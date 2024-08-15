Кормление и питание котят
Котятам необходим специальный корм, который отличается от корма для взрослых кошек
Котята быстро растут, а их пищеварительная и иммунная системы формируются медленно, поэтому пищевые потребности котят отличаются от пищевых потребностей взрослых кошек. В частности, котятам необходимо более высокое содержание энергии и белка, питательных веществ, усиливающих иммунную защиту, а также особый баланс витаминов и минеральных веществ.
Почему питание котенка играет такую важную роль
От рождения до 4 месяцев
Во время периода интенсивного роста котята нуждаются в рационе, богатом антиоксидантами — они способствуют формированию иммунитета. Отлучение котят от матери происходит в возрасте от четырех до восьми недель. В этот период корм должен быть очень мягким, чтобы облегчить переход с материнского молока на твердую пищу.
4–12 месяцев
Пищеварительная и иммунная системы котенка укрепляются, но все еще остаются уязвимыми. Скорость роста и потребности питомца в энергии уменьшаются, но ему все еще нужен легкоусвояемый корм, специально разработанный для котят.
Взрослые кошки
Когда у котенка все зубы сменятся на постоянные (в возрасте около 12 месяцев), можно начать переводить его на корм для взрослых кошек. Потребности взрослой кошки в питательных веществах зависят от разных факторов, в том числе размера, породы, уровня активности и того, стерилизована ли она. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, когда лучше всего переводить питомца на корм для взрослых кошек, и какой корм подходит ему больше всего.
Питательные вещества для здорового роста
В первые месяцы жизни котенку необходим целый ряд жизненно важных питательных веществ для роста и развития. Корма для котят должны обеспечивать их достаточным количеством энергии и качественного белка, чтобы поддерживать их рост и быть легкоусвояемыми. Рационы ROYAL CANIN® являются сбалансированным питанием, учитывающим потребности котят.Основные питательные вещества
Рационы ROYAL CANIN® для котят: научное обоснование
Точный баланс питательных веществ
Благодаря сотрудничеству с заводчиками, ветеринарными врачами и диетологами каждая формула ROYAL CANIN® создается с максимальной точностью. Они разработаны таким образом, чтобы удовлетворять особые потребности котенка в зависимости от его возраста, породы, образа жизни и особых чувствительностей.
Мы не только обращаем особое внимание на сбалансированную пищевую ценность наших продуктов, но и учитываем следующие ключевые факторы.
Высокая вкусовая привлекательность
Кошки и котята не отличаются настолько же развитым чувством вкуса, но невероятно чувствительны к запахам и текстуре корма, что может стать причиной их привередливости в питании. Чтобы сделать наши продукты более привлекательными для животных, мы следим за выполнением следующих условий:
- при выборе ингредиентов обращаем особое внимание на запах, плотность и текстуру, так же как и на пищевую ценность;
- разрабатываем крокеты определенной текстуры, формы и размеров;
- обеспечиваем длительное хранение корма без потери вкусовых качеств.
Легкоусвояемые
Пищеварительная система котенка очень чувствительна, поэтому наши корма для котят хорошо усваиваются. Они помогают избежать нарушений пищеварения и способствуют усвоению питательных веществ.
Высокие стандарты безопасности
Royal Canin уже более 50 лет устанавливает стандарты контроля качества и пищевой безопасности в отрасли кормов для домашних животных. Каждая поставка получаемого сырья и каждая партия корма, которую мы производим, проходят тщательную проверку на пищевую ценность и безопасность.
Наши гаммы рационов для котят
Рационы Royal Canin для котят поддерживают рост и развитие вашего питомца, обеспечивая его всеми питательными веществами, необходимыми для удовлетворения потребностей котенка в первый год жизни.
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Режим кормления котенка
Существуют три распространенных графика кормления для котят и кошек.
- Свободный доступ к корму — наиболее естественный способ для кошек, поскольку в природе они обычно питаются небольшими порциями, но часто — до 16 раз в сутки. Такой режим подходит для котят, которые потребляют сухой корм, не страдают от избыточного веса и не склонны к перееданию.
- Дробное кормление — способ, при котором вы кормите котенка в определенное время в течение дня. Такой способ не полностью соответствует их естественному режиму питания, поэтому лучше разделить общий дневной рацион питомца на меньшие порции и давать его несколько раз в день.
