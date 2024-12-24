Приучение щенка к туалету на улице

Если случился «промах», не наказывайте своего щенка, он все еще учится и не всегда понимает, что делать. У щенков мочевой пузырь меньше, поэтому им нужно ходить в туалет чаще, чем взрослым собакам. Просто продезинфицируйте место с помощью средства, не содержащего аммиак, и удалите запах с помощью специального нейтрализатора запахов домашних животных.