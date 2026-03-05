Подготовка к появлению щенка
Первые дни щенка в новом доме — волнительный, трудный и важный период. Тщательная подготовка поможет щенку быстрее освоиться на новом месте и сделает уход за ним более приятным для вас.
Как подготовиться к появлению щенка?
Как сделать ремонт безопасным для щенка?
Щенки любопытны и любят исследовать пространство, поэтому еще до прибытия питомца важно убедиться, что ваш дом безопасен для него. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями, которые помогут вам подготовить дом к появлению щенка.
1.Ядовитые комнатные растения
2.Опасные вещества
3.Возможные опасности
4.Электрические кабели и розетки
5.Мелкие предметы
Создание безопасных условий для щенка в вашем дворе
Щенок с радостью будет проводить время на свежем воздухе, поэтому вам следует убедиться, что двор вашего дома для него безопасен. Вот несколько моментов, которые нужно учесть.
1.Ограждение участка
2.Ядовитые садовые растения
3.Инструменты и мелкие предметы
4.Опасные вещества
Что нужно подготовить до появления щенка
Подберите правильный корм для щенков
У щенков очень чувствительная пищеварительная система, и резкие изменения в питании могут привести к расстройству пищеварения и даже стать причиной отказа от корма. Поэтому лучше всего в первые несколько дней, пока щенок будет осваиваться у вас дома, давать ему тот же корм, что использовал его предыдущий владелец. Затем можно начать постепенно переводить его на выбранный вами корм для щенков, поддерживающий здоровый рост питомца.
Правильный выбор корма крайне важен для здоровья, роста и развития щенка. На каждом этапе развития щенку требуются определенные питательные вещества, их количество зависит от размерной категории, к которой относится его порода. Поэтому мы рекомендуем выбирать высококачественный корм, разработанный с учетом возраста щенка и предполагаемых размеров во взрослом возрасте.
Как найти ветеринарного врача
Практические советы по поиску ветеринарного врача
На что необходимо обратить внимание?
Один из лучших способов найти хорошего ветеринарного врача - спросить у друзей и родственников. Кроме того, стоит учесть некоторые факторы.
- Расположение - можно ли легко добраться?
- Помещение - хорошо оборудовано, ухожено и чисто?
- Услуги - доступны ли услуги в нерабочее время и будут ли доступны профилактические услуги?
Первый визит к ветеринарному врачу
Рекомендуется познакомиться с ветеринарным врачом заранее, чтобы убедиться, что он подходит вам и вашему питомцу.
Выбрав ветеринарного врача, держите под рукой номер его телефона на случай экстренной ситуации.