- Комбинированное кормление — метод, при котором вы оставляете сухой корм в свободном доступе, а влажный даете в установленное время. Если вы используете этот метод, важно контролировать общее количество корма, чтобы котенок не набрал избыточный вес.
Создайте правильные условия для кормления котенка
Кошки отличаются повышенной чувствительностью, и многие факторы могут отвлекать их во время кормления. Кошки предпочитают есть вне поля зрения людей, в тихом месте, откуда можно беспрепятственно убежать, и им не нравится, когда миска для корма установлена рядом с кошачьим туалетом. Миску для корма котенка необходимо установить на достаточном расстоянии от миски для воды во избежание загрязнения воды кормом. Кроме того, обустройте зону для кормления вдали от собственного места для приема пищи, чтобы у животного не возникало желания пробовать вашу еду.
Такие факторы, как появление посторонних людей, громкие беседы между людьми, изменение освещения в помещении и внезапный шум, могут влиять на то, какое количество корма съедает котенок, поэтому сведите количество раздражающих факторов к минимуму.
Что такое пищевые головоломки?
Пищевые головоломки — это игрушки, содержащие корм, который котенок может достать только при правильном взаимодействии с ними.
Существует два основных типа таких игрушек:
- стационарные кормушки для влажного корма, в том числе лабиринты, миски, замедляющие потребление корма, и доски;
- перемещаемые игрушки для сухого корма, в том числе емкости с отверстиями, яйца и шары.
Каковы преимущества пищевых головоломок для котят?
Сколько должен пить котенок?
Обеспечьте доступ к чистой питьевой воде.
Следите за тем, чтобы миска с водой для котенка всегда была полной и меняйте воду хотя бы раз в сутки, чтобы она оставалась свежей. Ежедневно мойте миски для воды, чтобы предотвратить размножение в них патогенных микроорганизмов.
Как стимулировать котят пить воду
Кошки пьют воду спонтанно, поэтому расставьте несколько мисок по дому в спокойных местах, вдали от мисок с едой и туалетных лотков. Кроме того, попробуйте такие варианты:
- используйте для воды миски из стекла, фарфора или металла, поскольку многим кошкам не нравится вкус воды из пластмассовых мисок;
- используйте широкую и неглубокую миску, заполненную до краев, чтобы котенок мог следить за окружением во время питья.
- попробуйте дать котенку попить из питьевого фонтанчика или крана, поскольку некоторые кошки предпочитают проточную воду.
Почему смешанное кормление может быть полезным для котят?
Гидратация
Два пауча влажного корма в день могут обеспечить около 73% от рекомендуемой суточной нормы потребления воды для котенка.
Вкусовая привлекательность
Наши влажные корма очень привлекательны даже для самых привередливых котят.
Коррекция веса
Высокое содержание влаги во влажном корме означает, что вы можете давать питомцу большую порцию корма, содержащую такое же количество калорий.
Гигиена зубов
Крокеты из сухого корма помогают сохранить зубы котенка в чистоте благодаря эффекту зубной щетки, который возникает при их разгрызании.
Естественный режим кормления
Обеспечив котенку постоянный доступ к сухому корму, вы дадите ему возможность следовать естественному инстинкту и есть несколько раз в день небольшими порциями.
Когда следует переводить питомца на смешанное кормление?
На пищевые предпочтения кошки влияет режим кормления, установленный в первый год ее жизни. В связи с этим полезно предлагать котенку различные виды корма с раннего возраста, но любой новый корм необходимо всегда вводить в рацион животного постепенно. Самый подходящий возраст для перевода вашего питомца на смешанное кормление — два или три месяца.
Как перевести котенка на другой корм
Любые резкие изменения в питании могут привести к расстройству пищеварения и даже заставить котенка с подозрением относиться к своему корму. Переводите ли вы питомца на корм для взрослых животных, меняете продукты или же начинаете смешанное кормление — всегда важно вводить новый корм постепенно в течение недели.
Наши гаммы рационов для котят
Рационы ROYAL CANIN® для котят поддерживают рост и развитие вашего питомца, обеспечивая его всеми питательными веществами, необходимыми для удовлетворения потребностей котенка в первый год жизни.