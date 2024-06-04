Дрессировка щенка и игры с ним
Обучение и игры являются основополагающим фактором здорового развития щенка. Из послушных, прошедших хорошую дрессировку щенков чаще вырастают уравновешенные и счастливые собаки.
Три причины дрессировать щенка
Это хорошо сказывается на их физическом и психическом состоянии
Дрессировка помогает щенку лучше адаптироваться к незнакомым ситуациям и не бояться новых людей, то есть чувствовать себя более комфортно в различных социальных условиях. Введение элементов дрессировки в активные игры с питомцем поможет ему потратить лишнюю энергию с пользой, а также сохранить здоровье и бодрость.
Проводите время со своим питомцем
Собаки — социальные животные, которые любят проводить время с вами. Дрессировка — отличная возможность понять характер щенка, интересно провести время и укрепить отношения с ним.
Это хорошо сказывается на их физическом и психическом состоянии
Дрессировка помогает щенку лучше адаптироваться к незнакомым ситуациям и не бояться новых людей, то есть чувствовать себя более комфортно в различных социальных условиях. Введение элементов дрессировки в активные игры с питомцем поможет ему потратить лишнюю энергию с пользой, а также сохранить здоровье и бодрость.
По своей природе собаки — стайные животные. Поэтому часы, проведенные дома в одиночестве, могут стать причиной стресса у вашего щенка. Из-за нехватки внимания ваш питомец может проявлять деструктивное поведение (разгрызать вещи, лаять). Вот почему так важно научить щенка проводить время в одиночестве.
Советы по дрессировке щенка
Если правильно организовать занятия по дрессировке, щенок будет учиться быстро и с удовольствием. Вот несколько советов, которые помогут сделать занятия веселыми и эффективными.
Во время дрессировки очень важно, чтобы щенок понимал, что он сделал правильно. Попробуйте использовать для поощрения низкокалорийное лакомство или часть крокет корма из его ежедневного рациона. Другими поощрениями, не связанными с едой, могут стать похвала, внимание или любимая игрушка. Все это послужит стимулом для повторения правильных действий.
Сеансы дрессировки не должны быть слишком сложными или продолжительными. Через некоторое время щенок начнет отвлекаться. Поэтому лучше отдать предпочтение коротким, но частым сеансам дрессировки. Возможно, вам придется повторять одно занятие несколько раз.
Школы дрессировки собак — отличный способ обучить вашего питомца новым навыкам и получить профессиональный совет. Такой опыт будет способствовать социализации щенка и поможет ему привыкнуть находиться рядом с другими людьми и собаками.
В первые месяцы жизни щенка его мозг постоянно растет и развивается. Вот почему так важно начинать дрессировку в раннем возрасте, когда щенки наиболее восприимчивы ко всему новому.
Чтобы щенку было проще понять вас, важно быть последовательным. Например, не следует разрешать что-то в один день и запрещать в другой. Что касается дрессировки, лучше всегда использовать одинаковые слова для одних и тех же команд, а также согласовать их с другими членами семьи.
Дрессировка требует времени. Поэтому важно проявлять терпение и не наказывать щенка, когда не все идет по плану. Если щенок грызет мебель, лазит туда, куда не следует, или ходит в туалет в неположенных местах, наказывать его за это позже не имеет смысла, поскольку щенок не сможет установить связь между проступком и наказанием. Лучший способ обозначить запрещенное действие — очень четко произнести «Нет!», когда щенок нарушает правила.
Как приучить щенка ходить в туалет на улице
Большинство щенков, когда попадают к своим новым владельцам, не полностью приучены ходить в туалет на улице. Приучение щенка к обычному режиму и внимательное наблюдение за его поведением помогут свести к минимуму справление туалета в неположенном месте.Приучение щенка к туалету
Обучение щенка основным командам
Обучение щенка базовому набору повседневных команд сделает общение с ним более комфортным. Такая дрессировка также поможет обеспечить безопасность животного в людных или опасных местах и позволит вам брать его с собой куда угодно. На следующих вкладках приведены некоторые основные команды, которые пригодятся вам в повседневной жизни:
Как научить щенка команде «Сидеть»
Сначала держите лакомство перед носом собаки. Затем поднимите их над головой, поощряя ее сесть. Когда собака поднимать голову вслед за лакомством, она естественным образом сядет. Вознаградите своего любимца за правильное поведение.
Повторите это упражнение несколько раз в день, пока собака не поймет, чего от него требуют. После этого продолжайте выполнять жест рукой, но уже без лакомства. Когда собака стабильно садиться в ответ на ваш жест, можно добавить вербальную команду.
