Питание для чистопородных собак

У представителей обеих пород ножницеобразный прикус, но лабрадор-ретриверы склонны к быстрому поеданию корма, поэтому для них лучше подходят крокеты, стимулирующие к разгрызанию и замедляющие поедание корма.

Лабрадоров вывели для того, чтобы они могли плавать в холодных водах Атлантического океана, поэтому они стараются получить как можно больше калорий. Рацион с тщательно контролируемой калорийностью может помочь им избежать набора избыточного веса.