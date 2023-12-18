Гамма рационов ROYAL CANIN® удовлетворяет потребности вашего щенка на каждом этапе роста
Для поддержания здоровья вашего питомца важно правильно выбрать питание.
Кормите щенков рационом, учитывающим особенности пищеварительной и иммунной систем, которые развиваются, и потребности в питательных веществах и энергии. Мы создали рационы ROYAL CANIN® для каждого этапа роста щенков в возрасте до года, чтобы удовлетворить особые потребности в пище.
Узнайте больше о каждом этапе развития, чтобы лучше понять, как рацион для щенков может повлиять на здоровье вашей собаки в будущем.
От рождения до 3-х недель
Новорожденный щенок
Может показаться, что в этот период почти ничего не происходит, ведь ваш щенок очень много спит. На самом деле во время сна процесс развития не останавливается. К тому времени, когда ему исполнится несколько недель, щенок уже начинает делать первые осторожные шаги и готов исследовать окружающий мир. С началом такого взаимодействия защитные силы материнского иммунитета постепенно снижаются.
Если в этот период щенки не могут получать материнское молоко по какой-либо причине, на помощь приходит заменитель молока ROYAL CANIN® BabyDog milk. Эта формула имеет такое же содержание лактозы, как и молоко матери, дополнительно обогащено белками, необходимыми для выработки антител. Поскольку у щенков чувствительное пищеварение, формула не содержит крахмала, который щенки пока не могут переваривать.
От 4 недель до 4,5 месяцев
Период социализации
Щенки становятся все более активными и энергичными, им нужно получать больше питательных веществ, а в молоке их уже недостаточно. В этот момент их следует перевести на другой рацион. ROYAL CANIN® Starter Mother & Babydog корм, который можно размачивать, разработанный чтобы обеспечить переход с молока на твердый корм. Он высококалорийный и содержит питательные вещества, необходимые для социализации и познания мира.
Примерно в возрасте двух месяцев щенка следует отвести к ветеринарному врачу и сделать прививки, поскольку количество материнских антител, полученных щенком с молозивом, постепенно снижается, а собственная иммунная система все еще развивается. Это также удачный период для перехода с ROYAL CANIN® Starter Mother & Babydog на ROYAL CANIN® Puppy, богатый бета-каротином и бета-глюканами, способствующими укреплению иммунной системы.
От 4.5 до 6 месяцев
Щенки продолжают расти и развиваться, поэтому рацион пока еще остается неизменным, а кальций и фосфор в ROYAL CANIN® Puppy превращает каждую крокету в поддержку костей и зубов. Обеспечение потребностей в питании на этом этапе имеет решающее значение, поскольку у щенка формируются кости, которые за первый год жизни становятся в четыре раза крепче, чем бетон. Поразительно, не так ли!
От 6 месяцев и до достижения возраста взрослого собаки
Период взросления
Під час завершального четвертого етапу цуценя вже майже доросле, здатне робите неймовірні речі, але все ще залишається цуценям. Навіть якщо це велике цуценя, воно ще недостатньо доросле, щоб споживати корм для дорослих собак. Тому важливо дотримуватися раціону ROYAL CANIN® Puppy до досягнення вашим улюбленцем дорослого віку. А це вже залежить від породи або розміру тварини. Так, для собак гігантських розмірів цей процес може затягнутися на 2 роки.
Разработано ветеринарными врачами
Новые формулы были разработаны ветеринарными специалистами нашего Центра разработок и исследований.
Проверено и одобрено заводчиками
Десятки заводчиков предоставили нам свои отзывы относительно формул корма, чтобы помочь обеспечить животным преимущества в питании.
Одобрено щенками
884 щенка из разных стран мира протестировали и одобрили наши новые формулы.
Развитие мозга
Первый год – это ключевой период развития, когда происходит развитие мозга, зрения и поведенческих систем вашего щенка.
Рацион обогащен омега-3 жирными кислотами (ДГК) с научно доказанной эффективностью для поддержки развития мозга щенков, способствует обучению в процессе ранних тренировок.
Крепкая имунная система
После отлучения защита, полученная от матери, слабеет и вашему щенку понадобится поддержка в развитии собственного иммунитета.
Рацион, поддерживающий развитие здоровой иммунной системы щенков с помощью комплекса нутриентов с научно доказанной эффективностью, в т. ч. витаминов Е и С.
Поддержание микробиома
У щенков очень чувствительная пищеварительная система. Микробиота кишечника медленно адаптируется в процессе перехода от материнского молока или его заменителя к твердому корму. Развитие пищеварительных ферментов и кишечника еще продолжается.
Комбинация пребиотиков (МОС) и высокоперевариваемых белков, которые способствуют балансу микробиоты кишечника для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Рост и контроль веса
Формула, содержащая необходимые питательные вещества, обеспечивающие надлежащий уровень потребления энергии, поможет удовлетворить аппетит и потребности в питании без вреда для веса животного.