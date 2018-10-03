Подготовка дома к появлению щенка
Когда щенок появится в доме, ему придется приспособиться к новой обстановке, новым людям и, возможно, к другим собакам. Однако вы должны заранее убедиться, что ваш дом подходит для содержания щенка, и при необходимости внести в обстановку изменения, которые помогут обеспечить безопасность щенка на новом для него месте.
Создание безопасных условий содержания щенка в вашем доме
В вашем жилище есть определенные источники опасности, на которые вы, возможно, сперва не обращали внимание. Несколько простых мер предосторожности помогут защитить щенка и подготовить дом к его приезду.
- Закройте электрические розетки. На все розетки в доме должны быть установлены заглушки, чтобы щенок не мог случайно получить удар током.
- Спрячьте все открытые электрические провода. Важно спрятать от щенка все открытые провода, в противном случае ваш питомец может их разгрызать. Для этого используйте кабельные стяжки или кабель-каналы.
- Обезопасьте окна, балконы и лестницы. Щенки очень любознательны и легко могут застрять или упасть с высоты во время изучения новой обстановки. Держите входную дверь и окна плотно закрытыми. Постарайтесь по возможности исключить доступ для щенка на балконы и лестницы.
- Храните лекарственные препараты и токсичные жидкости в безопасном месте. Уберите из кухни и ванной все вещества, которые могут причинить вред щенку. В частности, для собак очень опасны жидкость для электронных сигарет и средство для мытья стекол.
- Уберите все мелкие и острые предметы. Осмотрите дом и уберите все мелкие предметы, которые щенок может разгрызть или проглотить. Спрячьте резинки для волос, канцелярские кнопки, острые предметы и полиэтиленовые пакеты.
Подготовка двора и сада к появлению щенка
После подготовки внутренних помещений дома к появлению щенка следует проверить прилегающую к дому территорию, куда будет иметь доступ ваш питомец.
- Убедитесь, что участок надежно огорожен. Проверьте, нет ли в изгороди отверстий или щелей, через которые щенок может убежать. Все щели должны быть заделаны, а калитка или ворота надежно заперты.
- Избавьтесь от ядовитых растений. Убедитесь, что растения в вашем саду не ядовиты для щенка. К некоторым растениям, которые опасны для собак, относят фикус, цикламен, падуб, омелу, диффенбахию, филодендрон, алоэ, нарцисс, гиацинт, ирис, азалию, рододендрон, олеандр, пуансеттию и душистый горошек.
- Проверьте, как хранятся удобрения. Важно убедиться, что любые химические удобрения, гербициды и инсектициды находятся в недоступном для щенка месте, чтобы ваш питомец не мог их проглотить.
- Храните садовые инструменты в недоступном месте. Любые садовые инструменты, особенно острые, должны находиться там, где щенок не сможет до них добраться.
При подготовке к появлению щенка важно узнать телефонный номер экстренной ветеринарной помощи, который всегда должен быть под рукой. Номер может быть размещен в доме на видном месте или сохранен в вашем мобильном телефоне, чтобы вы могли быстро позвонить ветеринарному врачу, если щенок заболеет или поранится.
Правильно подготовив дом к появлению щенка, вы обеспечите безопасность нового питомца и поможете ему чувствовать себя комфортно в новых условиях.
