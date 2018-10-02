Питание котенка от 1 до 3 месяцев
Существует множество факторов, которые влияют на поддержание здоровья и благополучия кошки с рождения и до взрослого возраста, в том числе питание и формирование у животного правильных пищевых привычек.
Кормление котенка до четырехнедельного возраста
В возрасте четырех недель котята начинают проявлять интерес к твердому корму, их можно начинать отлучать от матери. Сначала следует размачивать крокеты в заменителе кошачьего молока или в воде до кашицеобразной консистенции, чтобы котята могли без труда поедать корм. Кроме того, вместо сухого можно воспользоваться влажным кормом. Выбирайте корм, разработанный специально для котят, который будет поддерживать их организм в период роста. Такой корм должен быть обогащен антиоксидантами, чтобы стимулировать выработку антител, поскольку в период отлучения иммунитет, полученный котятами от матери, начинает ослабевать.
В первое время, когда котята учатся сосать молоко матери, они могут немного потерять в весе. Однако затем должна происходить постоянная прибавка в весе. Взвешивайте котят каждый день и обращайтесь к ветеринарному врачу, если их вес не меняется или снижается. Лучшее, что вы можете сделать в этот период, — это создать условия, в которых котята и их мать будут чувствовать себя в безопасности, и не беспокоить их во время кормления.
Кормление котенка в возрасте от четырех недель до четырех месяцев
В возрасте четырех недель котята начинают проявлять интерес к твердому корму, их можно начинать отлучать от матери. Сначала следует размачивать крокеты в заменителе кошачьего молока или в воде до кашицеобразной консистенции, чтобы котята могли без труда есть корм. Кроме того, вместо сухого можно воспользоваться влажным кормом. Выбирайте корм, разработанный специально для котят, который будет поддерживать их организм во время роста. Такой корм должен быть обогащен антиоксидантами, чтобы стимулировать выработку антител, поскольку в период отлучения иммунитет, полученный котятами от матери, начинает ослабевать.
Вы можете приступить к формированию у котят правильных пищевых привычек — выделите отдельные зоны для кормления, игр, сна и лотка. При выборе таких мест ориентируйтесь на естественное поведение животных. Проследите, чтобы у котят был доступ к свежей воде. Это позволит животным потреблять воду в достаточном количестве.
Кормление котенка старше 4 месяцев
По мере взросления кошки поддерживайте у нее здоровые пищевые привычки и не допускайте стресса. Дайте ей возможность всегда есть в спокойном, тихом месте. В природе кошки едят часто и понемногу: от 15 до 20 раз в сутки, малыми порциями, как днем, так и ночью. Многие кошки могут самостоятельно регулировать потребление корма. В этом случае животному можно предоставить свободный доступ к миске и сразу же насыпать туда полную дневную норму крокет.
Для стерилизованных кошек повышается риск быстрого набора избыточного веса, поскольку после операции расход энергии снижается на 30%, а аппетит животного, напротив, возрастает на 26%. Выберите корм, специально разработанный для стерилизованных кошек с учетом породы и пола вашего питомца, а также внимательно следите за весом животного.
Составляя режим кормления взрослой кошки старше 12 месяцев, необходимо также принимать во внимание ее образ жизни. Кошки, постоянно содержащиеся в помещении и ведущие малоподвижный образ жизни, нуждаются в меньшем количестве энергии, чем кошки, часто бывающие на улице, поэтому важно давать им соответствующие порции корма, чтобы не допустить появления избыточного веса и развития сопутствующих заболеваний.
Формирование правильного пищевого поведения и выбор подходящего корма с учетом потребностей котенка — залог нормального развития вашего питомца, благодаря которому он сможет стать здоровым взрослым животным. Если вы не уверены в том, насколько правильно вы кормите свою кошку, обратитесь за советом к ветеринарному врачу.
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