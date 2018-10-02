Что такое панлейкопения кошек?

Вирус панлейкопении кошек (FPV), также известный как парвовирус кошек, считается высокозаразным и потенциально смертельным вирусным заболеванием, поражающим котят и взрослых кошек.

Каковы симптомы панлейкопении кошек?

У котенка или кошки с FPV может наблюдаться несколько различных симптомов. Обратите внимание на любые из следующих проявлений:

повышение температуры тела;

подавленное состояние;

рвота;

диарея (часто с кровью);

обезвоживание.

Это заболевание может привести к внезапной смерти. У тех кошек, которые выживают после нескольких дней болезни, снижается иммунитет. Это происходит, потому что вирус уничтожает эритроциты, которые борются с инфекцией. В результате у животных могут легко развиться вторичные инфекции, например сепсис.

Если кошка заразилась этим вирусом во время беременности, высока вероятность выкидыша, мертворождения или патологий мозга у новорожденных котят (гипоплазия мозжечка).

Насколько часто встречается панлейкопения у кошек и котят?

В настоящее время заболеваемость FPV хорошо контролируется у домашних кошек благодаря широкому применению вакцинации, но пока еще возможны вспышки этого заболевания у кошек из приютов и в популяциях бродячих кошек. В таких случаях уровень смертности очень высок.

Что еще нужно знать о панлейкопении кошек?

Самое важное — высокая заразность этого заболевания. Панлейкопения кошек инициируется парвовирусом, который существует в определенной среде в течение длительного времени — несколько недель или даже более, в зависимости от условий.

Поэтому вирус может переноситься на подошвах обуви. Вот почему так важно сделать котенку соответствующую прививку, ведь риск заражения вполне реален даже для тех животных, которые никогда не бывают на улице.

Нужно ли делать котенку прививку против панлейкопении?

Вакцинация против FPV необходима для всех кошек. Существуют две категории вакцин: «обязательные» и «рекомендованные». Обязательными вакцинами нужно прививать всех котят и кошек независимо от их образа жизни. Панлейкопения кошек относится к обязательной категории, наряду с герпесвирусом и калицивирусом.

Очень важно, чтобы ветеринарный врач ввел эти вакцины вашему котенку.

Когда следует проводить вакцинацию котенка против FPV?

Курс состоит из двух прививок, которые вводят с промежутком в 3–4 недели. Возможно, вашему котенку уже сделали первую инъекцию до его появления в вашем доме, поскольку ее можно вводить начиная с возраста от семи до девяти недель.

Обязательно выясните, была ли сделана котенку первая прививка, прежде чем принести его к себе домой. Когда животное окажется у вас дома, свяжитесь с ветеринарным врачом, чтобы договориться о проведении второй прививкии.

Когда организм котенка будет защищен от вируса?

В течение некоторого времени после второй инъекции котенок не будет защищен от вируса, и все это время его следует содержать в помещении.

У разных производителей вакцин различаются протоколы вакцинации. Обязательно уточните у ветеринарного врача, какого протокола он придерживается при вакцинации вашего котенка.

Нужна ли ревакцинация против FPV?

В дальнейшем ревакцинацию нужно проводить регулярно: через год после второй прививки, а затем ежегодно.

Иммунитет против различных заболеваний сохраняется в течение разных периодов времени, поэтому не каждой кошке необходима ежегодная ревакцинация. Узнайте у ветеринарного врача, против каких именно заболеваний проводится вакцинация.

На что мне следует обратить внимание при выборе питомника для кошек?

Если в популяции животных появилась панлейкопения, от нее очень трудно избавиться в силу природы этого вируса.

Все ответственные заводчики должны принимать в питомниках определенные профилактические меры, позволяющие предотвратить распространение заболевания и снизить его влияние на здоровье кошек.

Необходимо соблюдать строгие санитарные требования, в числе которых:

организация специальных помещений для карантина и лечения;

внедрение принципа «движение только вперед», которое заключается в том, чтобы всегда перемещаться из сектора высокого риска в сектор меньшего риска с точки зрения уязвимости к инфекциям;

правильная уборка и дезинфекция: не все дезинфицирующие средства уничтожают FPV, поэтому в питомниках важно использовать только те чистящие средства, которые эффективно борются с этим вирусом.

Важно узнать, приняты ли в питомнике перечисленные профилактические меры.

Поскольку FPV очень заразен и потенциально смертелен, требуется делать котенку все необходимые прививки в положенном возрасте и проводить ежегодную ревакцинацию. Если у вас есть какие-либо вопросы о схеме вакцинации вашего котенка, обратитесь к ветеринарному врачу.