Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
Dog urinary range pack shot

Заболевания мочевыделительной системы

Сбалансированные ветеринарные диеты для собак, которым необходимо поддержание здоровья мочевыделительной системы

* все ветеринарные диеты должны назначаться ветеринарным врачом после консультации.

Schnauzer Adult walking in black and white on a white background

Поддержания здоровья мочевыделительной системы

Патология мочевыделительной системы может быть вызвана целым рядом причин и сопровождается разными симптомами. Признаки заболевания широко варьируются – от безсимптомного протекания болезни до осложнений, которые могут угрожать жизни вашей собаки.

После осмотра ветеринарный врач порекомендует специализированные диеты для собак. С их помощью в мочевом пузыре создается среда, неблагоприятная для формирования мочевых кристаллов и камней.

Найти ветеринарного врача

Рекомендованные рационы

Urinary S/O Small Dog

Urinary S/O

Urinary S/O

Узнайте больше о здоровье мочевыделительной системы

Стареющий золотистый ретривер лежит на улице в траве.

Недержание мочи у собаки

Взрослая собака стоит на улице и ест из красной миски

Как питание влияет на здоровье мочевыделительной системы собаки

Взрослый немецкий дог стоит в саду и пьет из серебристой миски.

Как лечить собаку с заболеваниями мочевыделительной системы

Молодая собака лежит на диване.

Заболевания мочевого пузыря у собак

Jack Russell adult sitting in black and white on a white background

Советы для здоровья вашей собаки

Узнайте больше о том, как обеспечить наилучший уход вашей собаке на каждом этапе ее жизни.

Подробнее