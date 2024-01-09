Питание для чистопородных собак
В Royal Canin мы убеждены, что каждая собака уникальна. Мы изучаем свойственные различным породам особенности и объединяем научные знания в сфере здорового питания, полученные от экспертов , чтобы создать продуманные до мельчайших деталей рационы для вашей собаки.
Рационы Breed Health Nutrition® содержат оптимальный баланс питательных веществ для чистопородных собак и отличаются размером, формой и текстурой крокет, адаптированных к уникальному строению челюстей и способу захвата корма.
Разные породы собак, разное питание
Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер имеют общую часть названия породы, однако между ними больше различий, чем может показаться. Именно поэтому важно обеспечить каждой из этих пород индивидуальное питание.
Лабрадор-ретриверы
Золотистые ретриверы
Питание уникально, как и ваша собака
Компания Royal Canin разработала рационы для разных пород собак.