Существует множество факторов, которые влияют на поддержание здоровья и благополучия кошки с рождения и до взрослого возраста, в том числе питание и формирование у животного правильных пищевых привычек.

Кормление котенка до четырехнедельного возраста

В возрасте четырех недель котята начинают проявлять интерес к твердому корму, их можно начинать отлучать от матери. Сначала следует размачивать крокеты в заменителе кошачьего молока или в воде до кашицеобразной консистенции, чтобы котята могли без труда поедать корм. Кроме того, вместо сухого можно воспользоваться влажным кормом. Выбирайте корм, разработанный специально для котят, который будет поддерживать их организм в период роста. Такой корм должен быть обогащен антиоксидантами, чтобы стимулировать выработку антител, поскольку в период отлучения иммунитет, полученный котятами от матери, начинает ослабевать.

В первое время, когда котята учатся сосать молоко матери, они могут немного потерять в весе. Однако затем должна происходить постоянная прибавка в весе. Взвешивайте котят каждый день и обращайтесь к ветеринарному врачу, если их вес не меняется или снижается. Лучшее, что вы можете сделать в этот период, — это создать условия, в которых котята и их мать будут чувствовать себя в безопасности, и не беспокоить их во время кормления.

Кормление котенка в возрасте от четырех недель до четырех месяцев

В возрасте четырех недель котята начинают проявлять интерес к твердому корму, их можно начинать отлучать от матери. Сначала следует размачивать крокеты в заменителе кошачьего молока или в воде до кашицеобразной консистенции, чтобы котята могли без труда есть корм. Кроме того, вместо сухого можно воспользоваться влажным кормом. Выбирайте корм, разработанный специально для котят, который будет поддерживать их организм во время роста. Такой корм должен быть обогащен антиоксидантами, чтобы стимулировать выработку антител, поскольку в период отлучения иммунитет, полученный котятами от матери, начинает ослабевать.

Вы можете приступить к формированию у котят правильных пищевых привычек — выделите отдельные зоны для кормления, игр, сна и лотка. При выборе таких мест ориентируйтесь на естественное поведение животных. Проследите, чтобы у котят был доступ к свежей воде. Это позволит животным потреблять воду в достаточном количестве.