Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
Главная страницаСобакиЩенокРазвитие щенка неделя за неделей
    щенки черно-белого лабрадора-ретривера

    Развитие щенка неделя за неделей

    В первые недели после рождения ваш щенок будет быстро расти, а его поведение — меняться. Как только он появится в вашем доме, вы как владелец будете несете ответственность за его развитие на протяжении всего этого важнейшего раннего периода.Это поможет щенку вырасти в здоровую взрослую собаку.

    Характер роста щенка будет зависеть не только от его пола, но и от породы — темп развития собак мелких пород, таких как чихуахуа или йоркшир-терьеры, отличается от темпа развития более крупных пород, таких как лабрадоры-ретриверы или немецкие овчарки. Знание того, чего ожидать, поможет вам подготовиться к предстоящим событиям и вехам в его развитии и решить любые проблемы как можно раньше.

    Щенки швейцарского зенненхунда спят на светлом фоне

    Развитие вашего новорожденного щенка с рождения

    Первые 24 часа жизни новорожденных щенков имеют решающее значение. Они крошечные и хрупкие, но в первые часы своего пребывания на земле они инстинктивно используют обоняние и осязание, чтобы добраться до матери, которая будет их кормить, и до своих братьев и сестер, чтобы согреться (щенки еще не могут регулировать температуру собственного тела). Новорожденные щенки еще не видят и большую часть времени проводят во сне.

    Новорожденному щенку важно сосать материнскую грудь с первых часов после рождения. Молозиво — первое, высококонцентрированное молоко их матери, насыщенное питательными веществами, — будет поддерживать их молодую иммунную систему и развитие.

    Щенки джек-рассел-терьера спят

    Неонатальный этап

    От рождения до четырех недель

    В первые дни жизни хрупкие новорожденные щенки нуждаются в помощи и поддержке в регулировании температуры и кормлении, чтобы их заводчик обеспечил тщательно контролируемую среду в их родильном боксе. Новорожденных щенков необходимо содержать при правильной температуре (сначала от 29,5°C до 32°C, а затем на 26,7°C от семи до десяти дней) в хорошо проветриваемом помещении, не слишком проветриваемом и не слишком душном, а также при подходящей влажности (65-70%).

    Неонатальный этап жизни щенка длится от рождения до примерно четырех недель. В первые недели жизни новорожденного щенка следует внимательно следить за его весом. Хотя при рождении щенки обычно весят около 1–5% от веса взрослой собаки, они должны быстро набирать вес. Точные значения будут зависеть от размера породы: щенки обычно должны прибавлять около 2-4 г в день на каждый килограмм, который они будут весить во взрослом возрасте (что зависит от их породы). С 9 по 13 день жизни новорожденного щенка его вес должен удвоиться.

    Основные этапы развития новорожденных щенков, на которые стоит обратить внимание

    Хотя новорожденные щенки в первые недели жизни проводят большую часть времени за едой или сном (и то, и другое важно для их здорового развития), есть несколько интересных вех, на которые следует обратить внимание

    Глаза новорожденного щенка обычно открываются между 10 и 14 днями после рождения

    Слух щенка должен начать функционировать в возрасте от двух до трех недель

    Щенки умеют ползать сразу после рождения, но по мере взросления они оттачивают свои навыки и начинают передвигаться увереннее и энергичнее

    Ответственный заводчик организует первый визит щенка к ветеринару в первые недели жизни, чтобы убедиться, что всё в порядке (и, скорее всего, начнет лечение от глистов)

    Нежное обращение со стороны людей (стараясь не нарушать их покой) может помочь молодым щенкам привыкнуть к контакту с людьми, открывая путь к более легкой социализации в дальнейшей жизни

    Ваш щенок, вероятно, будет стоять (на своих шатающихся маленьких лапках) примерно к двум неделям и быстро начнет использовать свои новые навыки, чтобы исследовать и лазить (в том числе по своим братьям и сестрам)

    Сонный щенок бишон фризе лежит на кровати

    Этап отучения вашего щенка от молока матери

    От четырех до восьми недель

    Процесс отучения от материнского молока начинается, когда ваш щенок начинает есть свою первую твердую пищу: он, скорее всего, продемонстрирует, что готов к этому этапу, начав проявлять интерес к пище своей матери.

    Ваш четырехнедельный щенок уже сильно изменился и больше не является тем крошечным и хрупким существом, каким был в свои первые дни на земле. С точки зрения физического развития вес вашего щенка резко увеличивается, и у него также должны начать появляться первые зубы (хотя сила челюстей и зубов все еще относительно слаба). Они могут начать проявлять большой интерес к жевательным игрушкам для щенков, когда у них начинается фаза прорезывания зубов.

    Они сбрасывают свою пушистую первую шерсть, на месте которой вырастает взрослая шерсть.

    Хотя ваш щенок быстро растет и развивается, у всех собак, независимо от их породы, существует так называемый «разрыв иммунитета» между 4 и 12 неделями. В этот период они особенно уязвимы для заболеваний. Они больше не защищены антителами из молозива матери, а их собственный защитный иммунитет еще не начал развиваться. Этому помогут вакцины, которые необходимо делать в возрасте от шести до восьми недель.

