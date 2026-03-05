Развитие щенка неделя за неделей
В первые недели после рождения ваш щенок будет быстро расти, а его поведение — меняться. Как только он появится в вашем доме, вы как владелец будете несете ответственность за его развитие на протяжении всего этого важнейшего раннего периода.Это поможет щенку вырасти в здоровую взрослую собаку.
Характер роста щенка будет зависеть не только от его пола, но и от породы — темп развития собак мелких пород, таких как чихуахуа или йоркшир-терьеры, отличается от темпа развития более крупных пород, таких как лабрадоры-ретриверы или немецкие овчарки. Знание того, чего ожидать, поможет вам подготовиться к предстоящим событиям и вехам в его развитии и решить любые проблемы как можно раньше.
Развитие вашего новорожденного щенка с рождения
Первые 24 часа жизни новорожденных щенков имеют решающее значение. Они крошечные и хрупкие, но в первые часы своего пребывания на земле они инстинктивно используют обоняние и осязание, чтобы добраться до матери, которая будет их кормить, и до своих братьев и сестер, чтобы согреться (щенки еще не могут регулировать температуру собственного тела). Новорожденные щенки еще не видят и большую часть времени проводят во сне.
Новорожденному щенку важно сосать материнскую грудь с первых часов после рождения. Молозиво — первое, высококонцентрированное молоко их матери, насыщенное питательными веществами, — будет поддерживать их молодую иммунную систему и развитие.
Неонатальный этап
От рождения до четырех недель
В первые дни жизни хрупкие новорожденные щенки нуждаются в помощи и поддержке в регулировании температуры и кормлении, чтобы их заводчик обеспечил тщательно контролируемую среду в их родильном боксе. Новорожденных щенков необходимо содержать при правильной температуре (сначала от 29,5°C до 32°C, а затем на 26,7°C от семи до десяти дней) в хорошо проветриваемом помещении, не слишком проветриваемом и не слишком душном, а также при подходящей влажности (65-70%).
Неонатальный этап жизни щенка длится от рождения до примерно четырех недель. В первые недели жизни новорожденного щенка следует внимательно следить за его весом. Хотя при рождении щенки обычно весят около 1–5% от веса взрослой собаки, они должны быстро набирать вес. Точные значения будут зависеть от размера породы: щенки обычно должны прибавлять около 2-4 г в день на каждый килограмм, который они будут весить во взрослом возрасте (что зависит от их породы). С 9 по 13 день жизни новорожденного щенка его вес должен удвоиться.
Основные этапы развития новорожденных щенков, на которые стоит обратить внимание
Хотя новорожденные щенки в первые недели жизни проводят большую часть времени за едой или сном (и то, и другое важно для их здорового развития), есть несколько интересных вех, на которые следует обратить внимание
Глаза новорожденного щенка обычно открываются между 10 и 14 днями после рождения
Слух щенка должен начать функционировать в возрасте от двух до трех недель
Щенки умеют ползать сразу после рождения, но по мере взросления они оттачивают свои навыки и начинают передвигаться увереннее и энергичнее
Ответственный заводчик организует первый визит щенка к ветеринару в первые недели жизни, чтобы убедиться, что всё в порядке (и, скорее всего, начнет лечение от глистов)
Нежное обращение со стороны людей (стараясь не нарушать их покой) может помочь молодым щенкам привыкнуть к контакту с людьми, открывая путь к более легкой социализации в дальнейшей жизни
Ваш щенок, вероятно, будет стоять (на своих шатающихся маленьких лапках) примерно к двум неделям и быстро начнет использовать свои новые навыки, чтобы исследовать и лазить (в том числе по своим братьям и сестрам)
Этап отучения вашего щенка от молока матери
От четырех до восьми недель
Процесс отучения от материнского молока начинается, когда ваш щенок начинает есть свою первую твердую пищу: он, скорее всего, продемонстрирует, что готов к этому этапу, начав проявлять интерес к пище своей матери.
Ваш четырехнедельный щенок уже сильно изменился и больше не является тем крошечным и хрупким существом, каким был в свои первые дни на земле. С точки зрения физического развития вес вашего щенка резко увеличивается, и у него также должны начать появляться первые зубы (хотя сила челюстей и зубов все еще относительно слаба). Они могут начать проявлять большой интерес к жевательным игрушкам для щенков, когда у них начинается фаза прорезывания зубов.
Они сбрасывают свою пушистую первую шерсть, на месте которой вырастает взрослая шерсть.
Хотя ваш щенок быстро растет и развивается, у всех собак, независимо от их породы, существует так называемый «разрыв иммунитета» между 4 и 12 неделями. В этот период они особенно уязвимы для заболеваний. Они больше не защищены антителами из молозива матери, а их собственный защитный иммунитет еще не начал развиваться. Этому помогут вакцины, которые необходимо делать в возрасте от шести до восьми недель.
