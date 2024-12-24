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Главная страницаСобакиЩенокДрессировка щенка и игры с нимPuppy house training

Приучение щенка к туалету на улице

Большинство щенков не приучены ходить в туалет на улице до переезда в новый дом. Вам понадобится много терпения, но это отличная возможность установить связь с питомцем.
Hungarian Vizsla puppy outdoors sniffing grass

1. Повторение

Если щенок будет есть, гулять и спать в одно и то же время каждый день, он быстрее привыкнет к распорядку дня

2. Контроль

Использование поводка во время выгула щенка поможет ему не отставать и не отвлекаться.

3. Последовательность

Если использовать одну и ту же простую команду, например «Давай!» или «Туалет!», непосредственно перед тем, как щенок начнет мочеиспускание, со временем она станет ассоциироваться с этим действием

4. Поощрение

Поощряйте щенка лакомством или выражайте свое одобрение похвалой

Советы экспертов по приучению к туалету

Эти пять советов помогут вам начать обучение щенка.

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Пребывание в одной или двух комнатах

Дайте щенку доступ только к одной или двум комнатам в доме, в которых ваша семья проводит больше всего времени, чтобы вы могли за ним приглядывать.

English Cocker Spaniel puppy sitting down indoors
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Пребывание в спальной зоне

Если вы не можете присматривать за ним, постарайтесь, чтобы он оставался на своем месте для сна или в клетке. Щенки редко используют как туалет свое спальное место.

Beagle puppy sleeping on a soft blanket
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Регулярное время кормления

Щенка следует кормить в одно и то же время, чтобы он привык к режиму.

Jack Russell Terrier puppy eating from a stainless steel feeding bowl
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Почаще гуляйте

Выгуливайте щенка несколько раз в день — после еды и сна. При этом каждый раз выводите его в одно и то же место, чтобы он узнавал свой запах.

Puppy in a garden sniffing the ground
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Обнюхивание пола

Если вы заметили, что щенок кружится и нюхает пол в помещении, значит ему нужно в туалет.

Beagle puppy indoors sniffing a wooden floor
Jack Russell Terrier puppy sitting indoors on a puppy house training pad

Что делать, когда происходят «маленькие неприятности»

Если случился «промах», не наказывайте своего щенка, он все еще учится и не всегда понимает, что делать. У щенков мочевой пузырь меньше, поэтому им нужно ходить в туалет чаще, чем взрослым собакам. Просто продезинфицируйте место с помощью средства, не содержащего аммиак, и удалите запах с помощью специального нейтрализатора запахов домашних животных.

Dachshund puppies playing in black and white

Дрессировка щенка

Дрессировка — важная часть социализации щенка. Чем лучше воспитан щенок, тем здоровее и счастливее он будет.

Дрессировка щенка