Как часто нужно кормить щенка?
Вы не одни задаетесь этим вопросом. Многие родители-новички спрашивают, как часто нужно кормить щенка. Порода и будущие размеры вашего щенка определяют его уникальные потребности в питании. Владельцам домашних животных крайне важно обеспечить им сбалансированное питание, включая правильный баланс питательных веществ. Это направляет их на путь к здоровой взрослой жизни, поддерживая как их физический рост, так и развитие мозга. Изучение основ кормления и питания щенков поможет вам наилучшим образом позаботиться о своем новом щенке.
Питание, которое получает щенок на каждом этапе своей жизни, напрямую влияет на его здоровье, физическое развитие и благополучие. Поначалу вам может показаться сложным соблюдение всех рекомендаций о месте, времени и других условиях кормления щенка, но эти советы помогут вам поддержать здоровье щенка в период роста.
Как часто кормить щенка?
Многие собаки имеют чувствительную пищеварительную систему, поэтому слишком большое количество корма или новый тип питания может вызвать у них расстройство пищеварения. При кормлении щенка лучше разделить его дневной рацион на несколько небольших порций, чтобы избежать излишней нагрузки на пищеварительную систему. Предлагаем вам ознакомиться с нашим простым руководством по организации режима кормления.
- Отлучение от матери (все размеры): кормление четыре раза в день.
- До четырех месяцев (мелкие породы) или до шести месяцев (крупные породы): три раза в день.
- От четырех до 10 месяцев (мелкие породы) или от шести до 12 месяцев (крупные породы): два раза в день.
Какое количество корма давать щенку?
Количество корма при каждом кормлении зависит от породы и размеров щенка: миниатюрные, мелкие, средние, крупные или гигантские. Изучите инструкции по кормлению щенков на упаковке корма и в случае сомнений обратитесь за помощью к ветеринарному врачу.
Не стоит сразу же начинать беспокоиться, если щенок не съедает всю порцию, которую вы ему даете. Аппетит не всегда одинаков, но при условии регулярности кормлений щенок сможет утолить голод в следующий раз.
Из-за быстрого роста щенкам требуется более калорийное питание, чем корм для взрослой собаки. Однако щенки еще не умеют регулировать потребление корма, поэтому важно контролировать объем порций, чтобы избежать набора избыточного веса. Это особенно важно для собак крупных пород, так как переедание может стимулировать слишком быстрый рост тела и привести к нарушениям развития костной системы.
Как лучше всего кормить щенка?
Лучший способ кормить щенка — установить режим кормления и соблюдать его. Кормите щенка в установленное время в специально отведенном месте из одной и той же миски, чтобы он как следует запомнил время и место кормления. Собаки, в отличие от людей, не нуждаются в разнообразном питании, поэтому давайте им один и тот же корм.
Переводите щенка на новый корм (например, когда щенок вырастет) в течение примерно одной недели. Для этого смешивайте старый и новый корм и каждый день постепенно увеличивайте процентное содержание нового корма.
Получив корм, щенок обнюхивает его и проверяет носом температуру корма. Когда питомец начинает есть, следите за его безопасностью, но не мешайте ему, поскольку это может вызвать защитную агрессивную реакцию животного.
Оставьте миску на 15–20 минут, затем уберите ее, даже если в ней остался корм. Это поможет щенку научиться есть в установленное вами время. Кроме того, кормить щенка нужно после того, как вы сами поели, или совершенно в другое время, чтобы он понимал, кто занимает главенствующее положение в иерархии ваших отношений. Следите, чтобы у щенка всегда было достаточно воды и регулярно ее меняйте.
Кормление щенка отходами или остатками со стола может отрицательно повлиять на поведение животного, поскольку режим кормления будет нарушен. Старайтесь пореже давать щенку корм в виде поощрения (например, после того как он научится определенному навыку). Также не предлагайте ему лакомство в надежде, что он съест «основной» корм — это только введет питомца в заблуждение и может привести к отказу от корма.
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