Первый шаг к распознаванию плохого самочувствия или проявлений заболевания мочевыделительной системы вашей собаки — это знание симптомов. Все собаки разные, но если вы заметите один из приведенных ниже распространенных симптомов, очень важно обратиться к ветеринарному врачу.

Симптомы и причины развития мочекаменной болезни у собак

Чуть менее 20% всех заболеваний мочевыделительной системы, с которыми сталкиваются ветеринарные врачи, диагностируются как мочекаменная болезнь, также известная как заболевание, связанное с образованием «камней» в мочевом пузыре или мочевыводящих путях. Эти камни образуются в результате накопления различных минеральных веществ, присутствующих в моче собаки. Если концентрация минеральных веществ слишком высока, то начинается процесс их кристаллизации.



У собаки, страдающей мочекаменной болезнью, могут наблюдаться проблемы с мочеиспусканием или боль при мочеиспускании, потому что камень блокирует мочевыводящие пути. Некоторые собаки более предрасположены к мочекаменной болезни, например собаки мелких пород. Объем мочи у них меньше, мочеиспускание у них происходит реже, а это значит, что концентрация веществ в их моче выше. Кроме того, это заболевание чаще наблюдается у зрелых собак и кобелей.

Лечение мочекаменной болезни у собак

В зависимости от степени тяжести заболевания ветеринарный врач может решить удалить камень хирургическим путем, чтобы собака больше не испытывала дискомфорт. Однако распространенным способом растворения камней и предотвращения образования новых является изменение рациона и образа жизни животного.



Рацион с высоким содержанием влаги, например влажный корм, делает мочу собаки менее концентрированной, что помогает предотвратить накопление минеральных веществ. Обеспечьте собаке постоянный доступ к питьевой воде и часто выгуливайте животное, чтобы повысить частоту мочеиспускания. Специальные ветеринарные диеты также могут влиять на уровень pH мочи собаки, что помогает в профилактике камней определенных видов.