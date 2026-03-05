Место для сна Выберите место, где будет легко поддерживать чистоту и где щенку будет просторно даже в более зрелом возрасте.

Пеленки для щенков С их помощью очень удобно устранять последствия различных «происшествий», поэтому запасите достаточное количество таких пеленок.

Клетка Взрослой собаке необходимо достаточно места в клетке, чтобы встать, развернуться, лечь и потянуться.

Миски для воды и корма Миски из нержавеющей стали удобны тем, что их нельзя погрызть, они не ржавеют, не разбиваются и не ломаются. Щенкам, чувствительным к шуму, лучше подойдут пластиковые миски.

Корм для поддержания роста щенков Первое время давайте щенку тот же корм, который он получал у предыдущего владельца.

Игрушки Покупайте игрушки, мячики или жевательные лакомства подходящего для щенка размера. Резиновые игрушки для собак обычно более прочные.

Ошейник и поводок Выберите ошейник, который можно будет регулировать по мере роста щенка. Кроме того, убедитесь, что он достаточно плотно застегивается и не может соскользнуть через голову.

Моющие средства Покупайте безопасные моющие средства, не имеющие сильной отдушки, чтобы у щенка не сформировалось ассоциации этого запаха с «туалетными инцидентами».

Средства по уходу за шерстью В зависимости от типа шерсти вашего щенка вам могут понадобиться щетка, расческа или рукавица для ухода за шерстью. Вам также понадобятся специальные кусачки для когтей собак.