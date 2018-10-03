Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
Главная страницаСобакиЩенокПодготовка дома к появлению щенка

Подготовка дома к появлению щенка

Чтобы сделать ваш дом безопасным для нового щенка, нужно заранее все внимательно проверить.
Щенок лабрадор-ретривера лежит на деревянном полу и грызет мячик.

Когда щенок появится в доме, ему придется приспособиться к новой обстановке, новым людям и, возможно, к другим собакам. Однако вы должны заранее убедиться, что ваш дом подходит для содержания щенка, и при необходимости внести в обстановку изменения, которые помогут обеспечить безопасность щенка на новом для него месте.

Создание безопасных условий содержания щенка в вашем доме

В вашем жилище есть определенные источники опасности, на которые вы, возможно, сперва не обращали внимание. Несколько простых мер предосторожности помогут защитить щенка и подготовить дом к его приезду.

  • Закройте электрические розетки. На все розетки в доме должны быть установлены заглушки, чтобы щенок не мог случайно получить удар током.
  • Спрячьте все открытые электрические провода. Важно спрятать от щенка все открытые провода, в противном случае ваш питомец может их разгрызать. Для этого используйте кабельные стяжки или кабель-каналы.
  • Обезопасьте окна, балконы и лестницы. Щенки очень любознательны и легко могут застрять или упасть с высоты во время изучения новой обстановки. Держите входную дверь и окна плотно закрытыми. Постарайтесь по возможности исключить доступ для щенка на балконы и лестницы.
  • Храните лекарственные препараты и токсичные жидкости в безопасном месте. Уберите из кухни и ванной все вещества, которые могут причинить вред щенку. В частности, для собак очень опасны жидкость для электронных сигарет и средство для мытья стекол.
  • Уберите все мелкие и острые предметы. Осмотрите дом и уберите все мелкие предметы, которые щенок может разгрызть или проглотить. Спрячьте резинки для волос, канцелярские кнопки, острые предметы и полиэтиленовые пакеты.
Щенок бигля стоит в помещении на деревянном полу.

Подготовка двора и сада к появлению щенка

После подготовки внутренних помещений дома к появлению щенка следует проверить прилегающую к дому территорию, куда будет иметь доступ ваш питомец.

  • Убедитесь, что участок надежно огорожен. Проверьте, нет ли в изгороди отверстий или щелей, через которые щенок может убежать. Все щели должны быть заделаны, а калитка или ворота надежно заперты.
  • Избавьтесь от ядовитых растений. Убедитесь, что растения в вашем саду не ядовиты для щенка. К некоторым растениям, которые опасны для собак, относят фикус, цикламен, падуб, омелу, диффенбахию, филодендрон, алоэ, нарцисс, гиацинт, ирис, азалию, рододендрон, олеандр, пуансеттию и душистый горошек.
  • Проверьте, как хранятся удобрения. Важно убедиться, что любые химические удобрения, гербициды и инсектициды находятся в недоступном для щенка месте, чтобы ваш питомец не мог их проглотить.
  • Храните садовые инструменты в недоступном месте. Любые садовые инструменты, особенно острые, должны находиться там, где щенок не сможет до них добраться.

При подготовке к появлению щенка важно узнать телефонный номер экстренной ветеринарной помощи, который всегда должен быть под рукой. Номер может быть размещен в доме на видном месте или сохранен в вашем мобильном телефоне, чтобы вы могли быстро позвонить ветеринарному врачу, если щенок заболеет или поранится.

Правильно подготовив дом к появлению щенка, вы обеспечите безопасность нового питомца и поможете ему чувствовать себя комфортно в новых условиях.

Статьи по теме

Здоровое питание для щенка

Гамма рационов, которые помогают формированию естественных защитных сил организма, поддерживают здоровый рост и способствуют развитию пищеварительной системы.

Подробнее

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей