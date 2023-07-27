Sterilised Gravy
влажный корм для котов
Стерелайзд соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для стерилизованных кошек в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
12 x 85g
1 x 85g
Поддержание оптимального веса
Помогает поддерживать оптимальный вес у стерилизованных котов.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты растительных протеинов, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3: 90 MЕ, E1 (железо): 3 мг, E2 (йод): 0,21 мг, E4 (медь): 1,6 мг, E5 (марганец) 0,9 мг, E6 (цинк ) 9 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения: 0,2 г
Аналитические компоненты: сырой протеин - 9%; сырой жир - 2,6%; сырая зола - 1,3%; сырая клетчатка - 1,8%; влажность - 81%.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Влажный корм
|2 +1/2
|3
|3 + 1/2
|4
|Влажный корм (1 пауч) + сухий корм Royal Canin Sterilised
|28 г
|39 г
|48 г
|58 г