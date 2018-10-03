Какой должен быть нормальный вес щенка? Всё, что нужно знать
Появление нового щенка в вашем доме — это захватывающий опыт. Забота о здоровье и благополучии щенка на пути к зрелости — это полезный путь и огромный дар. Одним из важнейших аспектов общего состояния здоровья щенка является его вес. Понимание здорового веса щенка и роли правильного питания и физических упражнений в управлении весом являются жизненно важными шагами на пути к оптимальному росту и развитию.
На этапе роста щенок очень быстро увеличивается в размерах, поэтому важно следить за его весом. Если не контролировать рацион и поведение щенка с ожирением, он превратится в страдающую ожирением взрослую собаку.
Собаки по своей природе энергичные животные. Энергию они получают из жира, если в их рационе слишком много жиров и они ведут малоподвижный образ жизни, то начинают прибавлять в весе. Избыточный вес может повышать нагрузку на скелет, приводя к проблемам с суставами, и требовать усиленной работы жизненно важных органов. Поэтому поддержание оптимального веса и хорошей формы собаки поможет значительно улучшить качество ее жизни.
Как контролировать вес щенка
Обязательно давайте щенку сбалансированный корм, который содержит правильное сочетание элементов, а также оптимальное соотношение жиров и белков. Это поможет не набирать избыточный вес во время роста.
Установите режим кормления. Кормите щенка в специально отведенном месте из одной и той же миски, в установленное время. Это поможет ему понять, когда и где его кормят, а также позволит регулировать пищевые привычки.
Корм необходимо давать через определенные интервалы времени небольшими порциями, размеры которых следует контролировать. Начинайте с трех кормлений в день. Затем, когда фаза роста закончится, переведите щенка на двухразовое питание. Частое кормление небольшими порциями позволяет организму легче переваривать корм, а также обеспечивает равномерное распределение потребляемой энергии.
Начиная с двухмесячного возраста, давайте щенку возможность самостоятельно изучать окружающее пространство. Чтобы спокойно играть и расходовать энергию, щенок должен привыкнуть к своему дому. Сначала вам придется постоянно присутствовать при этих играх, особенно если в доме есть дети.
Регулярно взвешивайте щенка и корректируйте порции в соответствии с инструкциями, указанными на упаковках корма. Это особенно важно для собак мелких пород, у которых скачок роста происходит быстрее, чем у более крупных пород: им может потребоваться более частая корректировка размера порций.
Давайте вашему щенки играть с игрушками, чтобы он больше двигался. Щенки обожают картонные коробки, а резиновые игрушки прослужат целую вечность. Помните, что размеры игрушки должны как минимум в два раза превышать размеры пасти, чтобы собака не подавилась и не проглотила мелкие детали.
Чего не следует делать, контролируя вес щенка
Не относитесь к щенку так, как к человеку. Собаки не нуждаются в разнообразном питании — давайте своим питомцам сбалансированный корм одного вида и соблюдайте режим кормления, чтобы для них все было просто и понятно.
Не кормите щенка остатками еды со стола. Это может значительно увеличить количество потребляемых калорий (и жира), а также стать причиной нежелательного поведения — собака начнет выпрашивать еду.
Не давайте щенку лакомства перед «основным» приемом пищи. Это нецелесообразно, поскольку питомец может начать отказываться от корма, думая, что получит лакомство!
Не перекармливайте щенка. Аппетит щенка меняется в зависимости от его возраста. Не увеличивайте порции корма, если он все съедает за одно кормление, и не давайте корм еще раз в другое время, если щенок изначально съел не всю порцию корма. Щенок поест, когда проголодается, а благодаря частым кормлениям небольшими порциями поймет, что у него будет время утолить голод позже.
Важно придерживаться рекомендаций по кормлению и поддержанию физической активности щенка. Это может оказаться сложной задачей, но поможет избежать проблем со здоровьем питомца. Соблюдайте рекомендации, следите за питанием щенка и проводите много времени, играя с ним. Так вы заложите прочный фундамент здоровой жизни вашего питомца.
