольшими порциями. Многие кошки подходят к миске с кормом несколько раз в день и каждый раз совсем немного. Поэтому, чтобы помочь своему питомцу не набирать лишний вес, важно знать дневной объем корма и распределять его на небольшие порции.

Желудок Ободочная кишка Толстый кишечник Печень Тонкий кишечник

Важные питательные вещества для поддержания пищеварительной системы кошки

Каждый элемент корма участвует в поддержании нежной пищеварительной системы кошки и ее здоровья в целом. При подборе диеты для кошки следует обращаться к ветеринарному врачу за рекомендациями, чтобы учесть ее потребности и особенности здоровья. Предлагаем рассмотреть основные питательные вещества и важные для пищеварительной системы каждой кошки факторы.

Белок

Белок — жизненно важная часть рациона вашей кошки. Кошкам необходимо больше белка в рационе, чем людям и собакам. Но если белок плохо усваивается, могут возникнуть проблемы. В белке также содержится таурин. Организм кошки нуждается в нем для эффективной работы, но не способен производить его сам.

Клетчатка

Клетчатка очень важна для поддержания здоровья пищеварительной системы кошки. Питание с высоким содержанием клетчатки, например, предотвращает формирование волосяных комочков и регулирует перистальтику кишечника. Пребиотики — это клетчатка, которая помогает кошке усваивать необходимые ей питательные вещества из корма. Кроме того, пребиотики способствуют необходимому балансу микрофлоры для поддержания здоровья пищеварительной системы кошки с учетом особенностей ее здоровья.

Жиры

Жиры — ценный источник энергии для кошек. Кроме того, они необходимы для нормальной работы определенных органов, к примеру кожи. Чрезмерное количество жиров может осложнить переваривание пищи и привести к ожирению.

Витамины

Витамины D и A — обязательные компоненты рациона вашей кошки, они необходимы для здоровья, но не вырабатываются в организме животного.

Углеводы

Кошки, в отличие от людей, не испытывают такой потребности в углеводах, которые, тем не менее, являются для них источником энергии. Источники легкоусвояемых углеводов, такие как рис, могут быть полезными для кошек с нарушениями пищеварения.

Нарушение пищеварения у кошек

Пищеварительная система кошек очень требовательна к питанию и может быть уязвимой. Изменения в питании, стресс, тревожность и сопутствующие проблемы со здоровьем могут вызвать у кошки нарушение пищеварения.

Распространенные нарушения пищеварения у кошек

Паразиты

Микроскопические паразиты могут поселиться в кишечнике кошки и провоцировать диарею, приводящую к обезвоживанию и потере веса, не говоря уже о дискомфорте в животе. Если вы подозреваете, что в организме вашей кошки поселились паразиты, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, который назначит соответствующее лечение.

Волосяные комочки

Проблема волосяных комочков особо распространена среди домашних кошек, поскольку они очень тщательно ухаживают за своей шерстью. Ухаживая за собой, кошки проглатывают выпавшую шерсть, которая затем выводится из организма через стул. Однако, если шерсти много, то из нее формируется волосяной комочек, который ведет к нарушениям пищеварения кошки. Вы можете помочь кошке, регулярно вычесывая ее и удаляя лишнюю шерсть, а также обеспечивая ее питанием с необходимым содержанием клетчатки для растворения проглоченной шерсти.

Воспалительные заболевания

Кошка чувствует дискомфорт в случае воспаления органов пищеварения, что может повлечь за собой другие проблемы. К возможным последствиям относится хроническая рвота и диарея, потеря веса и изменение аппетита. В попытке получить необходимые питательные вещества их аппетит может резко возрасти.

Признаки, на которые следует обратить внимание

Если вы подозреваете, что у вашей кошки есть проблемы с пищеварением, стоит обратить внимание на следующие признаки:

  • диарея или запор;
  • тошнота либо срыгивание корма или волосяных комочков;
  • неприятный запах изо рта или частый метеоризм;
  • увеличение, уменьшение либо отсутствие аппетита;
  • потеря веса;
  • сухая, тусклая, ломкая шерсть;
  • признаки боли в животе.

Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом

Если вы подозреваете, что у вашей кошки есть нарушения пищеварения, следует обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Он осмотрит вашего питомца, чтобы определить потенциальные причины проблемы. Он также может посоветовать вам внести изменения в питание вашей кошки, чтобы справиться с проблемой и устранить дискомфорт, который испытывает питомец.

Выбор подходящего корма для здоровья пищеварительной системы кошки

Независимо от наличия или отсутствия у вашей кошки нарушений пищеварения, всегда стоит проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы подобрать наиболее подходящий корм. Существует широкая гамма легкоусвояемых кормов, учитывающих особые потребности разных кошек: от питомцев, постоянно содержащихся в помещении и расходующих очень мало энергии, до котят, пищеварительная система которых весьма чувствительна.

1 Энциклопедия кошек, 2017, Royal Canin, стр. 254

2 Все, что нужно знать о питательных веществах, которые используются для кормления, лечения и профилактики заболеваний у собак и кошек. Проф. Доминик Гранжан, 2006, Royal Canin SAS

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