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Главная страницаСобакиЩенокГруминг щенков: советы по уходу за шерстью щенка

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Уход за шерстью

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Груминг щенков

Основы ухода за шерстью щенка

Если вы с раннего возраста начнете приучать щенка к уходу за шерстью, он будет лучше переносить эту процедуру в будущем. Для каждой породы собак существуют свои требования к уходу за шерстью, которые важно знать и учитывать для поддержания здоровья вашего питомца.
Уход за шерстью щенков

Так же как и гигиена глаз, ушей и носа, груминг — прекрасная возможность поддерживать здоровой не только шерсть щенка, но и его кожу, так как в процессе груминга вы легко заметите, если что-то не так.

Уход за шерстью щенков

Желательно приучать щенков к различным процедурам с раннего возраста. Бережное знакомство щенка с грумингом сделает эту процедуру менее стрессовой для вас обоих в будущем и облегчит необходимый уход.

Резиновая щетка

Используется для удаления отмерших волосков и частиц кожи у короткошерстных кошек

Пуходерка

Используется для удаления загрязнений и вычесывания отлинявших волосков из подшерстка. Отлично подходит для ухода за курчавой и жесткой шерстью.

Pin brush

Used to gently untangle knots or mats, which are particularly common in long or silky coats

Щетка со щетиной

Используется для удаления загрязнений с шерсти собаки после расчесывания

Расческа с широкими зубцами

Щадящий инструмент, подходящий для ухода за хвостом и лапами

Нож для тримминга

Используется для тримминга жесткошерстных собак четыре или пять раз в год. Рекомендуется, чтобы этот инструмент использовал профессиональный грумер.

Когтерезы

Специальные когтерезы для собак позволят вам подстричь щенку когти, не причинив никакого вреда.

Зубная щетка и зубная паста

Зубная паста для людей не подходит для щенков и взрослых собак, поэтому следует использовать специализированную зубную пасту, предназначенную для собак.

Dog shampoo

Dogs have sensitive skin, and their pH balance is different to that of humans, so specialist dog shampoo is required for skin and coat health

Питание и уход за шерстью

Питание и уход за шерстью

Шерсть собаки является отражением ее питания. Блестящая мягкая шерсть и здоровая кожа говорят о том, что корм вашего щенка богат аминокислотами омега-3 и омега-6. И наоборот, отсутствие необходимых питательных веществ в рационе делает шерсть тусклой и безжизненной. Первым этапом в уходе за шерстью щенка является подбор корма с учетом его особых пищевых потребностей.

Пошаговые инструкции по уходу за шерстью щенка

Какой бы ни была длина шерсти вашего щенка, за ней необходимо ухаживать, чтобы предотвратить раздражение кожи и образование колтунов. Собаки могут линять круглый год, но линька обычно усиливается весной и осенью. Регулярное расчесывание и купание помогают избавиться от отлинявшей шерсти. Частота этих процедур и выбор инструментов зависят от типа шерсти.
Коротко стриженая шерсть щенка

Коротко подстриженная шерсть

Породы с очень короткой шерстью, например далматины, немецкие короткошерстные легавые и немецкие доги, не нуждаются в регулярном уходе за шерстью, но их необходимо расчесывать щеткой один-два раза в неделю. Отмершие частички кожи и волоски можно удалить, расчесывая питомца резиновой щеткой против шерсти. Загрязнения удаляются с помощью щетки со щетиной. Для этого проводите щеткой по направлению роста шерсти, чтобы избежать раздражения кожи.

Шерсть средней длины у щенка

Короткая шерсть или шерсть средней длины

К породам с короткой шерстью и шерстью средней длины относятся золотистый ретривер, немецкая овчарка и бордер-колли. Из-за высокой плотности шерсти и подшерстка собак этих пород следует расчесывать каждые два дня.
Чтобы удалить из подшерстка отмершие волоски и частицы кожи, используйте специальную пуходерку и двигайтесь против роста шерсти. Затем можно расчесать собаку другой щеткой по направлению роста шерсти, чтобы удалить все вычесанные загрязнения.
Для удаления загрязнений и распутывания шерсти на хвосте и лапах можно использовать расческу с широкими зубьями.

Длинная шерсть у щенка

Длинная шерсть

Длинная шерсть очень красива, но требует ежедневного расчесывания. Например, взрослую афганскую борзую нужно расчесывать каждый день по часу. Чтобы распутать шерсть и избавиться от колтунов, используйте пуходерку по направлению роста шерсти. Длинную шерсть следует расчесывать осторожно, чтобы не дергать за волоски.
Использование щетки со щетиной придает блеск шелковистой шерсти таких пород, как йоркширские терьеры. Щетка с проволочной щетиной используется для удаления загрязнений с шерсти пород с очень густым подшерстком, таких как длинношерстный колли.
Расческа с широкими зубьями может использоваться для распутывания шерсти под подбородком и на лапах. Длину шерсти можно выровнять с помощью ножниц. Их же можно использовать для выстригания участков, на которых наиболее вероятно образование колтунов или накопление загрязнений.

