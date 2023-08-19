У цих надзвичайно критичних обставинах, безпека наших співробітників залишається для нас пріоритетом номер один. Ми невпинно працюємо над підтримкою потерпілих працівників, а також котів та собак, яким вони служать.

Окрім 12 млн доларів, які корпорація Mars вже пожертвувала на допомогу українцям з початку війни, компанія Royal Canin продовжує підтримувати домашніх тварин, що постраждали.

Ми співпрацюємо з низкою організацій в 15 європейських країнах, щоб підтримати надання допомоги власникам домашніх тварин як в Україні, так і в країнах, які прийняли українських біженців, через грошові внески і надання корму.

На сьогодні, ці пожертвування перевищили 3 500 000 грн грошових внесків і 100 000 кг пожертв кормом, що є еквівалентом 500 000 денних порцій корму.

Ось деякі приклади вжитих заходів:

• співпраця з європейськими неурядовими організаціями і асоціаціями з благополуччя тварин, аби надавати корм українцям та їхнім домашнім улюбленцям у країнах, що приймають біженців, особливо у сусідніх державах – Польщі, Румунії, Словаччині;

• надання благодійної допомоги кормом притулкам у державах, які прийняли у себе котів та собак з України;

• партнерство із європейськими заводчиками та кінологічними клубами задля підтримки українських заводчиків;

• надання корму понад 50 різноманітним притулкам, організаціям із захисту тварин та волонтерам, які турбуються про безхатніх тварин, у Львівській та Одеській областях. Корм було передано через партнерські організації у сусідніх країнах.



Royal Canin Україна запустила довгострокову благодійну допомогу для українських притулків та благодійних організацій, щоб врятувати котів та собак, які потерпають від війни.

Окрім 100 000 кг, що були надані європейськими підрозділами Royal Canin для України та інших держав, що приймають українських переселенців, ми вже надали понад 104 299 кг для українських котів та собак безпосередньо в Україні або:



• 757 667 добових порцій для котів

• 298 889 добових порцій для собак



Загальна вартість цієї благодійної допомоги вже перевищила 25 978 756 грн.



Допомогу отримали домашні тварини у більшості областей України та у прифронтових регіонах:



• Притулки та благодійні організації Харківської й Житомирської, Сумської й Одеської областей, Київщини, Миколаївщини, Черкащини, Вінниччини, Запоріжжя, Дніпровщини та інші областей України отримали харчування для котів та собак від Royal Canin Україна.



• Завдяки співпраці з нашими партнерами Ua Animals, Япомога, UPAW, КСУ та кінологічними клубами ми маємо можливість забезпечувати їжею котів і собак у прифронтових містах Херсонської, Харківської, Луганської та Донецької областей.

Ми продовжуємо дбати про благополуччя котів та собак та робимо усе можливе, аби харчування було доступне якомога більшій кількості українських тварин.