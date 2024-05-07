К породам с короткой шерстью и шерстью средней длины относятся золотистый ретривер, немецкая овчарка и бордер-колли. Из-за высокой плотности шерсти и подшерстка собак этих пород следует расчесывать каждые два дня.

Чтобы удалить из подшерстка отмершие волоски и частицы кожи, используйте специальную пуходерку и двигайтесь против роста шерсти. Затем можно расчесать собаку другой щеткой по направлению роста шерсти, чтобы удалить все вычесанные загрязнения.

Для удаления загрязнений и распутывания шерсти на хвосте и лапах можно использовать расческу с широкими зубьями.