    Щенков не следует выводить на улицу до вакцинации, и им лучше избегать людей (кроме членов семьи).

    Как ответственный владелец, вы должны внимательно следить за любыми признаками заболеваний в этот период и консультироваться с ветеринаром в случае возникновения каких-либо сомнений.

    щенок коричневой выжлы бежит

    Социализация и обучение

    По мере роста щенка главным для него станет обучение новым навыкам

    • Он привыкнет к мочеиспусканию и испражнению без помощи матери. Он также будет практиковаться в ходьбе и игриво драться со своими братьями и сестрами
    • Примерно в это же время щенки также начнут вилять хвостом и, возможно, удивят себя своим первым очаровательным лаем, что означает, что они готовы к социальному взаимодействию и стимуляции.
    Щенки джек-рассел-терьера в возрасте 6 недель играют вместе

    Следующие шаги по мере роста вашего щенка

    Восемь недель и старше

    Ваш восьминедельный щенок теперь находится в зоне обучения: воспользуйтесь его естественной способностью к обучению на этом этапе, чтобы начать терпеливое и последовательное обучение щенка, устанавливая границы, которые будут формировать поведение в долгосрочной перспективе.

    Положительное подкрепление — это отличный инструмент во время знакомства щенка с правилами дома. Социализация и игра важны и на этом этапе. Щенки, которые рано привыкают к другим питомцам, людям и звукам, с возрастом станут более расслабленными в компании. Попробуйте интерактивные игрушки для щенков, которые также могут способствовать их умственной стимуляции, а занятия для щенков могут стать отличным способом привыкнуть к другим собакам (при условии, что занятия проводятся под присмотром, со здоровыми и полностью вакцинированными собаками или же другими здоровыми щенками)

    Первая прогулка щенка

    Примерно в 12 недель, после первого набора прививок, наступает время первой прогулки вашего щенка. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если вы не уверены, когда ваш щенок готов выходить на улицу.

    На первых порах прогулки будут больше связаны с привыканием к новому ошейнику и поводку, а также к окружающей среде со всеми ее захватывающими (но, возможно, чересчур отвлекающими) запахами, видами и звуками. Прогулки в качестве физических упражнений и приучение щенка к поводку будут позже.

    Сейчас также самое время подумать о занятиях по обучению щенков послушанию, если вы еще этого не сделали; это отличный способ способствовать их постоянному прогрессу в социализации.

    Режим сна

    Учеба, исследования и открытия — всё это довольно утомительно. По мере роста щенку по-прежнему нужно много спать. Сколько именно зависит от их породы и будет меняться каждую неделю. Только не удивляйтесь, увидев, как ваш растущий щенок в одну минуту резвится, а в следующую крепко спит, свернувшись калачиком.

    Щенок вельш корги пемброк играет во дворе

    Когда щенок становится взрослой собакой?

    Ответ... зависит от породы. Щенки всех пород, больших или маленьких, растут быстро, хотя темпы могут различаться. В то время как маленькие собаки набирают примерно в 20 раз больше своего веса при рождении, более крупные породы вырастают в 100 раз больше своего веса при рождении, но гораздо медленнее.

    • Крупные породы начнут развивать скелетную структуру, необходимую им для взрослой жизни. Во взрослом возрасте они будут весить в два раза меньше, но при этом их потребности в питательных веществах превышают потребности взрослых собак как минимум вдвое.
    • Маленькие собаки переживают самый интенсивный период роста.
    • Собаки крупных пород продолжают неуклонно расти, особенно их скелет и органы, включая мышцы, начиная с восьми-девяти месяцев.
    • Рост мелких пород начинает замедляться по мере достижения взрослого веса.

    Щенки гигантской породы достигнут полной зрелости, набрав объем и мускулатуру взрослой собаки.

    Ветеринар осматривает щенка стетоскопом на столе в ветеринарной клинике

    Ваш ветеринар: лучший ресурс для вашей собаки

    Как новый владелец собаки, вы быстро привыкнете к регулярным посещениям ветеринара для вакцинации щенка и ранних медицинских осмотров. Но ветеринарная помощь важна на протяжении всей жизни вашего питомца.

    На протяжении всего периода перехода вашего питомца от щенячьего возраста к взрослой собаке ваш ветеринар может посоветовать вам способы защиты здоровья и благополучия вашего щенка, в том числе:

    • Борьба с блохами и клещами
    • Дегельминтизация щенков
    • Наблюдение за их ростом
    • Внедрение эффективной системы стоматологической помощи
    • Пошаговые инструкции по уходу за шерстью щенка
    • Обеспечение своевременной вакцинации
    • Советы по питанию для предотвращения ожирения, большого риска для здоровья вашей собаки

    Стать владельцем собаки — это большой шаг, и наблюдать за тем, как щенок растет и развивается в первые недели и месяцы жизни, — это захватывающая привилегия, а также важная ответственность. Ваша задача — обеспечить хороший уход за вашей собакой с первых недель ее жизни. Обладая правильной информацией, вы сможете проложить путь к долгой, здоровой и счастливой жизни для своей собаки.

    щенок белого лабрадора смотрит

    такса-мама и щенки

