Sterilised Gravy

Sterilised Gravy

влажный корм для котов

Стерелайзд соус. Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для стерилизованных кошек в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

12 x 85g

1 x 85g

Поддержание оптимального веса

Помогает поддерживать оптимальный вес у стерилизованных котов.

Здоровье мочевыделительной системы

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

Инстинктивное предпочтение

Формула соответствует макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому взрослыми кошками.

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0 BonusMalus

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году