Жесткая шерсть у щенка

Жесткая шерсть

Жесткошерстным породам, например ирландским терьерам и шнауцерам, 4–5 раз в год необходимо проводить тримминг («выщипывание» шерсти). Это можно делать с помощью специального ножа, зажимая отмершие волоски между ножом и большим пальцем. Правильно выполняемая процедура безболезненна для собаки. Прежде чем выполнять ее самостоятельно, посоветуйтесь с профессионалом.

Курчавая шерсть у щенка

Курчавая шерсть

Пудели, бишон фризе и другие породы с кудрявой шерстью требуют особого ухода. Они меньше линяют, что делает многие из этих пород гипоаллергенными, но их шерсть более склонна к образованию колтунов, поэтому нуждается в ежедневном расчесывании.
С помощью пуходерки аккуратно удалите загрязнения и расчешите спутавшуюся шерсть по всему телу. Уделяйте особое внимание конечностям, нижним частям лап и животу. Удаляйте все загрязнения, которые могли собраться во время прогулки.

Купание щенка

Если ваш щенок любит плавать или сильно пачкается на прогулках, вам придется мыть его достаточно часто. Длинношерстным собакам для поддержания чистоты шерсти могут требоваться более частые водные процедуры, чем короткошерстным.

Купание щенков

Когда купать щенка

Важно отметить, что щенка не следует купать слишком часто, так как это может нарушить естественный баланс pH кожи вашего питомца и вызвать сухость шерсти. Пока щенок растет, купайте его только при необходимости.

Купание щенков

Как купать щенка

  • Сначала дайте щенку возможность привыкнуть к ванне без воды и обнюхать ее, после чего похвалите его.
  • Включите воду и отрегулируйте ее до комнатной температуры, чтобы избежать ожогов. Затем так же постепенно познакомьте щенка с водой.
  • Смочите всю поверхность шерсти и нанесите специальный шампунь для щенков, избегая попадания его в глаза.
  • Хвалите и успокаивайте щенка на протяжении всей процедуры.
  • Тщательно ополосните шерсть большим количеством воды, причем голову обработайте в последнюю очередь, чтобы избежать отряхивания.

Купание щенков

Как просушить шерсть щенка после купания

После купания энергично вытрите щенка полотенцем и держите в теплом помещении, пока шерсть полностью не высохнет. В летнее время, чтобы стряхнуть воду с шерсти, можно вывести щенка на прогулку, если он не склонен валяться в грязи.

Для просушивания собак с курчавой шерстью рекомендуется пользоваться феном. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы не обжечь собаку. Кроме того, одновременно необходимо расчесывать шерсть, чтобы она не запутывалась.

English Setter standing black and white
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1.Чистка ушей щенка

Ветеринарный врач может порекомендовать процедуру очистки ушей щенка, наиболее подходящую для его породы. У собак могут быть висячие или стоячие уши. Вислоухим породам может потребоваться больше ухода, чем другим. Если вам рекомендовано чистить уши собаки дома, это нужно делать с использованием специального раствора. Осторожно закапайте несколько капель в слуховой канал щенка, а затем очень аккуратно помассируйте основание уха в течение примерно 30 секунд. Если в ухе остался раствор, осторожно вытрите его ватой.

2.Уход за зубами щенка

После отъема от матери у щенка может начаться образование зубного налета. Если его не удалять, это может привести к образованию зубного камня и провоцировать воспаление десен. Лучший способ ухода за зубами щенка — чистить их несколько раз в неделю зубной щеткой с зубной пастой, предназначенной специально для собак. Специальные жевательные косточки для чистки зубов также замедляют образование зубного налета и зубного камня. Для профилактики образования зубного налета и зубного камня щенку можно давать две или три жевательные косточки в неделю. Главное — учитывать их в ежедневном подсчете калорийности рациона щенка, чтобы он не начал набирать избыточный вес. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие косточки лучше всего подойдут для щенка.

3.Как стричь когти щенку

У собак выделяют два типа когтей — на прибылом пальце и на пальцах лап. Прибылой палец находится на боковой стороне передних конечностей, чуть выше остальных, расположенных на самой лапе. Когти на лапах щенка обычно стачиваются при ходьбе по твердым поверхностям, однако, если этого не происходит и они вырастают слишком длинными, и их необходимо обрезать.
Обрезание когтей щенкам

Как стричь когти щенку

Когти на лапах щенка обычно стачиваются при ходьбе по твердым поверхностям, однако, если этого не происходит и они вырастают слишком длинными, и их необходимо обрезать. Когти необходимо стричь аккуратно, чтобы не травмировать живую часть когтя. Обрезайте коготь специальными когтерезами снизу вверх. под углом 45 градусов к полу. Срез должен быть гладким и без трещин.

В случае сомнений попросите своего ветеринарного врача показать, как правильно подрезать когти щенка.

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