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Kitten Sterilised Gravy

Kitten Sterilised Gravy

Влажный корм для кошек

Киттен Стерелайзд соус. Полнорационный влажный корм для стерилизованных котят в возрасте от 6 до 12 месяцев.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Поддержанием иммунной системы

Помогает поддерживать систему естественной защиты организма котенка благодаря балансу нутриентов.

Рост и контроль веса

Формула рациона содержит умеренный уровень жира, помогает ограничить набор веса, при этом не уменьшая потребление белка, кальция и фосфора. Все для здорового роста.

Инстинктивное предпочтение

Нутриентний профиль, инстинктивно предпочитаемый котятами.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году