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Sacred Birman kitten eating wet food in black and white on a white background

Кормление и питание котят

Чтобы поддержать здоровое развитие котенка и обеспечить ему здоровье в будущем, жизненно важно кормить питомца сбалансированным, полнорационным кормом, учитывающим его специфические потребности.

Котятам необходим специальный корм, который отличается от корма для взрослых кошек

Котята быстро растут, а их пищеварительная и иммунная системы формируются медленно, поэтому пищевые потребности котят отличаются от пищевых потребностей взрослых кошек. В частности, котятам необходимо более высокое содержание энергии и белка, питательных веществ, усиливающих иммунную защиту, а также особый баланс витаминов и минеральных веществ.

Почему питание котенка играет такую важную роль

Для того чтобы котенок рос здоровым, очень важно выбирать корм, разработанный с учетом его возраста, образа жизни и специфических пищевых потребностей. Корм должен содержать белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества в правильном количественном соотношении. Только сбалансированное питание обеспечивает животное всеми незаменимыми аминокислотами, такими как таурин, которые организм питомца не может синтезировать самостоятельно.
Рацион котенка

От рождения до 4 месяцев

Во время периода интенсивного роста котята нуждаются в рационе, богатом антиоксидантами — они способствуют формированию иммунитета. Отлучение котят от матери происходит в возрасте от четырех до восьми недель. В этот период корм должен быть очень мягким, чтобы облегчить переход с материнского молока на твердую пищу.

Tabby kitten standing indoors eating from a stainless steel feeding bowl

4–12 месяцев

Пищеварительная и иммунная системы котенка укрепляются, но все еще остаются уязвимыми. Скорость роста и потребности питомца в энергии уменьшаются, но ему все еще нужен легкоусвояемый корм, специально разработанный для котят.

Abyssinian kitten standing indoors eating from a white feeding bowl

Взрослые кошки

Когда у котенка все зубы сменятся на постоянные (в возрасте около 12 месяцев), можно начать переводить его на корм для взрослых кошек. Потребности взрослой кошки в питательных веществах зависят от разных факторов, в том числе размера, породы, уровня активности и того, стерилизована ли она. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, когда лучше всего переводить питомца на корм для взрослых кошек, и какой корм подходит ему больше всего.

Kitten standing indoors licking its lips next to a stainless steel feeding bowl

Питательные вещества для здорового роста

В первые месяцы жизни котенку необходим целый ряд жизненно важных питательных веществ для роста и развития. Корма для котят должны обеспечивать их достаточным количеством энергии и качественного белка, чтобы поддерживать их рост и быть легкоусвояемыми. Рационы ROYAL CANIN® являются сбалансированным питанием, учитывающим потребности котят.

Основные питательные вещества

Рационы ROYAL CANIN® для котят: научное обоснование

Мы специализируемся на здоровом питании. В нашем понимании, кормить котенка нужно не только для того, чтобы он рос и получал достаточно энергии, но и не менее важно способствовать развитию защитных реакций его организма. Наши продукты обеспечивают оптимальный баланс питательных веществ для защиты от болезней, а также для энергии, роста и функционирования клеток.
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Точный баланс питательных веществ

Благодаря сотрудничеству с заводчиками, ветеринарными врачами и диетологами каждая формула ROYAL CANIN® создается с максимальной точностью. Они разработаны таким образом, чтобы удовлетворять особые потребности котенка в зависимости от его возраста, породы, образа жизни и особых чувствительностей.

Мы не только обращаем особое внимание на сбалансированную пищевую ценность наших продуктов, но и учитываем следующие ключевые факторы.

Здоровое питание котенка
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Высокая вкусовая привлекательность

Кошки и котята не отличаются настолько же развитым чувством вкуса, но невероятно чувствительны к запахам и текстуре корма, что может стать причиной их привередливости в питании. Чтобы сделать наши продукты более привлекательными для животных, мы следим за выполнением следующих условий:

  • при выборе ингредиентов обращаем особое внимание на запах, плотность и текстуру, так же как и на пищевую ценность;
  • разрабатываем крокеты определенной текстуры, формы и размеров;
  • обеспечиваем длительное хранение корма без потери вкусовых качеств.
Здоровое питание котенка
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Легкоусвояемые

Пищеварительная система котенка очень чувствительна, поэтому наши корма для котят хорошо усваиваются. Они помогают избежать нарушений пищеварения и способствуют усвоению питательных веществ.

Здоровое питание котенка
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Высокие стандарты безопасности

Royal Canin уже более 50 лет устанавливает стандарты контроля качества и пищевой безопасности в отрасли кормов для домашних животных. Каждая поставка получаемого сырья и каждая партия корма, которую мы производим, проходят тщательную проверку на пищевую ценность и безопасность.

Здоровое питание котенка
Корм Royal Canin для котят

Наши гаммы рационов для котят

Рационы Royal Canin для котят поддерживают рост и развитие вашего питомца, обеспечивая его всеми питательными веществами, необходимыми для удовлетворения потребностей котенка в первый год жизни.

