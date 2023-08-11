Заболевания мочевыделительной системы
Сбалансированные ветеринарные диеты для собак, которым необходимо поддержание здоровья мочевыделительной системы
* все ветеринарные диеты должны назначаться ветеринарным врачом после консультации.
Поддержания здоровья мочевыделительной системы
Патология мочевыделительной системы может быть вызвана целым рядом причин и сопровождается разными симптомами. Признаки заболевания широко варьируются – от безсимптомного протекания болезни до осложнений, которые могут угрожать жизни вашей собаки.
После осмотра ветеринарный врач порекомендует специализированные диеты для собак. С их помощью в мочевом пузыре создается среда, неблагоприятная для формирования мочевых кристаллов и камней.
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