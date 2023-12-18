Для поддержания здоровья вашего питомца важно правильно выбрать питание.

Кормите щенков рационом, учитывающим особенности пищеварительной и иммунной систем, которые развиваются, и потребности в питательных веществах и энергии. Мы создали рационы ROYAL CANIN® для каждого этапа роста щенков в возрасте до года, чтобы удовлетворить особые потребности в пище.

Узнайте больше о каждом этапе развития, чтобы лучше понять, как рацион для щенков может повлиять на здоровье вашей собаки в будущем.