Заболевания мочевыделительной системы

Патология мочевыделительной системы может быть вызвана целым рядом причин и сопровождается разными симптомами. Признаки заболевания широко варьируются – от безсимптомного протекания болезни до осложнений, которые могут угрожать жизни вашей собаки.

После осмотра ветеринарный врач порекомендует специализированные диеты для собак. С их помощью в мочевом пузыре создается среда, неблагоприятная для формирования мочевых кристаллов и камней.