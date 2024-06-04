Сначала держите лакомство перед носом собаки. Затем поднимите их над головой, поощряя ее сесть. Когда собака поднимать голову вслед за лакомством, она естественным образом сядет. Вознаградите своего любимца за правильное поведение.

Повторите это упражнение несколько раз в день, пока собака не поймет, чего от него требуют. После этого продолжайте выполнять жест рукой, но уже без лакомства. Когда собака стабильно садиться в ответ на ваш жест, можно добавить вербальную команду.