Щенков не следует выводить на улицу до вакцинации, и им лучше избегать людей (кроме членов семьи).
Как ответственный владелец, вы должны внимательно следить за любыми признаками заболеваний в этот период и консультироваться с ветеринаром в случае возникновения каких-либо сомнений.
Социализация и обучение
По мере роста щенка главным для него станет обучение новым навыкам
- Он привыкнет к мочеиспусканию и испражнению без помощи матери. Он также будет практиковаться в ходьбе и игриво драться со своими братьями и сестрами
- Примерно в это же время щенки также начнут вилять хвостом и, возможно, удивят себя своим первым очаровательным лаем, что означает, что они готовы к социальному взаимодействию и стимуляции.
Следующие шаги по мере роста вашего щенка
Восемь недель и старше
Ваш восьминедельный щенок теперь находится в зоне обучения: воспользуйтесь его естественной способностью к обучению на этом этапе, чтобы начать терпеливое и последовательное обучение щенка, устанавливая границы, которые будут формировать поведение в долгосрочной перспективе.
Положительное подкрепление — это отличный инструмент во время знакомства щенка с правилами дома. Социализация и игра важны и на этом этапе. Щенки, которые рано привыкают к другим питомцам, людям и звукам, с возрастом станут более расслабленными в компании. Попробуйте интерактивные игрушки для щенков, которые также могут способствовать их умственной стимуляции, а занятия для щенков могут стать отличным способом привыкнуть к другим собакам (при условии, что занятия проводятся под присмотром, со здоровыми и полностью вакцинированными собаками или же другими здоровыми щенками)
Первая прогулка щенка
Примерно в 12 недель, после первого набора прививок, наступает время первой прогулки вашего щенка. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если вы не уверены, когда ваш щенок готов выходить на улицу.
На первых порах прогулки будут больше связаны с привыканием к новому ошейнику и поводку, а также к окружающей среде со всеми ее захватывающими (но, возможно, чересчур отвлекающими) запахами, видами и звуками. Прогулки в качестве физических упражнений и приучение щенка к поводку будут позже.
Сейчас также самое время подумать о занятиях по обучению щенков послушанию, если вы еще этого не сделали; это отличный способ способствовать их постоянному прогрессу в социализации.
Режим сна
Учеба, исследования и открытия — всё это довольно утомительно. По мере роста щенку по-прежнему нужно много спать. Сколько именно зависит от их породы и будет меняться каждую неделю. Только не удивляйтесь, увидев, как ваш растущий щенок в одну минуту резвится, а в следующую крепко спит, свернувшись калачиком.
Когда щенок становится взрослой собакой?
Ответ... зависит от породы. Щенки всех пород, больших или маленьких, растут быстро, хотя темпы могут различаться. В то время как маленькие собаки набирают примерно в 20 раз больше своего веса при рождении, более крупные породы вырастают в 100 раз больше своего веса при рождении, но гораздо медленнее.
- Крупные породы начнут развивать скелетную структуру, необходимую им для взрослой жизни. Во взрослом возрасте они будут весить в два раза меньше, но при этом их потребности в питательных веществах превышают потребности взрослых собак как минимум вдвое.
- Маленькие собаки переживают самый интенсивный период роста.
- Собаки крупных пород продолжают неуклонно расти, особенно их скелет и органы, включая мышцы, начиная с восьми-девяти месяцев.
- Рост мелких пород начинает замедляться по мере достижения взрослого веса.
Щенки гигантской породы достигнут полной зрелости, набрав объем и мускулатуру взрослой собаки.
Ваш ветеринар: лучший ресурс для вашей собаки
Как новый владелец собаки, вы быстро привыкнете к регулярным посещениям ветеринара для вакцинации щенка и ранних медицинских осмотров. Но ветеринарная помощь важна на протяжении всей жизни вашего питомца.
На протяжении всего периода перехода вашего питомца от щенячьего возраста к взрослой собаке ваш ветеринар может посоветовать вам способы защиты здоровья и благополучия вашего щенка, в том числе:
- Борьба с блохами и клещами
- Дегельминтизация щенков
- Наблюдение за их ростом
- Внедрение эффективной системы стоматологической помощи
- Пошаговые инструкции по уходу за шерстью щенка
- Обеспечение своевременной вакцинации
- Советы по питанию для предотвращения ожирения, большого риска для здоровья вашей собаки
Стать владельцем собаки — это большой шаг, и наблюдать за тем, как щенок растет и развивается в первые недели и месяцы жизни, — это захватывающая привилегия, а также важная ответственность. Ваша задача — обеспечить хороший уход за вашей собакой с первых недель ее жизни. Обладая правильной информацией, вы сможете проложить путь к долгой, здоровой и счастливой жизни для своей собаки.