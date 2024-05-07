Основы ухода за шерстью щенка
Резиновая щетка
Используется для удаления отмерших волосков и частиц кожи у короткошерстных кошек
Пуходерка
Используется для удаления загрязнений и вычесывания отлинявших волосков из подшерстка. Отлично подходит для ухода за курчавой и жесткой шерстью.
Pin brush
Used to gently untangle knots or mats, which are particularly common in long or silky coats
Щетка со щетиной
Используется для удаления загрязнений с шерсти собаки после расчесывания
Расческа с широкими зубцами
Щадящий инструмент, подходящий для ухода за хвостом и лапами
Нож для тримминга
Используется для тримминга жесткошерстных собак четыре или пять раз в год. Рекомендуется, чтобы этот инструмент использовал профессиональный грумер.
Когтерезы
Специальные когтерезы для собак позволят вам подстричь щенку когти, не причинив никакого вреда.
Зубная щетка и зубная паста
Зубная паста для людей не подходит для щенков и взрослых собак, поэтому следует использовать специализированную зубную пасту, предназначенную для собак.
Dog shampoo
Dogs have sensitive skin, and their pH balance is different to that of humans, so specialist dog shampoo is required for skin and coat health
Питание и уход за шерстью
Шерсть собаки является отражением ее питания. Блестящая мягкая шерсть и здоровая кожа говорят о том, что корм вашего щенка богат аминокислотами омега-3 и омега-6. И наоборот, отсутствие необходимых питательных веществ в рационе делает шерсть тусклой и безжизненной. Первым этапом в уходе за шерстью щенка является подбор корма с учетом его особых пищевых потребностей.
Пошаговые инструкции по уходу за шерстью щенка
Коротко подстриженная шерсть
Короткая шерсть или шерсть средней длины
Длинная шерсть
Жесткая шерсть
Курчавая шерсть
Купание щенка
Когда купать щенка
Как купать щенка
- Сначала дайте щенку возможность привыкнуть к ванне без воды и обнюхать ее, после чего похвалите его.
- Включите воду и отрегулируйте ее до комнатной температуры, чтобы избежать ожогов. Затем так же постепенно познакомьте щенка с водой.
- Смочите всю поверхность шерсти и нанесите специальный шампунь для щенков, избегая попадания его в глаза.
- Хвалите и успокаивайте щенка на протяжении всей процедуры.
- Тщательно ополосните шерсть большим количеством воды, причем голову обработайте в последнюю очередь, чтобы избежать отряхивания.
Как просушить шерсть щенка после купания
После купания энергично вытрите щенка полотенцем и держите в теплом помещении, пока шерсть полностью не высохнет. В летнее время, чтобы стряхнуть воду с шерсти, можно вывести щенка на прогулку, если он не склонен валяться в грязи.
Для просушивания собак с курчавой шерстью рекомендуется пользоваться феном. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы не обжечь собаку. Кроме того, одновременно необходимо расчесывать шерсть, чтобы она не запутывалась.
1.Чистка ушей щенка
2.Уход за зубами щенка
3.Как стричь когти щенку
Как стричь когти щенку
Когти на лапах щенка обычно стачиваются при ходьбе по твердым поверхностям, однако, если этого не происходит и они вырастают слишком длинными, и их необходимо обрезать. Когти необходимо стричь аккуратно, чтобы не травмировать живую часть когтя. Обрезайте коготь специальными когтерезами снизу вверх. под углом 45 градусов к полу. Срез должен быть гладким и без трещин.
В случае сомнений попросите своего ветеринарного врача показать, как правильно подрезать когти щенка.