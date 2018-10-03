Как купать щенка

Частота купания будет варьировать в зависимости от типа шерсти. Коротко подстриженную шерсть следует мыть только в случае очевидных загрязнений. Короткошерстных щенков нужно мыть в среднем два раза в год, а длинношерстных — примерно каждые три месяца.

Если ваша собака любит плавать, после плавания шерсть следует ополаскивать. Вещества, содержащиеся в речной или морской воде, могут вызывать раздражение кожи. Чтобы этого избежать, тщательно ополосните шерсть водой.

Купание следует начать с тщательного расчесывания шерсти щеткой, чтобы распутать узелки и избавиться от колтунов. После этого намочите шерсть и нанесите шампунь, взбивая его в пену. Следите, чтобы шампунь не попал в глаза или уши собаки. Мойте щенка теплой водой, используя специальный шампунь, чтобы не допустить появление раздражения и не нарушить естественный уровень pH кожи животного.

Подождите несколько минут, затем смойте шампунь большим количеством воды. Шерсть на голове рекомендуется ополаскивать в последнюю очередь, поскольку после этого собака наверняка захочет отряхнуться.

Высушивание шерсти щенка после купания

После купания энергично вытрите щенка полотенцем и отведите его в теплую комнату, где он должен находиться, пока не высохнет. В летнее время вместо этого можно отряхнуть воду с шерсти щенка в саду или погулять с ним, если, конечно же, он не склонен валяться в грязи. Если щенок не испугается, вы можете воспользоваться феном. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы не обжечь кожу животного. Во время просушивания шерсти феном ее следует расчесывать.

Как отмыть смолу с шерсти щенка

Важно помнить, что в случае прилипания смолы к шерсти собаки нельзя использовать чистящие средства на масляной основе, поскольку они очень токсичны. Нанесите на загрязненные участки шерсти растительное масло, подождите несколько минут, пока смола не растворится, а затем искупайте собаку.

Подрезание когтей у щенка

У собак два типа когтей — на пальцах лапы и на прибылом пальце. И те, и другие постоянно растут. Когти на лапах должны стираться естественным образом, но если они вырастают слишком длинными, их нужно подрезать.

За когтями любого щенка необходимо правильно ухаживать. Обычно щенкам не нужно подрезать когти, но если вы слышите стук когтей по полу, можете их подрезать. Попросите ветеринарного врача показать вам, как это правильно делать.

Расчесывание шерсти щенка

Шерсть собак, как и волосы человека, растет и отмирает. Собаки, которые содержатся на улице, линяют два раза в год (весной и осенью), с изменением продолжительности светового дня. Домашние собаки подвержены влиянию этих изменений не так сильно, поэтому они линяют постепенно в течение всего года, а весной и осенью у них наблюдается повышенное выпадение шерсти. Регулярное расчесывание и купание помогают удалить выпавшие волоски. Частота расчесывания и тип используемых инструментов варьируются в зависимости от типа шерсти.

Расчесывание щенков с коротко подстриженной шерстью

Коротко подстриженная шерсть не требует регулярного ухода, но ее нужно время от времени расчесывать. Отмершие частички кожи и волоски можно удалить, расчесывая животное резиновой щеткой против шерсти. Органические загрязнения удаляются с помощью щетки со щетиной. Для этого проводите щеткой по направлению роста шерсти, охватывая все тело животного. В завершение можно протереть шерсть питомца влажной замшевой тканью, чтобы усилить блеск шерсти.

Уход за короткой шерстью или шерстью средней длины у щенков

Собак с шерстью такой длины следует расчесывать чаще (не реже одного раза в неделю), поскольку их шерсть густая и состоит из подшерстка и верхнего слоя. Используйте пуходерку, при этом вычесывайте шерсть против ее роста, чтобы избавиться от как можно большего количества отмерших волосков и частичек кожи, а также чтобы вычесать подшерсток. Затем можно воспользоваться щеткой со щетиной, расчесывая животное по направлению роста шерсти. Это позволит удалить загрязнения.

Шерсть на хвосте и лапах можно расчесать с помощью расчески с широкими зубьями. Жесткошерстным собакам 4–5 раз в год необходимо проводить тримминг («выщипывание» шерсти с помощью специального ножа). Во время тримминга кожу животного необходимо прижимать большим пальцем руки. Это совершенно безболезненная для собаки процедура, если все делать правильно и выщипывать шерсть по направлению ее роста.

Расчесывание щенков с длинной шерстью

Длинная шерсть очень красива, но она требует ежедневного расчесывания. Например, уход за шерстью афганской борзой требует ежедневного расчесывания в течение часа. Чтобы распутать узелки и избавиться от колтунов, используйте пуходерку и ведите ее по направлению роста шерсти. Во время расчесывания длинной шерсти старайтесь не дергать за волоски и не вызывать болезненные ощущения у вашего питомца.

Использование щетки со щетиной придает блеск шелковистой шерсти таких собак, как йоркширские терьеры и афганские борзые.

Щетка с проволочной щетиной используется для удаления загрязнений с шерсти собак с очень густым подшерстком, таких как длинношерстный колли.

Расческа с широкими зубьями может использоваться для распутывания шерсти на задней поверхности лап.

Все инструменты для ухода за шерстью после каждого использования следует очищать и хранить в сухом месте. Следите, чтобы щетки с проволочной щетиной не ржавели. Для этого их надо очищать и протирать салфеткой, смоченной в растительном масле.