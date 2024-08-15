Кормление и питание щенков
Почему питание щенка имеет такое большое значение
Как меняются потребности щенка в питательных веществах
Один месяц
От двух до четырех месяцев
От четырех до семи месяцев
От 10 месяцев до взрослого возраста
Когда щенок становится взрослой собакой?
|МИНИАТЮРНЫЕ
|МЕЛКИЕ
|СРЕДНИЕ
|КРУПНЫЕ
|ГИГАНТСКИЕ
|Средний вес взрослого животного
|До 4 кг
|До 10 кг
|11–25 кг
|26–44 кг
|более 45 кг
|Продолжительность роста (от рождения до взрослого возраста)
|8–10 месяцев
|8–10 месяцев
|12 месяцев
|15 месяцев
|18–24 месяцев
Питательные вещества, которые должны содержаться в рационе щенка
В первые месяцы жизни щенку необходим целый ряд жизненно важных питательных веществ, которые поддержат его здоровый рост и развитие. Рационы ROYAL CANIN® являются сбалансированным питанием, учитывающим потребности щенков в зависимости от размерной группы, породы и уровня активности.Питание щенка
Научный подход ROYAL CANIN® к питанию щенков
Мы специализируемся на здоровом питании, поскольку понимаем, что корм для щенков — это не только обеспечение энергией. Помимо этого важны формирование и поддержание клеток, защита от болезней и предотвращение нарушений пищеварения и болезней суставов, а также заболеваний, связанных со старением.
Точный баланс питательных веществ
Высокая вкусовая привлекательность
Щенки чувствительны к запахам и текстуре корма, но не отличаются столь хорошо развитыми вкусовыми ощущениями. Чтобы сделать наши продукты максимально привлекательными для них, мы:
- выбираем ингредиенты, опираясь в той же мере на их запах, плотность и текстуру, как и на их пищевую ценность;
- разрабатываем текстуру, форму и размер крокет для каждой размерной категории собак;
- сохраняем формулы.
Легкоусвояемые
Пищеварительная система щенков отличается чувствительностью. В связи с этим мы следим за тем, чтобы наши продукты были легкоусвояемыми. Это позволяет предотвратить нарушение пищеварения и облегчает усвоение питательных веществ организмом щенка.
Высокие стандарты безопасности
Мы соблюдаем те же правила гигиены, которыми руководствуются при производстве продуктов питания для людей, и готовим корм для щенков в соответствии с самыми высокими стандартами качества и безопасности.
Наши гаммы рационов для щенков
Какое количество корма давать щенку?
- миниатюрные — вес взрослого животного до 4 кг;
- мелкие — вес взрослого животного до 10 кг;
- средние — вес взрослого животного от 11 до 25 кг;
- крупные — вес взрослого животного от 26 до 44 кг;
- гигантские — вес взрослого животного более 45 кг.
- у собак миниатюрных и мелких пород более слабые челюсти и маленькие зубы, поэтому им нужен корм подходящего размера и текстуры;
- собаки средних пород, как правило, более активны на свежем воздухе, поэтому корм должен восполнять их потребности в энергии и укреплять естественные механизмы защиты;
- собаки крупных и гигантских пород растут медленнее и нуждаются в меньшем количестве энергии на килограмм веса, чем представители мелких пород.
Установление правильного режима кормления щенка
Миниатюрные или мелкие породы
В возрасте до 4 месяцев кормление 3 раза в день
В возрасте от 4 до 10 месяцев кормление 2 раза в день
Взрослое животное кормление 1–2 раза в день
Породы средних размеров
В возрасте до 6 месяцев: кормление 3 раза в день
В возрасте от 6 до 12 месяцев: кормление 2 раза в день
Взрослое животное: кормление 1–2 раза в день
Крупные и гигантские породы
В возрасте до 6 месяцев кормление 3 раза в день
В возрасте от 6 до 15 месяцев кормление 2 раза в день
Взрослое животное кормление 1–2 раза в день
Как меняется режим кормления щенка
Щенки хорошо развиваются при стабильном рационе и не нуждаются в разнообразии пищи, как люди. Чтобы щенки чувствовали себя в безопасности и у них не возникали расстройства пищеварения, давайте им один и тот же корм, желательно в одинаковое время, в привычном месте и из той же миски.
Что такое смешанное кормление для щенков?
Преимущества смешанного кормления для щенков
Гидратация
В сухих кормах содержится около 8% воды, в то время как во влажных — обычно не менее 75%.
Вкусовая привлекательность
Наши влажные продукты обладают очень высокой вкусовой привлекательностью даже для самых привередливых щенков.
Коррекция веса
Высокое содержание влаги во влажном корме означает, что вы можете давать питомцу большую порцию корма, содержащую такое же количество калорий.
Когда следует переводить питомца на смешанное кормление?
Сколько должен пить щенок?
Нужно ли оставлять воду для щенка?
Лучший способ обеспечить нужное количество воды для щенка — это предоставить ему постоянный доступ к свежей воде. Чтобы миски оставались чистыми, ежедневно меняйте в них воду, а также доливайте ее в течение дня. Кроме того, ежедневно мойте миски, чтобы предотвратить размножение бактерий в них.
Как стимулировать щенков пить воду
Поставьте миску с водой в месте кормления щенка, а также разместите еще несколько мисок с водой в спокойных местах по всему дому. Таким образом, у щенка всегда будет возможность попить воды в тихом месте.
Миски для воды не должны быть слишком велики для щенка, чтобы он в них не наступал. Кроме того, не используйте пластмассовые миски с водой, поскольку в них могут накапливаться неприятные запахи и бактерии. Керамические миски или миски из нержавеющей стали — лучший вариант.
Правильные пищевые привычки щенка
Контроль порций
Не кормите питомца едой, предназначенной для человека
Будьте осторожны с лакомствами
Ограничьте активность щенка до и после кормления
Кормите щенка после того, как поели сами
Обеспечьте спокойную обстановку во время кормления
Скорость потребления корма
Как перевести щенка на другой корм
- дни 1 и 2: 75% прежнего корма + 25% нового корма
- дни 3 и 4: 50% прежнего корма + 50% нового корма
- дни 5 и 6: 25% прежнего корма + 75% нового корма
- День 7: 100% нового корма
Вопросы и ответы о кормлении щенков
Регулярный контроль веса щенка помогает убедиться, что он растет, а определение балльной оценки кондиции тела дает более четкое представление о наличии у животного избыточного или недостаточного веса. Этот показатель важно знать, потому что как избыточный, так и недостаточный вес может стать причиной развития заболеваний. При определении балльной оценки кондиции тела основное внимание уделяют тому, как щенок выглядит, и что ощущает человек при его ощупывании. Это помогает определить, какова кондиция тела щенка. Ветеринарный врач может научить вас определять этот показатель.
Наши гаммы рационов для щенков
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