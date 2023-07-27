Kitten Sterilised Gravy
Влажный корм для кошек
Киттен Стерелайзд соус. Полнорационный влажный корм для стерилизованных котят в возрасте от 6 до 12 месяцев.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Поддержанием иммунной системы
Помогает поддерживать систему естественной защиты организма котенка благодаря балансу нутриентов.
Рост и контроль веса
Формула рациона содержит умеренный уровень жира, помогает ограничить набор веса, при этом не уменьшая потребление белка, кальция и фосфора. Все для здорового роста.
Инстинктивное предпочтение
Нутриентний профиль, инстинктивно предпочитаемый котятами.
Мясо и мясные субпродукты, экстракты растительных протеинов, субпродукты растительного происхождения, злаковые, минеральные вещества, масла и жиры, дрожжи, углеводы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 155 MЕ; E1 (железо) - 2,7 мг E2 (йод) - 0,28 мг E4 (медь) - 2,2 мг E5 (марганец) - 0,8 мг E6 (цинк) - 8,6 мг.
|Возраст котенка
|6 - 9 месяцев
|10 - 12 месяцев
|Вес котенка
|2,9 кг - 3,6 кг
|3,7 кг - 4 кг
|Только сухой корм
|79 - 68 г
|65 - 60 г
|Сухой корм + влажный корм Royal Canin Kitten Sterilised
|57 - 46 г + 1 пауч
|43 - 38 г + 1 пауч