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Режим кормления котенка

Grey and white kitten standing inside eating from a white feeding bowl

Создайте правильные условия для кормления котенка

Кошки отличаются повышенной чувствительностью, и многие факторы могут отвлекать их во время кормления. Кошки предпочитают есть вне поля зрения людей, в тихом месте, откуда можно беспрепятственно убежать, и им не нравится, когда миска для корма установлена рядом с кошачьим туалетом. Миску для корма котенка необходимо установить на достаточном расстоянии от миски для воды во избежание загрязнения воды кормом. Кроме того, обустройте зону для кормления вдали от собственного места для приема пищи, чтобы у животного не возникало желания пробовать вашу еду.

Такие факторы, как появление посторонних людей, громкие беседы между людьми, изменение освещения в помещении и внезапный шум, могут влиять на то, какое количество корма съедает котенок, поэтому сведите количество раздражающих факторов к минимуму.

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Что такое пищевые головоломки?

Пищевые головоломки — это игрушки, содержащие корм, который котенок может достать только при правильном взаимодействии с ними.

Существует два основных типа таких игрушек:

  • стационарные кормушки для влажного корма, в том числе лабиринты, миски, замедляющие потребление корма, и доски;
  • перемещаемые игрушки для сухого корма, в том числе емкости с отверстиями, яйца и шары.

Grey and white kitten laying down on top of a feeding puzzle
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Каковы преимущества пищевых головоломок для котят?

Даже если кошка сыта, у нее сохраняется сильный охотничий инстинкт, и этот факт учитывается в концепции пищевых головоломок. Они полезны для физического здоровья котенка, поскольку побуждают его быть более активным. Они также могут улучшить его психическое состояние и предотвратить поведенческие проблемы, уменьшая скуку и стресс (часто вызванные содержанием в помещении).

Grey tabby kitten standing on a cat tree by a window

Сколько должен пить котенок?

Кошкам, как правило, необходимо получать около 60 мл воды на 1 кг веса — либо через питье, либо с кормом. Требуемое количество воды зависит от температуры (окружающей среды или помещения), уровня физической активности и состояния здоровья питомца, а также от его рациона. Котенок, которого кормят сухим кормом (он содержит около 10% воды), будет пить больше, чем питомец, употребляющий влажный корм (содержит около 80% воды).
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Обеспечьте доступ к чистой питьевой воде.

Следите за тем, чтобы миска с водой для котенка всегда была полной и меняйте воду хотя бы раз в сутки, чтобы она оставалась свежей. Ежедневно мойте миски для воды, чтобы предотвратить размножение в них патогенных микроорганизмов.

Вода для котенка
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Как стимулировать котят пить воду

Кошки пьют воду спонтанно, поэтому расставьте несколько мисок по дому в спокойных местах, вдали от мисок с едой и туалетных лотков. Кроме того, попробуйте такие варианты:

  • используйте для воды миски из стекла, фарфора или металла, поскольку многим кошкам не нравится вкус воды из пластмассовых мисок;
  • используйте широкую и неглубокую миску, заполненную до краев, чтобы котенок мог следить за окружением во время питья.
  • попробуйте дать котенку попить из питьевого фонтанчика или крана, поскольку некоторые кошки предпочитают проточную воду.
Вода для котенка

Почему смешанное кормление может быть полезным для котят?

Смешанное кормление заключается в сочетании влажного и сухого кормов как в одно кормление, так и в разные. Оно помогает сбалансировать питание и обладает рядом других преимуществ для здоровья.

Гидратация

Два пауча влажного корма в день могут обеспечить около 73% от рекомендуемой суточной нормы потребления воды для котенка.

Вкусовая привлекательность

Наши влажные корма очень привлекательны даже для самых привередливых котят.

Коррекция веса

Высокое содержание влаги во влажном корме означает, что вы можете давать питомцу большую порцию корма, содержащую такое же количество калорий.

Гигиена зубов

Крокеты из сухого корма помогают сохранить зубы котенка в чистоте благодаря эффекту зубной щетки, который возникает при их разгрызании.

Естественный режим кормления

Обеспечив котенку постоянный доступ к сухому корму, вы дадите ему возможность следовать естественному инстинкту и есть несколько раз в день небольшими порциями.

Смешанное кормление котенка

Когда следует переводить питомца на смешанное кормление?

На пищевые предпочтения кошки влияет режим кормления, установленный в первый год ее жизни. В связи с этим полезно предлагать котенку различные виды корма с раннего возраста, но любой новый корм необходимо всегда вводить в рацион животного постепенно. Самый подходящий возраст для перевода вашего питомца на смешанное кормление — два или три месяца.

Читать статью
Кормление котенка

Как перевести котенка на другой корм

Любые резкие изменения в питании могут привести к расстройству пищеварения и даже заставить котенка с подозрением относиться к своему корму. Переводите ли вы питомца на корм для взрослых животных, меняете продукты или же начинаете смешанное кормление — всегда важно вводить новый корм постепенно в течение недели.

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Корм Royal Canin для котят

Наши гаммы рационов для котят

Рационы ROYAL CANIN® для котят поддерживают рост и развитие вашего питомца, обеспечивая его всеми питательными веществами, необходимыми для удовлетворения потребностей котенка в первый год жизни.

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