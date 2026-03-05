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Главная страницаСобакиЩенокКак подготовиться к появлению щенка в доме: важные нюансы

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Щенки в новом доме

Подготовка к появлению щенка

Первые дни щенка в новом доме — волнительный, трудный и важный период. Тщательная подготовка поможет щенку быстрее освоиться на новом месте и сделает уход за ним более приятным для вас.

Подготовка к появлению щенка

Как подготовиться к появлению щенка?

Перед тем как забрать щенка домой, убедитесь, что вы готовы к его приезду. Наряду с покупкой важных вещей необходимо соответствующим образом подготовить ваш дом. Примите во внимание следующие рекомендации:

Как сделать ремонт безопасным для щенка?

Щенки любопытны и любят исследовать пространство, поэтому еще до прибытия питомца важно убедиться, что ваш дом безопасен для него. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями, которые помогут вам подготовить дом к появлению щенка.

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1.Ядовитые комнатные растения

Многие распространенные комнатные растения, в том числе лилии, алоэ вера, плющ, диффенбахия, каладиум, сциндапсус, замиокулькас и цикламен, очень опасны для собак и щенков. Следует поместить все комнатные растения в недоступном для щенка месте или точно удостовериться, что имеющиеся у вас растения не представляют для него угрозы.

2.Опасные вещества

Храните всю химию, чистящие средства, лекарства и другие токсичные вещества в недоступном месте или при необходимости используйте на шкафах детские замки. Жидкость для заправки электронных сигарет и средство для мытья стекол также опасны для собак.

3.Возможные опасности

Исследуя окружающее пространство, щенки могут падать и застревать. Чтобы обеспечить их безопасность, установите заграждения на лестницах, держите окна и входные двери закрытыми и не допускайте выхода щенков на балконы. Кроме того, проверьте, нет ли в доме мест, куда питомец может попытаться протиснуться и застрять.

4.Электрические кабели и розетки

Щенки любят грызть электрические провода, а также могут в них запутаться. Спрячьте провода с помощью кабельных стяжек или кабель-каналов и закройте розетки крышками.

5.Мелкие предметы

Исследуя мир, щенки любят все пробовать «на зуб», поэтому необходимо убирать из их поля зрения любые мелкие предметы, которые они могут разгрызть или проглотить. Это касается детских игрушек, канцелярских кнопок, полиэтиленовых пакетов и резинок. Спрячьте также все, что вы хотели бы уберечь от зубов щенка, например свою обувь.

Создание безопасных условий для щенка в вашем дворе

Щенок с радостью будет проводить время на свежем воздухе, поэтому вам следует убедиться, что двор вашего дома для него безопасен. Вот несколько моментов, которые нужно учесть.

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1.Ограждение участка

Еще до прибытия щенка убедитесь, что в ограждении участка нет щелей и отверстий. Также по периметру не должно быть мест, в которых щенок сможет выкопать лаз под ограждением или перелезть через него сверху.

2.Ядовитые садовые растения

Как и комнатные растения, многие уличные растения ядовиты для собак. Ядовитыми являются такие растения, как фикус, цикламен, падуб, омела, филодендрон, алоэ, нарцисс, гиацинт, ирис, азалия, рододендрон, олеандр и душистый горошек. Если в вашем саду есть ядовитые растения, необходимо следить за щенком и не позволять ему приближаться к ним.

3.Инструменты и мелкие предметы

Позаботьтесь о безопасности щенка как внутри дома, так и за его пределами. Для этого уберите из сада любые мелкие предметы, которые щенок может проглотить или которыми он может подавиться. А также спрячьте садовый инвентарь, особенно острые инструменты.

4.Опасные вещества

Храните все садовые химикаты, такие как удобрения, инсектициды, краски и растворители, в закрытом месте, недоступном щенку.

Что нужно подготовить до появления щенка

Перед прибытием щенка в ваш дом убедитесь, что у вас есть все необходимое, чтобы позаботиться о нем и помочь ему освоиться. Вот основные необходимые вещи.
Корм для щенков

Подберите правильный корм для щенков

У щенков очень чувствительная пищеварительная система, и резкие изменения в питании могут привести к расстройству пищеварения и даже стать причиной отказа от корма. Поэтому лучше всего в первые несколько дней, пока щенок будет осваиваться у вас дома, давать ему тот же корм, что использовал его предыдущий владелец. Затем можно начать постепенно переводить его на выбранный вами корм для щенков, поддерживающий здоровый рост питомца.

Правильный выбор корма крайне важен для здоровья, роста и развития щенка. На каждом этапе развития щенку требуются определенные питательные вещества, их количество зависит от размерной категории, к которой относится его порода. Поэтому мы рекомендуем выбирать высококачественный корм, разработанный с учетом возраста щенка и предполагаемых размеров во взрослом возрасте.

Новый корм для щенков

Как перевести щенка на новый корм

Когда придет время переводить щенка на новый корм, делайте это постепенно в течение недели.

Подробнее
Питание щенка

Почему важно обеспечить щенку правильное питание

Узнайте, как правильный рацион помогает вашему щенку вырасти здоровым.

Кормление щенка
Выберите подходящий рацион
Выберите подходящий рацион
за 3 минуты

Выберите подходящий рацион

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Расскажите о своем любимце

2

Получите индивидуальные рекомендации

3

Наблюдайте за изменениями в здоровье своего любимца

Выбрать индивидуальный рацион

Подготовка членов семьи и домашних животных к появлению щенка

Решив завести щенка, следует учесть множество факторов, чтобы облегчить адаптацию щенка к новой обстановке. Узнайте, как следует знакомить щенка с другими членами семьи и домашними животными.

Подготовка членов семьи

Как найти ветеринарного врача

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Практические советы по поиску ветеринарного врача

Поиск квалифицированного ветеринарного врача, которому можно доверять и который поможет вашему щенку вырасти здоровым, — важный этап ухода за питомцем. Лучше всего найти его до того, как вы заберете щенка, так как через несколько дней ему может потребоваться обследование.

Ветеринарный врач для щенка
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На что необходимо обратить внимание?

Один из лучших способов найти хорошего ветеринарного врача - спросить у друзей и родственников. Кроме того, стоит учесть некоторые факторы.

  • Расположение - можно ли легко добраться?
  • Помещение - хорошо оборудовано, ухожено и чисто?
  • Услуги - доступны ли услуги в нерабочее время и будут ли доступны профилактические услуги?
Ветеринарный врач для щенка
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Первый визит к ветеринарному врачу

Рекомендуется познакомиться с ветеринарным врачом заранее, чтобы убедиться, что он подходит вам и вашему питомцу.

Выбрав ветеринарного врача, держите под рукой номер его телефона на случай экстренной ситуации.

Ветеринарный врач для щенка
Ветеринарный врач для щенка

Поиск ветеринарного врача

Прежде чем забрать щенка домой, важно найти ветеринарного врача. Найти ветеринарного врача поблизости.

Поиск ветеринарного врача
Встреча щенка в вашем доме

Переезд щенка в ваш дом

Первые дни, проведенные с вашим питомцем, — отличная возможность обеспечить ему здоровье в будущем.

Переезд щенка к вам домой

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