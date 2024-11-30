Как понять поведение щенка
Движения и реакции щенка
Щенок не может обратиться к вам с просьбой о помощи, поэтому наблюдайте за его движениями, реакциями и постарайтесь понять, как вы можете удовлетворить его потребности.
Спокойное состояние
Настороженность
Игривые
Страх
Оборонительная агрессия
Агрессия нападения
Спокойное состояние
Настороженность
Игривые
Страх
Оборонительная агрессия
Агрессия нападения
Поощрение правильного поведения
Какое поведение вы хотите поощрять?
Важно закреплять хорошее поведение уже с того дня, когда вы принесете щенка домой. Есть определенные вещи, которые стоит особенно поощрять. Например, дружелюбно относиться к незнакомцам и не грызть мебель, когда щенка оставляют дома одного.
Как вырабатывать хорошее поведение?
Как только щенок появится у вас дома, от вас зависит закрепление шаблонов хорошего поведения и предотвращение нежелательных действий, например царапания и кусания. Положительное подкрепление — хороший метод дрессировки, помогающий приучать щенка соблюдать правила жизни в доме. Вы можете поощрять за хорошее поведение и игнорировать нежелательные действия.
Поощрение правильного поведения
Если вы будете награждать своего щенка лакомствами за хорошее поведение, он с большей вероятностью будет повторять его, поскольку оно будет ассоциироваться с положительным результатом. Если ваш щенок плохо себя ведет, постарайтесь не уделять этому действию слишком много внимания, никогда не наказывайте и не кричите на него, так как это может вызвать страх и поощрить подобное поведение. Вместо этого научите своего щенка другому поведению.
Эволюция поведения собак
В процессе эволюции собаки превратились из диких животных в домашних, и это обусловило кардинальные изменения в их поведении. Поскольку собакам больше не нужно добывать пищу или искать приют, им необходимо уметь сообщать о своих потребностях владельцам. Этому они учатся с раннего возраста.
Вопросы поведения щенка
Узнайте о том, какие факторы могут повлиять на поведение вашего щенка.
Возможно, ваш щенок испытывает беспокойство из-за разлуки с владельцем. Чтобы этого не происходило, приучите его оставаться дома в одиночестве хотя бы на 30 минут. Обычно после этого собаки легче переносят разлуку на более длительное время.
Возможно, от скуки или из любопытства, однако иногда это может быть связано с определенными заболеваниями. Если вас беспокоит поведение вашего щенка, вам следует проконсультироваться с ветеринарным врачом.
Это может быть признаком одиночества, тревожности или скуки, поэтому нужно предлагать питомцу игрушки для жевания и обеспечивать физические нагрузки. Останавливайте попытки щенка грызть вещи, мебель обувь и пр., перенаправляя его внимание на игрушку, но никогда не наказывайте животное, так как это может только усилить проявление нежелательного поведения.
Если вашему щенку не хватает физической активности, он может расходовать накопившуюся энергию, роя землю. Щенок также может закапывать свои игрушки или жевательные лакомства, поэтому следите за тем, чтобы он не уносил их с собой на улицу. В жаркое время года щенок таким образом может пытаться охладиться, лежа на свежевырытой земле.
Учащенное дыхание может быть признаком того, что щенку слишком жарко, а также это может указывать и на стресс, если животное испытывает дискомфорт. Такое дыхание может свидетельствовать о болезни, поэтому обязательно обратитесь к ветеринарному врачу, если есть повод для сомнений.
Одни предполагают, что щенки качаются в фекалиях, потому что это помогает скрыть их запах, и эта привычка относится к тем временам, когда собак еще не приручили. Другие говорят, что собаки делают это просто потому, что им нравится запах!
Нос собаки холодный из-за испаряющейся влаги, если нос теплый, это означает, что испарения нет. Однако нос вашего щенка никогда не должен быть сухим или потрескавшимся. Если вы обеспокоены, следует проконсультироваться с ветеринарным врачом.
Щенки не могут долго концентрироваться на одном занятии. Если вашему щенку сложно удерживать внимание, возможно, ваши сеансы дрессировки слишком длинные. Постарайтесь, чтобы занятия не превышали 5 минут, выберите тихое и знакомое место для дрессировки и убедитесь, что щенка ничто не отвлекает.
Это проблема чаще встречается у щенков в возрасте до шести месяцев. Некоторые предполагают, что причиной может быть дефицит витаминов, эндопаразиты или просто от скуки.
Ваш щенок может расстроиться по ряду причин, включая голод, одиночество, травмы, скуку или из-за того, что ему нужно в туалет. Воспользуйтесь приведенными выше советами, чтобы вы могли распознать ситуацию, движения и реакции щенка, а также понять, чего он хочет.
Ранее считалось, что собаки едят траву, чтобы вызвать рвоту, однако скорее всего им просто нравится процесс ее покдания.
Это может означать, что ваш щенок пытается таким образом выразить свою привязанность. В новых ситуациях щенок может лизать лицо незнакомцу, чтобы попытаться выяснить его намерения.
В таком случае прежде всего важно исключить медицинские проблемы. Если вы обеспокоены из-за такой реакции, обратитесь к ветеринарному врачу. Также причиной дрожи может быть стресс, страх, волнение и низкая температура. Попытайтесь вспомнить, что происходило до того, как ваш щенок начал дрожать, чтобы выяснить причину.
Если вас беспокоит поведение вашего щенка, следует обратиться к ветеринарному врачу.Поиск ветеринарного врача
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