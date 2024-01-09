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Разные породы. Разное питание.

Питание для чистопородных собак

В Royal Canin мы убеждены, что каждая собака уникальна. Мы изучаем свойственные различным породам особенности и объединяем научные знания в сфере здорового питания, полученные от экспертов , чтобы создать продуманные до мельчайших деталей рационы для вашей собаки.

Рационы Breed Health Nutrition® содержат оптимальный баланс питательных веществ для чистопородных собак и отличаются размером, формой и текстурой крокет, адаптированных к уникальному строению челюстей и способу захвата корма.

Разные породы собак, разное питание

Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер имеют общую часть названия породы, однако между ними больше различий, чем может показаться. Именно поэтому важно обеспечить каждой из этих пород индивидуальное питание.

Golden retriever adult outside in long grass

Лабрадор-ретриверы

У представителей обеих пород ножницеобразный прикус, но лабрадор-ретриверы склонны к быстрому поеданию корма, поэтому для них лучше подходят крокеты, стимулирующие к разгрызанию и замедляющие поедание корма.
Лабрадоров вывели для того, чтобы они могли плавать в холодных водах Атлантического океана, поэтому они стараются получить как можно больше калорий. Рацион с тщательно контролируемой калорийностью может помочь им избежать набора избыточного веса.

Labrador Retriever adult lying down in grass with a stick

Золотистые ретриверы

Золотистые ретриверы склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому им необходимо питание, поддерживающее работу сердца.
Несмотря на внешнее сходство, лабрадор-ретривер и золотистый ретривер получают значительно больше преимуществ от питания, разработанного с учетом особенностей каждой породы.
 

Puppy and adult Golden Retrievers lying down outdoors in grass

Питание уникально, как и ваша собака

Компания Royal Canin разработала рационы для разных пород собак.

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Poodle Adult sitting in black and white on a white backgorund