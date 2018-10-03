На этапе роста щенок очень быстро увеличивается в размерах, поэтому важно следить за его весом. Если не контролировать рацион и поведение щенка с ожирением, он превратится в страдающую ожирением взрослую собаку.



Собаки по своей природе энергичные животные. Энергию они получают из жира, если в их рационе слишком много жиров и они ведут малоподвижный образ жизни, то начинают прибавлять в весе. Избыточный вес может повышать нагрузку на скелет, приводя к проблемам с суставами, и требовать усиленной работы жизненно важных органов. Поэтому поддержание оптимального веса и хорошей формы собаки поможет значительно улучшить качество ее жизни.

Как контролировать вес щенка

Обязательно давайте щенку сбалансированный корм, который содержит правильное сочетание элементов, а также оптимальное соотношение жиров и белков. Это поможет не набирать избыточный вес во время роста.



Установите режим кормления. Кормите щенка в специально отведенном месте из одной и той же миски, в установленное время. Это поможет ему понять, когда и где его кормят, а также позволит регулировать пищевые привычки.



Корм необходимо давать через определенные интервалы времени небольшими порциями, размеры которых следует контролировать. Начинайте с трех кормлений в день. Затем, когда фаза роста закончится, переведите щенка на двухразовое питание. Частое кормление небольшими порциями позволяет организму легче переваривать корм, а также обеспечивает равномерное распределение потребляемой энергии.



Начиная с двухмесячного возраста, давайте щенку возможность самостоятельно изучать окружающее пространство. Чтобы спокойно играть и расходовать энергию, щенок должен привыкнуть к своему дому. Сначала вам придется постоянно присутствовать при этих играх, особенно если в доме есть дети.



Регулярно взвешивайте щенка и корректируйте порции в соответствии с инструкциями, указанными на упаковках корма. Это особенно важно для собак мелких пород, у которых скачок роста происходит быстрее, чем у более крупных пород: им может потребоваться более частая корректировка размера порций.



Давайте вашему щенки играть с игрушками, чтобы он больше двигался. Щенки обожают картонные коробки, а резиновые игрушки прослужат целую вечность. Помните, что размеры игрушки должны как минимум в два раза превышать размеры пасти, чтобы собака не подавилась и не проглотила мелкие детали.