Приучение щенка к туалету на улице
1. Повторение
Если щенок будет есть, гулять и спать в одно и то же время каждый день, он быстрее привыкнет к распорядку дня
2. Контроль
Использование поводка во время выгула щенка поможет ему не отставать и не отвлекаться.
3. Последовательность
Если использовать одну и ту же простую команду, например «Давай!» или «Туалет!», непосредственно перед тем, как щенок начнет мочеиспускание, со временем она станет ассоциироваться с этим действием
4. Поощрение
Поощряйте щенка лакомством или выражайте свое одобрение похвалой
Советы экспертов по приучению к туалету
Эти пять советов помогут вам начать обучение щенка.
Пребывание в одной или двух комнатах
Дайте щенку доступ только к одной или двум комнатам в доме, в которых ваша семья проводит больше всего времени, чтобы вы могли за ним приглядывать.
Пребывание в спальной зоне
Если вы не можете присматривать за ним, постарайтесь, чтобы он оставался на своем месте для сна или в клетке. Щенки редко используют как туалет свое спальное место.
Регулярное время кормления
Щенка следует кормить в одно и то же время, чтобы он привык к режиму.
Почаще гуляйте
Выгуливайте щенка несколько раз в день — после еды и сна. При этом каждый раз выводите его в одно и то же место, чтобы он узнавал свой запах.
Обнюхивание пола
Если вы заметили, что щенок кружится и нюхает пол в помещении, значит ему нужно в туалет.