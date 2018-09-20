Растущие щенки, взрослые и зрелые собаки обладают разными потребностями в питательных веществах. Поэтому на каждом этапе жизни следует адаптировать рацион собаки к ее изменяющимся потребностям, чтобы поддерживать ее здоровье.

Питание стареющих собак

Потребности стареющих собак в питательных веществах значительно отличаются от потребностей щенков и даже взрослых собак. Чтобы собака оставалась здоровой на протяжении всей жизни, ей необходим правильный уход. Регулярная физическая активность обеспечит сохранение мышечной массы и поддержание оптимального веса собаки. Необходимо также следить за состоянием зубов и шерсти.

Принимая во внимание потребности животного в энергии, рацион нужно адаптировать к уровню активности, который зависит от возраста и состояния здоровья вашего питомца. Собака, страдающая артритом, меньше двигается и тратит меньше энергии, что может привести к появлению избыточного веса. В случае избыточного веса собаке необходимо низкокалорийное питание. Не следует считать, что снижение стремления к физической активности у собаки является нормальным проявлением старения. Собаку должен осмотреть ветеринарный врач, чтобы исключить наличие заболевания.

Регулярное взвешивание и ветеринарные осмотры — первый и самый эффективный способ выявления заболеваний, связанных со старением, на самой ранней стадии.

Питание для стареющих собак

Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:

Более высокое содержание витаминов С и Е

Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, защищая организм от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.

Высококачественный протеин

У зрелых собак снижается функционирование пищеварительной системы, поэтому их организм менее эффективно усваивает поступающие с пищей белки. Главная цель в таком случае — повышение качества протеинов. В некоторых странах распространено ошибочное мнение, что из-за наличия в корме белков развивается почечная недостаточность. На самом деле это не так. Почечная недостаточность — это хроническое неизлечимое заболевание, которое часто развивается с возрастом. Для замедления прогрессирования этого заболевания рекомендуется снижать содержание фосфора в корме. Однако до того как вводить какие-либо изменения в рацион животного, необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом и поставить животному правильный диагноз.

Несколько повышенное содержание железа, меди, цинка и марганца

Эти питательные вещества помогают поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти. Включение их в рацион в форме органических солей, которые усваиваются намного легче, чем минеральные соли, повышает вероятность того, что собаки с пониженной функцией пищеварительной системы смогут усвоить их и использовать в обмене веществ.

Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот

Для поддержания здоровья шерсти используются соевое масло или, что еще лучше, масло огуречника аптечного, а также рыбий жир. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.

Слегка повышенное содержание клетчатки в качестве «балласта».

Введение в рацион повышенного количества клетчатки помогает уменьшить риск запоров, которыми может сопровождаться снижение физической активности у стареющей собаки.

С возрастом у собак все чаще появляются проблемы с зубами. Чтобы животные потребляли достаточное количество корма, нужно принимать во внимание форму, размеры и твердость крокет.