Поддержание здоровья пищеварительной системы кошки

Нарушение пищеварения у кошек Пищеварительная система кошек очень требовательна к питанию и может быть уязвимой. Изменения в питании, стресс, тревожность и сопутствующие проблемы со здоровьем могут вызвать у кошки нарушение пищеварения.

Распространенные нарушения пищеварения у кошек

Паразиты

Микроскопические паразиты могут поселиться в кишечнике кошки и провоцировать диарею, приводящую к обезвоживанию и потере веса, не говоря уже о дискомфорте в животе. Если вы подозреваете, что в организме вашей кошки поселились паразиты, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, который назначит соответствующее лечение.

Волосяные комочки Проблема волосяных комочков особо распространена среди домашних кошек, поскольку они очень тщательно ухаживают за своей шерстью. Ухаживая за собой, кошки проглатывают выпавшую шерсть, которая затем выводится из организма через стул. Однако, если шерсти много, то из нее формируется волосяной комочек, который ведет к нарушениям пищеварения кошки. Вы можете помочь кошке, регулярно вычесывая ее и удаляя лишнюю шерсть, а также обеспечивая ее питанием с необходимым содержанием клетчатки для растворения проглоченной шерсти.

Воспалительные заболевания Кошка чувствует дискомфорт в случае воспаления органов пищеварения, что может повлечь за собой другие проблемы. К возможным последствиям относится хроническая рвота и диарея, потеря веса и изменение аппетита. В попытке получить необходимые питательные вещества их аппетит может резко возрасти.

Признаки, на которые следует обратить внимание Если вы подозреваете, что у вашей кошки есть проблемы с пищеварением, стоит обратить внимание на следующие признаки:

диарея или запор;

тошнота либо срыгивание корма или волосяных комочков;

неприятный запах изо рта или частый метеоризм;

увеличение, уменьшение либо отсутствие аппетита;

потеря веса;

сухая, тусклая, ломкая шерсть;

признаки боли в животе.