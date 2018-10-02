Чтобы помочь вам подготовиться к появлению котенка, мы составили перечень всех необходимых вам предметов.

С появлением питомца ваша жизнь изменится. Уделяя особое внимание выбору правильного корма, необходимо также подумать и о некоторых других аспектах, например о том, где котенок будет есть и пить, где он будет спать и с чем он будет играть.

Список предметов, которые необходимо подготовить до появления котенка, поможет новому питомцу легко освоиться в вашем доме.

Переноска для кошек

Перевозить котенка в автомобиле опасно, поэтому важно приобрести переноску, которая должна быть достаточно большой, чтобы питомцу не было в ней тесно, когда он вырастет. Для большего комфорта на дно переноски следует постелить одеяло, а также иметь с собой запасной коврик на случай мелких неприятностей, вызванных стрессом от поездки.

Спальное место для котенка

Для котенка необходимо подготовить удобное место для сна, чтобы он чувствовал себя в безопасности в новой обстановке. Тем не менее не удивляйтесь, если котенок выберет любимое место для сна самостоятельно, так как это одно из тех многих решений, которые на своей территории животные принимают сами.

Лоток

Котенку понадобится лоток с достаточным количеством наполнителя для кошачьих туалетов, а вам — небольшой совок для уборки. Чтобы избежать рассыпания наполнителя и ограничить распространение запахов, рекомендуется использовать закрытый лоток (туалетный домик), однако некоторым котятам такие модели не нравятся, поэтому вам придется проверить реакцию своего котенка.

Миски для корма и воды

Для котенка следует приобрести две миски. Желательно, чтобы миска для воды была из фарфора, металла или стекла, так как многим кошкам не нравится привкус пластмассы. Миска для корма должна быть поменьше, а миска для воды — побольше. Помните, что у котенка всегда должна быть свежая вода.

Ставьте миски на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы корм не попадал в воду, так как кошкам постоянно необходима свежая питьевая вода для поддержания здоровья мочевыводящих путей.

Когтеточка и игровой комплекс для кошек

В идеале у кошки должен иметься доступ к когтеточке, чтобы она могла ухаживать за своими когтями, так что ее приобретение будет отличной идеей. Кроме того, следует купить игровой комплекс для кошек, так как котята любят залезать повыше, занимая доминирующую позицию, и им нравится лазить по его полочкам. Комплекс также удовлетворит потребность котенка в физических нагрузках.