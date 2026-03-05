Развитие щенка неделя за неделей

В первые недели после рождения ваш щенок будет быстро расти, а его поведение — меняться. Как только он появится в вашем доме, вы как владелец будете несете ответственность за его развитие на протяжении всего этого важнейшего раннего периода.Это поможет щенку вырасти в здоровую взрослую собаку.

Характер роста щенка будет зависеть не только от его пола, но и от породы — темп развития собак мелких пород, таких как чихуахуа или йоркшир-терьеры, отличается от темпа развития более крупных пород, таких как лабрадоры-ретриверы или немецкие овчарки. Знание того, чего ожидать, поможет вам подготовиться к предстоящим событиям и вехам в его развитии и решить любые проблемы как можно раньше.