Обучение щенка команде «Лежать»
Как только щенок освоит команду «Сидеть», можно обучать его команде «Лежать», опуская лакомство между передними лапами, а затем отдаляя его. Когда щенок ляжет, вознаградите его за послушание. Продолжайте повторять это действие, постепенно исключая лакомство, пока ваш щенок не научится выполнять это действие в любой ситуации.
Когда вы будете уверены, что щенок научился выполнять действие, можно ассоциировать с ним словесную команду.
Обучение щенка команде «Жди»
Сначала заставьте собаку сесть, сделав соответствующий жест рукой и произнеся команду «Сидеть». Затем выставив руку перед собой ладонью вперед, произнесите «Жди».
Подождите пару секунд, затем поощрите собаку за успешное выполнение команды. Теперь повторите упражнение. Прикажите собаке «Сидеть», но на этот раз сделайте шаг назад, выставив руку ладонью к вашему питомцу, после чего отдайте команду «Жди». Подождите три секунды, затем подойдите к собаке и поощрите ее.
Повторяйте эту последовательность действий, постепенно отходя дальше и поощряя собаку каждый раз, когда она остается на месте. Не забывайте отдавать собаке команду «Гулять» в конце каждого упражнения, побуждая ее встать. Заметьте, что вы достигнете лучшего результата, если будете заниматься часто, но недолго, всего по несколько минут.
Обучение щенка команде «Рядом»
Для начала усадите собаку. Положите в руку лакомство и держите его на уровне подбородка собаки. Затем начните быстро идти вперед и скажите «Рядом!
Когда собака почти догонит вас, остановитесь и дайте команду «Сидеть». Теперь поощрите собаку за выполненную команду. Повторяйте эти действия в течение нескольких минут или пока ваша собака не устанет.
Практикуйтесь при каждой возможности. Ходьба рядом — это навык высокого уровня для собаки. Чтобы достичь лучших результатов, нужны частые тренировки в течение нескольких месяцев.
Продолжение дрессировки щенка
Школа дрессировки собак — отличный способ обучить питомца новым навыкам и возможность получить профессиональный совет. Кроме того, такой опыт будет способствовать социализации щенка и поможет ему привыкнуть находиться рядом с другими людьми и собаками.
Хотя щенки очень энергичны и быстро учатся, они легко устают. Поэтому сеансы дрессировки должны быть непродолжительными. Дайте возможность щенкам учиться постепенно и в умеренном темпе.
Приучение щенка к клетке
Приучение к клетке — это безопасный и простой способ адаптировать щенка к жизни у вас в доме и предотвратить нежелательное поведение, чтобы он не грыз и не портил вещи и ходил в туалет в отведенном месте.Приучение щенка к клетке
Игры со щенком
Почему игры так важны для щенков?
Игра является важным условием развития. Забавы с игрушками и ежедневное общение с вами помогают щенку понять основные правила взаимодействия, которые ему понадобятся, чтобы стать хорошо приспособленным к жизни во взрослом возрасте. Игры также помогают вашему питомцу в следующем:
- Освоить новые команды и навыки
- Понять, что кусаться недопустимо
- Укрепление отношений между вами
- Поддержание активности и здоровья
- Стимуляция когнитивного развития
Какие игрушки лучше всего подходят для щенков?
Выбирайте игрушки, которые стимулируют их любопытство, побуждают двигаться или знакомят с новыми вкусами и текстурами.
Большая картонная коробка
Большая картонная коробка — отличное место для игр и укрытия. Кроме того, щенку, скорее всего, понравится ее грызть. Будьте осторожны, если не хотите, чтобы куски картона валялись по всему дому.
Резиновые игрушки
Резиновые игрушки нужны щенку, чтобы их грызть.
Интерактивные игрушки
Интерактивные игрушки, в которых спрятаны лакомства, стимулируют развитие щенка.
Пищевые головоломки
Пищевые головоломки позволяют замедлить поедание корма.
Советы по организации игр для щенка
Выбор подходящих игрушек
Выбирайте щенку игрушки только подходящего для его пасти размера, чтобы он не смог их проглотить. Убедитесь, что они прочные, и регулярно проверяйте, не порваны ли они
Регулярные игры
Играйте со щенком как минимум два раза в день, сочетая игры с воспитанием, — так вы максимально эффективно совместите приятное с полезным
Не поощряйте укусы
Если щенок кусается, прекратите игру и дайте ему возможность успокоиться
Избегайте скользких полов
Выберите комнату с нескользким полом, чтобы щенок не получил травму
Практические советы по социализации щенка
Социализация — один из наиважнейших этапов превращения щенка в уравновешенную и уверенную в себе взрослую собаку. Как можно раньше начинайте ненавязчиво знакомить своего питомца с новыми ситуациями, людьми и животными.